Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Nga và châu Âu

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 1/2026 đạt hơn 224 nghìn tấn, thu về 1,08 tỷ USD, với giá trung bình 4.820 USD/tấn. Với con số trên, xuất khẩu nhóm hàng này của nước ta tăng 22,62% về lượng, tăng 14,06% về trị giá so với tháng 12/2025; tăng mạnh 67,42% về lượng, tăng 48,33% về trị giá so với cùng tháng năm ngoái.

Theo thống kê, hiện diện tích trồng cà phê cả nước đạt khoảng 710.000 ha. Các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai là vùng sản xuất chủ lực, chiếm hơn 92,4% diện tích và 95% sản lượng.

Xét về thị trường, hết tháng 1 các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác tiêu thụ cà phê hàng đầu của Việt Nam. Đức giữ vững vị trí thị trường lớn nhất khi chiếm 16,23% tổng kim ngạch cả nước, đạt 175,46 triệu USD (tăng 44,81% so với cùng kỳ năm trước). Hai thị trường kế tiếp là Tây Ban Nha và Italy cũng ghi nhận mức trị giá trên 80 triệu USD mỗi nước; trong đó, Tây Ban Nha có mức tăng trưởng cực kỳ ấn tượng với 53,28% về trị giá so với tháng 12/2025. Ngoài ra, xuất khẩu sang các thị trường khác như Bỉ (tăng 63,35%), Anh (tăng 59,29%) và Pháp (tăng 84,34%) so với tháng trước cũng cho thấy nhu cầu tiêu thụ tại châu Âu đang duy trì ở mức rất cao.

Bên cạnh châu Âu, xuất khẩu sang Nga cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Trong tháng 1/2026, xuất khẩu cà phê sang Nga đạt hơn 65,52 triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,06% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước. Đáng chú ý, con số này thể hiện mức tăng trưởng 19,68% so với tháng 12/2025 và tăng mạnh 68,06% so với tháng 1/2025.

Trong tháng đầu năm 2026, trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam bị sụt giảm khi xuất sang các thị trường Đông Nam Á (-4,9%), Hoa Kỳ (-17,97%), Trung Quốc (-12,92%), Thái Lan (-34%) so với tháng 12/2025, nhưng lại tăng mạnh so với cùng tháng năm 2025 tương ứng là: 41,72%; 14,78%; 261,88%; 130,7%.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam ước tính sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ 2025-2026 sẽ tăng khoảng 10% so với niên vụ trước đó. Tuy nhiên trên bình diện thế giới, nhiều tổ chức dự báo thị trường cà phê sẽ dần chuyển từ trạng thái thiếu hụt sang giai đoạn tái cân bằng, thậm chí có thể rơi vào dư thừa, qua đó tạo áp lực giảm giá, đặc biệt đối với cà phê Arabica. World Bank cũng dự báo sản lượng cà phê toàn cầu sẽ tăng từ 175,4 triệu bao trong niên vụ 2024-2025 lên 179 triệu bao trong niên vụ 2025-2026.

Theo một số chuyên gia và doanh nghiệp, châu Âu là thị trường tiêu thụ lớn nhất của cà phê Việt Nam, với tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông hiện nay có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại cà phê của khu vực này. Dù thời gian gần đây, nguồn cung đã được cải thiện nhưng thực tế vẫn còn thấp hơn đáng kể so với nhu cầu của thị trường. Do vậy, trong bối cảnh đó, các nhà rang xay châu Âu nhiều khả năng sẽ tăng mua và tăng dự trữ để ổn định sản xuất. Giá cà phê có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nhưng ít có khả năng tăng mạnh như những năm trước.



