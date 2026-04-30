Việt Nam dự kiến có thêm thành phố giáp biển, dân số lên đến 5 triệu người

Mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã ký Quyết định 757/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn 2075.

Mục tiêu quy hoạch nhằm xây dựng và phát triển Khánh Hòa là đô thị loại 1 và trở thành thành phố trực thuộc trung ương hiện đại, thông minh, xanh và bền vững; là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, đô thị biển - cửa ngõ quốc tế có sức cạnh tranh cao; phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường, bảo vệ tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát huy bản sắc đô thị biển…

Dự kiến đến năm 2030, tổng quy mô dân số đô thị Khánh Hòa vào khoảng 2,7 - 2,8 triệu người, trong đó, dân số thường trú khoảng 2,4 - 2,5 triệu người.

Đến 2040, khoảng 3,7 - 3,8 triệu người, trong đó dân số thường trú khoảng 3,2 - 3,3 triệu người. Đến 2050: khoảng 5,0 - 5,1 triệu người, với dân số thường trú khoảng 4,1 - 4,2 triệu người.

Dự kiến đất xây dựng toàn đô thị đến năm 2040 là 120.000 - 130.000 ha; đến 2045: khoảng 150.000 - 160.000 ha; đến 2050: khoảng 170.000 - 180.000 ha.

Về tính chất khu vực quy hoạch, Khánh Hòa sẽ là trung tâm tổng hợp về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ và giao thương quốc tế của quốc gia, của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Là cực tăng trưởng và trung tâm động lực quan trọng của vùng; trung tâm phát triển kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ chất lượng cao, năng lượng sạch, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, có vai trò kết nối các hành lang kinh tế ven biển, liên vùng và quốc tế.

Đây cũng là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; hạt nhân phát triển du lịch, nghỉ dưỡng, hội nghị - sự kiện của vùng và cả nước. Đồng thời cũng là đô thị biển có vị trí chiến lược quan trọng trong tổ chức không gian phát triển ven biển quốc gia; phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, xanh, bền vững…

Quyết định cũng nêu rõ việc phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược của thành phố với 05 loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển và đường hàng không theo hướng hiện đại, bảo đảm kết nối nội vùng và liên vùng.

Đồng thời, nghiên cứu các mô hình giao thông đô thị tiên tiến, đặc biệt là giao thông thông minh, phương tiện tự hành, hệ thống hạ tầng cảm biến và trạm sạc điện; Nghiên cứu khả năng phát triển các tuyến giao thông công cộng khối lượng lớn và các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt tự động ven biển nhằm tăng cường kết nối các trung tâm đô thị, các khu chức năng, sân bay và hệ thống cảng biển của đô thị Khánh Hòa…

Với không gian phát triển được mở rộng, tỉnh Khánh Hòa mới (được sáp nhập từ tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận) trở thành một trung tâm kinh tế biển, du lịch và năng lượng tái tạo hàng đầu khu vực miền Trung.

Năm 2025 ghi dấu ấn là năm bản lề sau sáp nhập, kinh tế tỉnh ghi nhận những con số ấn tượng nhờ cộng hưởng nguồn lực từ cả hai địa phương cũ. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP): Ước đạt hơn 209.000 tỷ đồng (giá hiện hành), tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 7,11% so với năm trước.

Cũng năm ngoái, toàn tỉnh thu hút khoảng 80 dự án ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 495.300 tỷ đồng. Các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Cà Ná, Nhiệt điện LNG Cà Ná và Khu đô thị mới Cam Lâm là động lực tăng trưởng chính. Về du lịch, tỉnh này đón khoảng 15 triệu lượt khách, khẳng định vị thế trung tâm du lịch quốc tế.