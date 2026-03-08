Việt Nam là 'đại công xưởng' xe máy thế giới? 16 nhà máy thuộc 10 thương hiệu đang hoạt động - Tổng công suất gần 7,7 triệu xe/năm

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tổng cộng trong cả năm 2025 vừa qua, đã có ước tính 3.423.500 chiếc xe máy mới được sản xuất trong nước và đưa ra thị trường trong nước, tăng 9,9% so với năm 2024 (với 3.115.100 chiếc). Con số này chưa bao gồm sản lượng xuất khẩu.

Tốc độ mở rộng quy mô của các tổ hợp sản xuất xe máy hiện đại cũng đang diễn ra nhanh chóng, biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất quan trọng bậc nhất khu vực. Cụ thể, theo số liệu hiện tại, Việt Nam đang có 10 hãng xe với 16 nhà máy phân bổ chủ yếu khu vực miền bắc. Công suất cộng dồn đạt 7,68 triệu xe mỗi năm.

Ngoài ra, ngành sản xuất xe máy cũng đang dần chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện. VinFast trong năm 2025 bán được 406.453 xe máy điện. Honda cũng đã ra mắt các dòng xe máy điện mới như: ICON e:, CUV e:, UC3... và triển khai lập trạm đội pin. Ngoài ra hãng cũng lên kế hoạch lắp ráp xe máy điện tại Việt Nam.

Dưới đây là thông tin chi tiết về các nhà máy sản xuất và lắp ráp xe máy tại Việt Nam của các hãng xe theo dữ liệu cập nhật mới nhất:

Hãng xe Số nhà máy Tổng công suất (xe/năm) Địa phương Yadea 2 1.500.000 Bắc Ninh Honda 3 2.000.000 Phú Thọ & Ninh Bình Yamaha 2 1.500.000 Hà Nội VinFast 1 1.000.000 Hải Phòng Pega 1 500.000 Bắc Ninh DKBike 2 450.000 Lạng Sơn TAILG 1 350.000 Hưng Yên Piaggio 2 300.000 Phú Thọ Suzuki 1 60.000 Đồng Nai Selex 1 20.000 Hà Nội

VinFast

VinFast sở hữu tổ hợp sản xuất xe máy điện hiện đại tại tỉnh Hải Phòng (địa phương vừa mở rộng sau khi sáp nhập thêm Hải Dương). Với quy mô 1 nhà máy lớn, VinFast đạt tổng công suất 1.000.000 xe mỗi năm, tập trung hoàn toàn vào dòng sản phẩm thuần điện thông minh.

Nhà máy VinFast ở Hải Phòng.

Honda

Honda hiện đang duy trì vị thế dẫn đầu với hệ thống 3 nhà máy chủ lực. Trong đó, 2 nhà máy đặt tại tỉnh Phú Thọ (khu vực Vĩnh Phúc cũ trước sáp nhập) và 1 nhà máy đặt tại tỉnh Ninh Bình (khu vực Hà Nam cũ). Tổng công suất của cả 3 nhà máy này đạt mức 2.000.000 xe mỗi năm, cung ứng phần lớn nhu cầu xe máy xăng cho thị trường nội địa và xuất khẩu.

Yadea

Thương hiệu xe điện này đang cho thấy tốc độ bành trướng mãnh liệt sau khi hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang sáp nhập. Yadea hiện vận hành 2 nhà máy lớn tập trung tại tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy thứ nhất tại khu vực Lạng Giang có công suất 500.000 xe và nhà máy thứ hai vừa khánh thành tại KCN Tân Hưng có công suất giai đoạn đầu đạt 1.000.000 xe. Tổng năng lực sản xuất của Yadea tại Việt Nam hiện đã đạt mức 1.500.000 xe mỗi năm.

Nhà máy Yadea vừa được khánh thành tại KCN Tân Hưng - Bắc Ninh.

Yamaha

Yamaha Motor Việt Nam vẫn tập trung nguồn lực tại khu vực Hà Nội với cụm 2 nhà máy đặt tại Sóc Sơn. Tổng công suất thiết kế của các cơ sở này duy trì ổn định ở mức 1.500.000 xe mỗi năm, đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng.

Pega

Nhà máy lắp ráp xe máy của thương hiệu này được đặt tại tỉnh Bắc Ninh mới, cụ thể là ở khu vực Song Khê với tổng công suất đạt 500.000 xe mỗi năm, góp phần củng cố vị thế của Bắc Ninh như một thủ phủ xe điện mới của cả nước.

DKBike

Tại khu vực phía Bắc, DKBike duy trì hoạt động sản xuất với hệ thống 2 nhà máy đặt tại tỉnh Lạng Sơn. Tổng công suất của các cơ sở này được ghi nhận đạt khoảng 450.000 xe mỗi năm, tập trung vào các phân khúc xe điện và xe máy cỡ nhỏ.

TAILG

Hãng xe này đã đặt nền móng vững chắc tại tỉnh Hưng Yên (địa phương mới bao gồm cả khu vực Thái Bình cũ). Với 1 nhà máy sản xuất quy mô, TAILG đạt tổng công suất 350.000 xe mỗi năm.

Piaggio

Thương hiệu xe máy hạng sang từ Ý hiện có 2 nhà máy đặt tại tỉnh Phú Thọ (khu vực Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cũ). Tổng công suất của Piaggio tại Việt Nam đạt 300.000 xe mỗi năm, chuyên phục vụ phân khúc xe tay ga cao cấp cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Suzuki và Selex

Ở các quy mô khiêm tốn hơn nhưng mang tính đặc thù cao, Suzuki duy trì 1 nhà máy tại tỉnh Đồng Nai với công suất 60.000 xe mỗi năm. Trong khi đó, Selex Motors – đơn vị tiên phong trong giải pháp xe điện giao vận – vận hành nhà máy tại Hà Nội với công suất khoảng 20.000 xe mỗi năm.

Ngoài ra, thị trường còn ghi nhận sự góp mặt của các đơn vị khác như VMEP (SYM), Dat Bike, Victoria hay Dibao tại các tỉnh Đồng Nai, Phú Thọ và Hưng Yên, tạo nên một mạng lưới sản xuất dày đặc và bổ trợ lẫn nhau, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất xe hai bánh hàng đầu thế giới.

Nền kinh tế Việt Nam vừa khép lại năm 2025 với những con số gây chấn động thị trường quốc tế khi ghi nhận mức tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 8,02%, đứng vào nhóm cao nhất thế giới. Tổng quy mô GDP toàn nền kinh tế đã chạm mốc khoảng 514 tỷ USD, tăng thêm 38 tỷ USD so với năm trước đó, qua đó nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 5.026 USD. Bước sang năm 2026, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá đầy tham vọng với tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Đây là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa chiến lược giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 10%/năm, đưa GDP đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030. Công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh tế số được xác định là hai mũi nhọn xương sống tạo động lực tăng trưởng.



