Việt Nam đã trồng được loại quả bé xíu có cách ăn kỳ lạ: Được đồn “cắn dọc thì ngọt, cắn ngang lại chát đến nhăn mặt”

Cùng một loại quả nhưng chỉ cần đổi cách cắn, hương vị được cho là đã khác hẳn. Lời đồn “cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát” đang khiến nhiều người tò mò muốn thử, nhưng thực tế có đúng như vậy?

Dạo gần đây, mạng xã hội xuất hiện một lời truyền tai khá thú vị về cách ăn một loại quả quen mà lạ: cắn theo chiều dọc thì cảm nhận vị ngọt rõ rệt, nhưng chỉ cần đổi sang cắn ngang, vị chát lại lập tức lấn át. Nghe qua tưởng như một mẹo ăn uống có phần khó tin, thế nhưng câu chuyện này lại khiến không ít người tò mò, rủ nhau tìm mua để tự mình kiểm chứng.

Điều đáng nói là loại quả được nhắc đến không phải một món trái cây ngoại nhập đắt đỏ hay thứ đặc sản quá xa lạ. Thậm chí, nhiều người có thể đã nhìn thấy chúng ở các sạp hoa quả nhưng chưa từng để ý đến cách thưởng thức đặc biệt này. Vậy rốt cuộc, lời đồn ấy có gì thú vị?

Loại quả quen mà lạ đang được dân mạng tò mò tìm mua

Nhân vật chính trong câu chuyện này chính là quả chà là tươi. Khác với loại chà là khô thường được bán dưới dạng những quả màu nâu sẫm, mềm dẻo và có vị ngọt đậm, chà là tươi gây chú ý bởi lớp vỏ vàng óng, hình dáng thuôn dài và phần thịt quả giòn mọng.

Chà là có nguồn gốc từ các vùng khí hậu khô nóng, đặc biệt phổ biến tại Trung Đông và Bắc Phi. Quả mọc thành từng chùm lớn trên cây chà là, với hàng chục đến hàng trăm quả kết thành một buồng. Tùy giống và độ chín, quả có thể chuyển từ xanh sang vàng, cam hoặc nâu sẫm. Bên trong phần thịt quả là một hạt cứng, dài nằm dọc theo thân.

Quả chà là tươi

Ở Việt Nam, nhắc đến chà là, nhiều người thường nghĩ ngay đến loại quả khô được dùng làm món ăn vặt hoặc nguyên liệu chế biến bánh, đồ uống. Trong khi đó, chà là tươi lại mang đến trải nghiệm khá khác biệt: phần thịt quả còn độ giòn, có nhiều nước, vị ngọt nhẹ xen lẫn chút chát, nhất là khi quả chưa chín hoàn toàn.

Chính sự đối lập giữa hai hương vị này đã khiến chà là tươi trở thành nhân vật được chú ý trên mạng xã hội. Với những người chưa từng ăn thử, đây là cơ hội để khám phá một loại quả không quá xa lạ nhưng lại có cách thưởng thức đầy tò mò.

Quả chà là khô

Có thật sự “cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát”?

Điều khiến dân mạng bàn tán nhiều nhất không nằm ở vẻ ngoài của quả chà là, mà chính là cách ăn được truyền tai nhau. Theo những chia sẻ trên mạng xã hội, khi cắn dọc theo thân quả, người ăn có thể cảm nhận vị ngọt rõ hơn, đi kèm chút chát nhẹ. Ngược lại, nếu cắn ngang, đặc biệt ở phần đầu nhọn của quả, vị chát lại nổi bật đến mức khiến nhiều người phải nhăn mặt.

Để kiểm chứng lời đồn, một số người đã thử ăn chà là theo cả hai cách và so sánh hương vị. Trải nghiệm được chia sẻ cho thấy sự khác biệt tương đối rõ: cắn dọc khiến vị ngọt dễ nhận ra hơn, trong khi cắn ngang ở một số vị trí lại làm vị chát trở nên nổi bật.

Thế nhưng, điều này có thực sự xuất phát từ hướng cắn hay không?

Nhiều người cho rằng khi cắn dọc theo thân quả, người ăn có thể cảm nhận vị ngọt rõ hơn, đi kèm chút chát nhẹ. Nếu cắn ngang, đặc biệt ở phần đầu nhọn của quả, vị chát lại nổi bật đến mức khiến nhiều người phải nhăn mặt.

Một cách lý giải được nhiều người đưa ra là hương vị bên trong quả không hoàn toàn đồng đều. Phần gần cuống và phần đầu quả có thể khác nhau về độ chín, lượng đường cũng như các hợp chất tạo vị chát. Vì vậy, nếu cắn ngang ở đầu nhọn, người ăn có thể tiếp xúc chủ yếu với phần thịt quả còn chát. Trong khi đó, cắn dọc giúp thưởng thức đồng thời nhiều phần của quả, khiến vị ngọt và chát hòa quyện hơn.

Ngoài ra, độ chín cũng là yếu tố quan trọng. Chà là còn non hoặc chưa chín hoàn toàn thường có vị chát rõ hơn, còn khi chín tới, vị ngọt có thể trở nên nổi bật và dễ chịu hơn. Đây cũng là lý do cùng một loại quả nhưng mỗi người lại có trải nghiệm khác nhau, tùy vào quả họ chọn và vị trí cắn đầu tiên.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định cứ cắn dọc là ngọt, cắn ngang là chát trong mọi trường hợp. Hướng cắn có thể ảnh hưởng đến phần thịt quả được nếm, nhưng không phải yếu tố duy nhất quyết định hương vị.

Nói cách khác, nếu muốn tự mình kiểm chứng trào lưu này, bạn có thể thử cắn hai chiều trên cùng một quả, đồng thời chú ý đến vị trí cắn và độ chín. Đây cũng là cách thú vị để khám phá sự khác biệt về hương vị của một loại trái cây tưởng chừng rất bình thường.

Giá bán và cách thưởng thức chà là tươi

Ngoài câu chuyện về cách ăn, chà là tươi còn được chú ý bởi vẻ ngoài bắt mắt và hương vị khác biệt so với phiên bản sấy khô. Khi vào mùa, loại quả này có thể xuất hiện tại các cửa hàng trái cây nhập khẩu, sạp hoa quả và một số điểm bán trái cây theo mùa.

Chà là tại Hà Nội có mức giá khoảng 90.000-120.000 đồng/kg, tùy nơi bán và thời điểm. Đây là mức giá tham khảo tại thời điểm bài viết được đăng, không phải giá bán cố định hiện nay.

Nếu muốn mua chà là tươi về ăn thử, bạn nên ưu tiên những quả có vỏ nguyên vẹn, không bị dập nát hoặc xuất hiện dấu hiệu hư hỏng. Màu sắc cần được đánh giá theo từng giống và độ chín, bởi không phải quả nào có màu vàng đậm cũng ngon hơn quả màu nhạt.

Khi mua về, chỉ cần rửa sạch dưới vòi nước, để ráo rồi thưởng thức trực tiếp. Nếu muốn so sánh hương vị theo trào lưu đang lan truyền, hãy thử cả hai cách cắn trên những quả có độ chín tương đương để cảm nhận rõ hơn sự khác biệt. Phần hạt cứng bên trong cần được loại bỏ khi ăn.

Chà là tươi cũng nên được bảo quản theo hướng dẫn của người bán, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Nếu quả đã chín, việc bảo quản lạnh phù hợp có thể giúp duy trì độ tươi và làm chậm quá trình chín tiếp.

Có thể nói, sức hút của chà là tươi lần này đến từ một điều rất đơn giản: cùng một loại quả nhưng lại mang đến trải nghiệm vị giác khiến người ta muốn thử đi thử lại. Dù lời đồn “cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát” có thể không đúng với mọi quả, câu chuyện vẫn cho thấy đôi khi những điều thú vị nhất trong thế giới ẩm thực lại bắt đầu từ một trải nghiệm nhỏ mà ít người để ý.