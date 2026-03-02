Việt Nam đón thêm tin vui từ Mỹ

Theo thống kê từ Cục Hải quan, trong tháng 01/2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 21,66 nghìn tấn, trị giá 139,2 triệu USD. So với tháng 12/2025, lượng xuất khẩu giảm 1,6% và trị giá giảm 4,0%. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ tháng 01/2025, kết quả này lại ghi nhận mức tăng trưởng rất cao, tăng 67,9% về lượng và 60,0% về trị giá.

Dù sản lượng xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, giá bình quân lại tiếp tục xu hướng giảm. Trong tháng 01/2026, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt 6.429 USD/tấn, giảm 2,4% so với tháng trước và giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2025. So với mức giá đầu năm ngoái, giá xuất khẩu hiện thấp hơn hơn 1.300 USD/tấn. Diễn biến này nối tiếp xu hướng điều chỉnh đã xuất hiện từ những tháng cuối năm 2025.

Về thị trường, Mỹ tiếp tục giữ vững vị trí là thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam trong tháng đầu năm nay, chiếm 24,5% tổng lượng xuất khẩu. Cụ thể, xuất khẩu sang Mỹ đạt 5.308 tấn, trị giá khoảng 38,9 triệu USD, tăng mạnh 89,3% về lượng và 80,5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu năm 2025, Mỹ nhập khẩu hạt tiêu từ 54 thị trường trên thế giới, trong đó Việt Nam là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm tới 71,37% tổng lượng và 72,77% tổng giá trị nhập khẩu. Điều này cho thấy hạt tiêu Việt Nam tiếp tục giữ vai trò chủ đạo tại thị trường vốn được đánh giá là khó tính và có yêu cầu cao về chất lượng.

Đáng chú ý trong tháng 1 là sự bứt phá của thị trường Thái Lan. Quốc gia này đã nhập khẩu 1.223 tấn hạt tiêu từ Việt Nam, trị giá 8,93 triệu USD, tăng tới 354,6% về lượng và 305,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Nhờ mức tăng trưởng đột biến này, Thái Lan từ vị trí thứ 7 đã vươn lên trở thành thị trường lớn thứ hai của hạt tiêu Việt Nam, chiếm 5,64% tổng lượng xuất khẩu, chỉ đứng sau Mỹ.

Bên cạnh hai thị trường trên, nhiều thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tăng 220,6% về lượng và 175,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Canada tăng lần lượt 174,6% và 146,1%. Nga cũng ghi nhận mức tăng mạnh, với 98,3% về lượng và 92,2% về trị giá.

Ở chiều ngược lại, một số thị trường truyền thống tại châu Âu như Đức và Anh ghi nhận mức sụt giảm so với cùng kỳ, cho thấy sự phân hóa trong nhu cầu tiêu thụ giữa các khu vực.

Diễn biến tăng trưởng mạnh tại nhiều thị trường lớn cho thấy nhu cầu đối với hạt tiêu Việt Nam đang phục hồi tích cực trong những tháng đầu năm 2026. Đây được xem là tín hiệu khả quan cho ngành gia vị, trong bối cảnh thương mại toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động.

Theo các chuyên gia ngành hàng, việc giá tiêu điều chỉnh nhẹ trong thời gian qua chủ yếu do tâm lý thận trọng của doanh nghiệp và thương lái khi vụ thu hoạch mới đang đến gần. Áp lực nguồn cung ngắn hạn có thể khiến giá dao động, song về dài hạn, triển vọng thị trường vẫn được đánh giá tích cực.

Bên cạnh đó, nguồn cung toàn cầu tiếp tục chịu tác động của biến đổi khí hậu, khiến sản lượng tại một số quốc gia sản xuất lớn suy giảm. Yếu tố này góp phần hạn chế đà giảm sâu của giá tiêu trên thị trường quốc tế, qua đó duy trì mức giá tương đối thuận lợi cho người trồng trong nước.

Với đà tăng trưởng xuất khẩu khả quan và vị thế vững chắc tại nhiều thị trường chủ lực, ngành hạt tiêu Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vai trò quan trọng trên thị trường thế giới trong thời gian tới.