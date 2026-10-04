Việt Nam đang đào hầm xuyên núi dài gần 500m, thuộc dự án 24.000 tỷ đồng: Đèo Cả trực tiếp thi công, lãnh đạo tỉnh kỳ vọng hoàn thành ngay năm nay

Theo lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nếu điều kiện thi công thuận lợi và tập trung lực lượng, hạng mục hầm Đại Huệ có thể hoàn thành ngay trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền và các thành viên Đoàn công tác kiểm tra tại vị trí thi công Hầm Đại Huệ (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An)

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ có tổng chiều dài hơn 60km, tổng mức đầu tư khoảng 23.940 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu hoàn thành, đi vào vận hành vào năm 2029.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển cho Nghệ An, giảm tải cho Quốc lộ 7, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa, thúc đẩy logistics, thương mại, du lịch và tăng cường kết nối giao thương quốc tế với Lào, Đông Bắc Thái Lan.

Trong đó, Gói thầu XL01 có chiều dài 6,3km, gồm hạng mục chính là hầm Đại Huệ, 11 công trình cầu, 6 hầm chui dân sinh.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, hầm Đại Huệ có chiều dài gần 500m là một trong những hạng mục kỹ thuật đáng chú ý của dự án. Hầm nằm ở đoạn đầu tuyến qua địa bàn Hưng Nguyên, Kim Liên và Đại Huệ.

Hạng mục gồm hai ống hầm dài lần lượt 495m và 499m, do Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP Xây lắp Thương mại Delta thực hiện. Trong đó, Đèo Cả trực tiếp đảm nhiệm thi công hầm Đại Huệ, phần tuyến và các công trình cầu.

Tập đoàn Đèo Cả cho biết, theo kế hoạch, Gói thầu XL01 phấn đấu đào thông hầm Đại Huệ vào tháng 3/2027, hoàn thành hạng mục hầm và các công trình cầu trên tuyến trong tháng 3/2028, tiến tới hoàn thành toàn bộ gói thầu vào tháng 5/2028.

Hình ảnh thi công hầm Đại Huệ, thuộc dự án cao tốc Vinh - Nghệ An (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An)

Về tiến độ mới nhất của hầm Đại Huệ, theo báo cáo tới ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tại buổi kiểm tra tiến độ ngày 3/10, nhà thầu cho biết, các đơn vị đã bắt đầu triển khai thi công mái cơ cửa hầm Đại Huệ phía Đông.

Trong thời gian tới, nhà thầu sẽ tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca liên tục để bù lại tiến độ, bảo đảm mốc hoàn thành dự án.

Sau khi nghe báo cáo về tiến độ hầm Đại Huệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Ban quản lý và tư vấn giám sát tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ bê tông vỏ hầm chậm nhất trước tháng 12/2027.

Đối với công tác thông hầm, ông Hiền nhấn mạnh, nếu điều kiện thi công thuận lợi và tập trung lực lượng thì có thể hoàn thành ngay trong năm 2026. Bên cạnh đó, nhà thầu cần khẩn trương mở rộng mũi thi công phía Đông ngay trong cuối tháng này.

Trước đó, vào ngày 24/9, Liên danh nhà thầu đã khoan mở cửa trái phía Tây hầm Đại Huệ. Các công việc đang được triển khai đồng thời từ hai phía Đông và Tây của hầm.