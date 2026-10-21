Nằm trong đại dự án quần thể du lịch tâm linh 35.000 tỷ đồng tại Thanh Hóa, công trình tôn tượng đồng mạ bạc cao 167,5m đang trong quá trình xây dựng, dự kiến vượt Trung Quốc xác lập kỷ lục tượng Phật cao nhất thế giới sau khi hoàn thành vào năm 2027.

Theo ghi nhận mới nhất, tiến độ thi công hạng mục đầu tiên - Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên trong Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên (Thanh Hóa) với tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng đang được đẩy mạnh. Nhiều hạng mục công trình lớn đã thành hình. Trong đó điểm nhấn là đế trụ của tượng phật được đổ móng, đẩy cao bằng bê tông, cốt thép.

Phía dưới, hàng loạt công trình phụ trợ khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Nhiều kỹ sư, công nhân, máy móc thiết bị tranh thủ thời gian thi công 3 ca 4 kíp, sớm đưa những hợp phần của dự án vào khai thác.

Dự án Quần thể du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên với tên gọi "Huyền tích Am Tiên- Legend of Am Tiên" được triển khai tại khu vực núi Nưa, thuộc quần thể danh thắng đền Nưa – động Am Tiên với tổng diện tích hơn 350 ha.

Dự án gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 là Khu dịch vụ thương mại và cáp treo quy mô 31,74 ha, tổng mức đầu tư 2.969 tỷ đồng; Giai đoạn 2 sẽ triển khai Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa quy mô 58,62 ha, tổng mức đầu tư 9.634 tỷ đồng; Giai đoạn 3 hình thành Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô 295,64 ha, tổng mức đầu tư 22.429 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 là Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên được khởi công hồi tháng 4/2025.

Hạng mục đầu tiên - Khu dịch vụ thương mại và Cáp treo Am Tiên của đại dự án đã được động thổ vào tháng 4/2025.

Giai đoạn 1 sẽ kiến tạo 2 trên tổng số 4 tuyến trong hệ thống cáp treo 1 dây, tạo tuyến giao thông trục xương sống kết nối toàn bộ các hợp phần quan trọng của dự án, từ chân núi lên đến khu vực chân tượng Phật. Tuyến 1 dài 1,2km, tuyến 2 dài 1,5 km, đưa du khách băng qua những cánh rừng xanh, với điểm nhấn kiến trúc là nhà ga cáp treo lấy cảm hứng từ nón lá, mái đình, họa tiết áo dài.

Giai đoạn 1 dự kiến đưa tuyến cáp treo vào vận hành năm 2027. Ảnh phối cảnh

Ở giai đoạn 2, dự án sẽ được hoàn thiện với Khu dịch vụ du lịch và trục cảnh quan văn hóa, cũng là trung tâm của Quần thể dự án. Điểm nhấn thu hút sự chú ý tại dự án này là tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai bằng đồng mạ bạc lớn nhất thế giới.

Với tổng chiều cao tính cả khối đế lên tới 167,5m, công trình này sẽ chính thức vượt qua Trung Nguyên Đại Phật tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) – bức tượng Phật đang nắm giữ kỷ lục thế giới với chiều cao 153 mét (bao gồm bệ tòa sen).

Theo thiết kế, bàn tay phải của Phật với thủ ấn Vô Úy rộng tới 7,47m; tay trái thủ ấn Thí Nguyện vươn dài 11,93m. Dưới chân tôn tượng là mái vòm Hoa sen trắng (White Lotus Dome) tích hợp công nghệ trình chiếu ánh sáng 3D mapping và tháp cầu nguyện cao 35m với 300 lỗ sáo phát ra thanh âm thiền định khi gió lùa.

Tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai được tạo tác bởi hàng trăm nghệ nhân đúc đồng nổi tiếng của Việt Nam. Sau khi hoàn thiện, bề mặt tượng được mạ bạc để tạo ra một bức tượng màu trắng.

Không gian chuyển tiếp giữa tượng Phật và mái vòm đặt một hồ cá Koi quy mô lớn, với hơn 3.000 cá Koi trắng.

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng sẽ được triển khai trong giai đoạn 3, nổi bật với "Làng huyền tích", tái hiện hình tượng Bà Triệu qua điêu khắc, biểu tượng voi trắng, chiêng đồng, trống trận…

Ngoài ba hợp phần chính, dự án còn tích hợp các không gian lễ hội, sân khấu nghệ thuật có mái che như VẠC Theatre, cầu ánh sáng Chim Lạc, cổng Đồng Hồ mặt trời tích hợp trình chiếu tương tác, bức tường gốm khắc họa tám giai đoạn trong cuộc đời Đức Phật, hay các ngôi chùa mang mái vòm lá tre, gạch đất nung, ngói mũi hài…

Toàn bộ dự án Huyền tích Am Tiên sẽ được hoàn thiện trong khoảng thời gian từ năm 2027 - 2030. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ đưa tuyến cáp treo vào vận hành vào năm 2027. Giai đoạn 2 Sun Group phấn đấu hoàn thiện hạng mục tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục triển khai song song, hướng tới cán đích đồng loạt vào năm 2030.