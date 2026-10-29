Việt Nam đang xây cây cầu gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng, trụ tháp cao ngang chung cư 40 tầng, nhịp dây văng dài 350m: Được ví như "Cổng Mặt Trời", đi trên cầu sáng đón bình minh, chiều ngắm hoàng hôn trực diện

Cây cầu đang được đẩy nhanh thi công với quy mô lớn và thiết kế kiến trúc đặc biệt, hứa hẹn trở thành một biểu tượng mới trên sông Hồng.

Cây cầu có trụ tháp cao 126m, tổng vốn gần 12.000 tỷ đồng

Việt Nam đang triển khai hàng loạt công trình giao thông trọng điểm, trong đó cầu Ngọc Hồi là một trong những dự án nổi bật nhờ quy mô đầu tư lớn và kiến trúc khác biệt. Công trình bắc qua sông Hồng, kết nối Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, được khởi công ngày 19/8/2025.

Theo thông tin công bố, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5km. Trong đó, phần tuyến thuộc Hà Nội có chiều dài khoảng 5,2km, phần thuộc Hưng Yên dài khoảng 2,3km.

Riêng cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, được thiết kế theo kết cấu dây văng hiện đại, với nhịp chính dài 350m. Điểm gây chú ý là hệ thống trụ tháp cao tới 126m. Nếu lấy chiều cao trung bình mỗi tầng chung cư khoảng 3,15m, chiều cao trụ tháp này tương đương một tòa nhà 40 tầng. Đây là một trong những thông số nổi bật của công trình, đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật xây dựng, kết cấu chịu lực và tổ chức thi công.

Cầu Ngọc Hồi được thiết kế với 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông giữa khu vực phía Nam Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.

Điểm nổi bật của cầu Ngọc Hồi là hệ thống trụ tháp cao tới 126m, tương đương tòa chung cư khoảng 40 tầng, cùng nhịp dây văng chính dài 350m (Ảnh đơn vị thiết kế)

Tổng mức đầu tư của dự án ban đầu được phê duyệt ở mức khoảng 11.844 tỷ đồng. Đến tháng 6/2026, tổng vốn sơ bộ được điều chỉnh lên khoảng 11.918 tỷ đồng, tăng 74 tỷ đồng do điều chỉnh phương án kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Hưng Yên.

Đáng chú ý, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Theo thông tin cập nhật đầu tháng 10/2026, công trình đã đạt hơn 23% khối lượng, với các hạng mục cầu chính, cầu dẫn và đường đầu cầu được triển khai đồng loạt.

Trước đó, trên công trường đã tổ chức khoảng 20 mũi thi công, huy động nhiều nhân lực, máy móc để thực hiện các hạng mục quan trọng. Hệ thống cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp cầu chính đã được hoàn thành, tạo điều kiện triển khai các phần kết cấu tiếp theo.

Các đơn vị thi công đang hướng tới mục tiêu hoàn thành, thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC 2027. Tuy nhiên, đây là mục tiêu phấn đấu và tiến độ thực tế vẫn phụ thuộc vào điều kiện thi công, giải phóng mặt bằng cùng nhiều yếu tố kỹ thuật.

Thiết kế "Cổng Mặt Trời" và ý tưởng đón bình minh, ngắm hoàng hôn

Bên cạnh quy mô đầu tư gần 12.000 tỷ đồng, cầu Ngọc Hồi còn được kỳ vọng trở thành một công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của khu vực phía Nam Thủ đô. Điều đặc biệt nằm ở phương án thiết kế được lựa chọn cho cây cầu, với ý tưởng mang tên "Cổng Mặt Trời".

Cây cầu được thiết kế theo ý tưởng “Cổng Mặt Trời”, với hệ thống trụ tháp và dây văng tạo hình chữ H (Ảnh minh họa)

Tháng 4/2025, UBND TP Hà Nội phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc cầu Ngọc Hồi. Phương án đạt giải nhất do Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế cầu lớn – hầm thực hiện, nổi bật với hệ thống trụ tháp và dây văng tạo nên hình ảnh một cánh cổng khổng lồ bắc qua sông Hồng.

Theo ý tưởng kiến trúc, hai trụ tháp cùng hệ thống dây văng được tổ chức tạo hình chữ H, tượng trưng cho sự hòa hợp, hợp tác giữa Hà Nội và Hưng Yên.

Không chỉ mang ý nghĩa kết nối hai địa phương, thiết kế còn khai thác một đặc điểm hiếm có về hướng tuyến. Cụ thể, cầu Ngọc Hồi là cây cầu có hướng tuyến gần như trùng với trục Đông – Tây trong số các công trình vượt sông Hồng tại Hà Nội. Đặc điểm này tạo nên ý tưởng về một "Cổng Mặt Trời", nơi ánh sáng bình minh và hoàng hôn trở thành một phần của trải nghiệm cảnh quan.

Theo đại diện đơn vị thiết kế, người di chuyển trên cầu trong tương lai có thể quan sát mặt trời mọc và lặn theo hướng tuyến đặc biệt này. Vào buổi sáng, ánh bình minh phía Đông được kỳ vọng tạo nên khung cảnh ấn tượng khi mặt trời xuất hiện phía cuối tuyến cầu. Đến chiều, ánh hoàng hôn phía Tây lại mang đến một góc nhìn khác, khiến hệ thống trụ tháp và dây văng nổi bật trên nền trời.

Tất nhiên, trải nghiệm thực tế còn phụ thuộc vào thời tiết, hướng di chuyển và vị trí quan sát nhưng ý tưởng kết hợp kiến trúc giao thông với chuyển động của mặt trời là một trong những điểm nhấn khiến phương án cầu Ngọc Hồi được chú ý.

Không chỉ có giá trị cảnh quan, cầu Ngọc Hồi còn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng Thủ đô. Công trình là một mắt xích của tuyến Vành đai 3,5, giúp tăng khả năng kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và Hưng Yên.

Cầu Ngọc Hồi còn đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng Thủ đô

Khi hoàn thành, tuyến cầu sẽ góp phần liên thông với các trục giao thông lớn như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long, đường Lê Văn Lương và cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, tạo thêm lựa chọn di chuyển cho người dân và phương tiện vận tải. Bên cạnh việc giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu, công trình còn được kỳ vọng thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ tại hai bên sông Hồng.

Với trụ tháp cao 126m, nhịp dây văng 350m cùng thiết kế gắn với hình ảnh mặt trời mọc và lặn, cầu Ngọc Hồi không chỉ là dự án giao thông quy mô lớn mà còn được kỳ vọng tạo thêm dấu ấn kiến trúc trên dòng sông Hồng trong những năm tới.

Nguồn: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội