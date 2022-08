Việt Nam đề nghị Campuchia điều tra vụ 42 người bơi qua sông trốn khỏi casino

Chiều 19/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, 42 người tháo chạy khỏi casino Rich World, thuộc xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal, Campuchia, đã bơi qua sông Bình Di, tỉnh An Giang, để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia liên hệ với cơ quan chức năng sở tại làm rõ thông tin, kiểm tra cơ sở này, đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.

Bộ Ngoại giao đề nghị các cơ quan liên quan và báo chí trong nước tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nâng cao nhận thức của người dân về việc đi lao động ở nước ngoài.

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, cho biết cũng đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan trong nước nhanh chóng xác minh nhân thân những người đã về nước, tìm hiểu thông tin để triển khai các biện pháp bảo hộ công dân tiếp theo.

Trước tình trạng nhiều người Việt Nam bị lừa đảo, môi giới đi lao động bất hợp pháp tại Campuchia , trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới tiếp nhận thông tin, xác minh, triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân, kịp thời hỗ trợ công dân gặp khó khăn, hoạn nạn và cứu thoát, đưa hơn 500 công dân về nước an toàn, hỗ trợ thủ tục cho hàng ngàn công dân khác.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc cũng như tình hình người lao động Việt Nam ở nước sở tại, kịp thời thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.