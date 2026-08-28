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Việt Nam kiên quyết phản đối các hoạt động phi pháp ở Hoàng Sa

Bình Giang
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Mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: Mofa)

Ngày 28/8, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo, xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Lập trường của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, phù hợp với luật pháp quốc tế.

“Việt Nam tái khẳng định, mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự”, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng tuyên bố.

Ngày 25/8, Reuters dẫn hình ảnh vệ tinh cho biết các công trình mới xuất hiện gần đây trên đảo nhỏ thuộc quần đảo Hoàng Sa.

Reuters dẫn lời các chuyên gia an ninh cho rằng, còn quá sớm để xác định chắc chắn chức năng của công trình có hình dạng 3 nhánh trên đảo Ba Ba. Tuy nhiên, đây có thể là bước khởi đầu của một cơ sở radar cảnh báo sớm, phục vụ các công trình mà Trung Quốc có thể xây dựng sau này tại đá Hải Sâm.

Theo hãng vệ tinh thương mại Vantor, bức ảnh mới nhất được chụp ngày 17/8. Các hình ảnh khác cho thấy hoạt động xây dựng bắt đầu từ tháng 3 và tháng 4.

Dù chưa thể xác định mục đích của các tòa nhà, người phát ngôn Vantor cho biết: “Một số công trình trên đảo Ba Ba có nét tương đồng với các cơ sở radar/quản lý cảnh báo sớm quân sự khác được phát hiện tại Biển Đông và nhiều khả năng liên quan đến chức năng quân sự của đá Hải Sâm gần đó”.

Hình ảnh chụp đá Hải Sâm cho thấy một đảo nhân tạo dài gần 6km, với đường bờ biển thẳng dài hơn 3km mà một số nhà phân tích nhận định có thể được sử dụng làm đường băng.

Đảo Ba Ba có diện tích nhỏ hơn nhiều, nằm cách bãi Hải Sâm 14km về phía đông bắc. Cả hai đều thuộc Nhóm Trăng Khuyết ở phía tây quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tags

Hoàng Sa

Phạm Thu Hằng

Bộ Ngoại giao

hải sâm

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