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Việt Nam dự kiến có khu kinh tế đặc biệt rộng 575km2 tại hòn đảo Sun Group đang triển khai loạt dự án lớn chuẩn bị một sự kiện quan trọng

Ngọc Lan
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Theo định hướng, khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc phát huy lợi thế kinh tế biển, đảo, xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển tầm quốc tế, tăng cường kết nối với các thị trường khu vực và thế giới.

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Sun Group đang xây "đại lộ khách sạn” bên Bãi Đất Đỏ (Phú Quốc). (Ảnh: Sun Group)

Chiều 19/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với dự thảo đề án khu kinh tế đặc biệt Phú Quốc, theo Báo An Giang.

Theo dự thảo, đề án đề xuất công nhận toàn bộ địa giới đặc khu Phú Quốc, có diện tích tự nhiên 575,29km², là khu kinh tế đặc biệt. Mục tiêu là phát huy lợi thế kinh tế biển, đảo, xây dựng Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển tầm quốc tế, tăng cường kết nối với các thị trường khu vực và thế giới.﻿

Lộ trình thực hiện đề án đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú trọng khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng sau Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn Phú Quốc đạt hơn 39.166 tỷ đồng, tăng 39,41% so với cùng kỳ; vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 60.261 tỷ đồng.

Trên cơ sở tiềm năng và kết quả phát triển, đề án định hướng mô hình quản lý tích hợp, tăng tính chủ động trong quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng và cung ứng dịch vụ công; ưu tiên du lịch quốc tế, hội nghị, chăm sóc sức khỏe và kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.﻿

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cho biết qua rà soát, đặc khu Phú Quốc cơ bản đáp ứng các điều kiện theo Luật Phát triển đô thị và nghị định hướng dẫn để đề nghị công nhận là khu kinh tế đặc biệt. ﻿

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Các sở, ngành phải gửi văn bản góp ý trước 9 giờ ngày 20/10. Sở Tài chính cập nhật số liệu đầu tư; đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa đề án theo hướng làm rõ các tiêu chí, tác động, khó khăn, thách thức và giải pháp khắc phục. Đề án cũng cần bổ sung nội dung về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nghiên cứu, kiến nghị thành lập khu thương mại tự do tại Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan đồng bộ triển khai những đề án về tổ chức bộ máy và phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phối hợp hoàn thiện hồ sơ đúng tiến độ, trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 30/10, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Tại Phú Quốc, Sun Group đang tập trung triển khai chuỗi dự án hạ tầng, du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị quy mô lớn để phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Tags

Phú Quốc

Sun Group

khu kinh tế đặc biệt

APEC 2027

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