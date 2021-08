Việt Nam giới thiệu nhiều vũ khí, khí tài hiện đại tại Army Games 2021

Các loại vũ khí trang bị tham gia trưng bày do hai đơn vị là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Theo Tập đoàn Viettel, một trong những dấu ấn nổi bật về nghiên cứu, chế tạo trang bị quân sự công nghệ cao của tập đoàn là mô hình tác chiến hiện đại C5ISR được áp dụng ở nhiều nước có nền khoa học quân sự tiên tiến trên thế giới. Mô hình này có 4 nhiệm vụ: thu thập thông tin; truyền nhận thông tin, mệnh lệnh; xử lý thông tin và tác chiến không gian mạng.

Trong đó, đối với dòng sản phẩm UAV, hiện nay Viettel đã nghiên cứu sản xuất thành công máy bay không người lái hạng nhẹ và đang tiếp tục nghiên cứu phát triển các dòng máy bay không người lái hạng trung với các tính năng và tầm bay khác nhau để phục vụ các nhu cầu khác nhau.

Với các sản phẩm về Radar, đến nay, Viettel đã nghiên cứu sản xuất thành công 5 chủng loại radar cho cả Lục quân, Phòng không, Không quân và Hải quân hoạt động ở tầm trung, tầm xa, bắt thấp…

Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Tân Cương cùng các đại biểu tham quan khu vực triển lãm vũ khí, trang bị do Việt Nam sản xuất

Đồng thời, với việc phát triển Hệ thống tự động hóa chỉ huy điều khiển của Viettel, chỉ cần một cú trỏ trên màn hình máy tính, người chỉ huy có thể nắm bắt toàn bộ tình hình, và được Hệ thống tự động đưa ra các phương án phản ứng để lựa chọn và ra mệnh lệnh tức thời, giúp tiết kiệm rất nhiều nguồn nhân lực và thời gian.

Viettel cũng đã phát triển nhiều loại sản phẩm Quang điện tử ảnh nhiệt phục vụ Lục quân, Hải quân, Phòng không, Không quân, Biên phòng thực hiện các nhiệm vụ giám sát an ninh, trinh sát, chỉ thị mục tiêu và điều khiển hỏa lực.

Để nâng cao năng lực, hiệu quả tác chiến và điều hành tác chiến của Quân đội, Viettel cũng đang nghiên cứu phát triển các hệ thống mô phỏng phục vụ công tác huấn luyện, sử dụng khí tài như mô phỏng tăng, mô phỏng máy bay và kíp chỉ huy bay, mô phỏng tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, mô phỏng tác chiến phòng không không quân, tác chiến điện tử…

Một số loại súng do ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất

Nổi bật như súng tiểu liên STV với nhiều phiên bản phù hợp với từng nhiệm vụ tác chiến cụ thể. Súng STV do Việt Nam sản xuất có 6 ưu điểm so với AK-47 như độ chính xác bắn cao hơn gấp 1,36 lần; tuổi thọ nòng cao gấp 1,5 lần; lực giật nhỏ hơn 2.5 lần do có đệm tỳ vai; súng đa năng hóa lắp được súng phóng lựu, kính ngắm...

Đối với các loại vũ khí, hiện nay ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam có thể sản xuất được hầu hết các loại súng, đạn, khí tài quang cho sư đoàn bộ binh và bước đầu sản xuất được các loại vũ khí cho các quân, binh chủng như Hải quân, Không quân. Trong đó, toàn bộ các bán thành phẩm đều được sản xuất tại Việt Nam.



Ảnh: Nguyễn Minh

Các loại tàu quân sự do Việt Nam đóng mới có lượng giãn nước đến 2.000 tấn và có tốc độ lên tới 32 hải lý/giờ cùng với những trang bị tiên tiến như tên lửa đối hải, pháo hải quân, pháo phòng không, buồng mổ vô trùng, thiết bị liên lạc vệ tinh…

Đối với các loại tàu quân sự, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng có thể chế tạo các loại tàu tên lửa, tàu pháo, tàu tuần tra, tàu quân y, tàu vận tải… cho Hải quân, Cảnh sát biển và các lực lượng bảo vệ pháp luật trên biển khác.



Triển lãm trưng bày khoảng 200 sản phẩm tiêu biểu của ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam, được chia thành 3 khu vực chính: Các loại súng, đạn, khí tài quang và bán thành phẩm; tàu quân sự; một số trang bị quân sự công nghệ cao.

Các thiết bị Quang điện tử do Viettel nghiên cứu sản xuất được các đại biểu đặc biệt quan tâm

Một số mô hình tàu chiến và tàu chuyên dụng cho lực lượng chấp pháp trên biển do Việt Nam đóng mới

Ảnh: Nguyễn Minh

Ảnh: PV

Các đại biểu tham quan khu triển lãm trưng bày vũ khí, trang bị