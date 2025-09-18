Việt Nam dẫn đầu thế giới về tiêu thụ xe điện

Theo báo cáo mới nhất của Liên đoàn Giao thông và môi trường châu Âu (T&E), thị trường xe điện toàn cầu đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt tại các quốc gia mới nổi ở châu Á. Trong đó, Việt Nam được ghi nhận là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất và hiện nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về doanh số tiêu thụ xe điện.

Cụ thể, theo biểu đồ doanh số bán xe điện của Trung Quốc và các thị trường mới nổi thì đường tăng trưởng doanh số bán xe điện tại Việt Nam tăng vọt từ 2024 đến nay, với tỷ lệ 42%. Tỷ lệ của Việt Nam vượt qua cả Trung Quốc (hơn 30%), Thái Lan (hơn 24%), Mỹ (gần 22%) và Liên minh châu Âu (EU, gần 16%).

"Nếu như châu Âu duy trì đà tăng trưởng nhờ các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt, hay Trung Quốc đã đạt tỷ lệ xe điện gấp đôi nhiều thị trường lớn, thì Việt Nam nổi lên như một hiện tượng", Clean Technica nhận định.

Biểu đồ doanh số bán xe điện của Trung Quốc và các thị trường mới nổi từ năm 2020 đến nay. Đồ họa: Lộc Liên LD.

Theo truyền thông thế giới, thành công về doanh số bán xe điện của Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ và nhu cầu tiêu dùng gia tăng. Theo đó, thuế đăng ký lần đầu bằng 0% cho xe điện giúp giảm chi phí ban đầu, trong khi các gói vay trả góp hấp dẫn thúc đẩy quyết định mua xe.

Chính phủ Việt Nam hiện đã triển khai nhiều biện pháp ưu đãi như miễn, giảm thuế và phí trước bạ, hỗ trợ phát triển hạ tầng trạm sạc, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất trong nước, nhằm tăng tốc độ phổ cập xe điện , hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và tương lai xanh.

Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, việc Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 (Net Zero 2025) tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 của Liên Hợp Quốc (COP26) đã trở thành động lực mạnh mẽ, để Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều chính sách khuyến khích sử dụng các dòng xe không phát thải, thân thiện với môi trường như xe điện.

Nguyên nhân được đưa ra là do ngành giao thông vận tải hiện là một trong những nguồn phát thải lớn nhất. Việc phát triển xe điện giúp giảm trực tiếp lượng khí nhà kính từ phương tiện chạy xăng dầu, đồng thời tận dụng quá trình chuyển dịch hệ thống điện sang các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời.

Không chỉ góp phần giảm phát thải, xe điện còn mở ra cơ hội thúc đẩy đổi mới công nghệ, hình thành các ngành công nghiệp phụ trợ như sản xuất pin, trạm sạc, qua đó thúc đẩy nền kinh tế xanh. Đây cũng là bước đi quan trọng để Việt Nam khẳng định uy tín quốc tế khi thực hiện các cam kết tại COP26.

Xe điện còn mở ra cơ hội thúc đẩy đổi mới công nghệ, hình thành các ngành công nghiệp phụ trợ như sản xuất pin, trạm sạc, qua đó thúc đẩy nền kinh tế xanh. Ảnh: Lộc Liên.

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) khẳng định, bên cạnh lợi ích về môi trường, xe điện còn giúp cải thiện chất lượng không khí , giảm khí thải độc hại, mang lại lợi ích sức khỏe lâu dài cho cộng đồng.

Mặt khác, xe điện được đánh giá tiết kiệm nhiên liệu, ít tốn bảo dưỡng hơn so với xe xăng, mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt cho người tiêu dùng. Đồng thời, việc

"Người Việt ngày càng quan tâm đến môi trường, sẵn sàng lựa chọn phương tiện giao thông bền vững. Sự phát triển mạnh mẽ của xe điện không chỉ cho thấy sức mua nội địa tăng cao, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong xu thế dịch chuyển năng lượng sạch toàn cầu", WB nhấn mạnh.

Hiện tại ở Việt Nam, VinFast - thương hiệu xe điện nội địa - đang đóng vai trò trung tâm với danh mục sản phẩm đa dạng, dịch vụ hậu mãi cạnh tranh và mạng lưới trạm sạc ngày càng mở rộng. Bên cạnh đó, sự tham gia của các “ông lớn” quốc tế như BYD, Dongfeng… càng làm thị trường thêm sôi động, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng.

T&E, Reuters