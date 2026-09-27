Sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ với biển xanh, cát trắng, núi đá và hệ sinh thái thiên nhiên độc đáo, vịnh Vĩnh Hy (Khánh Hòa) đang trở thành tâm điểm du lịch của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Vĩnh Hy - một trong "bốn vịnh đẹp nhất Việt Nam"

Vịnh Vĩnh Hy, thuộc xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cũ), cách trung tâm Phan Rang 40 km, cách Nha Trang gần 100 km. Vịnh được ví như nơi “nối rừng với biển”, với một mặt giáp biển và ba phía được bao bọc bởi núi rừng.

Vịnh Vĩnh Hy - nơi nối rừng với biển - Ảnh: Amanoi

Vịnh Vĩnh Hy được mệnh danh là một trong "bốn vịnh đẹp nhất Việt Nam", cùng Hạ Long, Lăng Cô và Xuân Đài. Đây là điểm đến cho những người yêu biển và thiên nhiên hoang sơ. Biển ở Vĩnh Hy nước trong xanh, nhiều san hô, núi đá ôm trọn vịnh, bãi cát trắng và bầu không khí thoáng mát của vùng biển miền Trung kết hợp rừng nguyên sinh. Từ đèo Ngoạn Mục hoặc cung đường ven biển Vĩnh Hy, du khách có thể ngắm trọn cảnh vịnh.

Vĩnh Hy nằm trong không gian của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa được UNESCO công nhận - Ảnh: Amanoi

Điểm đặc biệt của Vĩnh Hy nằm ở sự chuyển tiếp khá rõ giữa hai hệ sinh thái. Từ mặt biển, du khách có thể nhìn lên những triền núi của Vườn quốc gia Núi Chúa; trong khi từ các cung đường ven núi lại mở ra khung cảnh vịnh biển xanh, những bãi đá và làng chài nằm nép bên bờ.

Vĩnh Hy cũng nằm trong không gian của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa được UNESCO công nhận. Theo UNESCO, Khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa có diện tích 106.646,45 ha, bao gồm cả hệ sinh thái trên cạn và biển. Khu vực này có sự đa dạng sinh học đặc trưng của Nam Trung Bộ, từ thảm thực vật bán khô hạn, bãi biển nơi rùa biển lên đẻ trứng đến các rạn san hô.

Tuyến đường bộ ven biển Ninh Thuận - Ảnh: CLB Chí Linh

Sức hút của Vĩnh Hy cũng thể hiện khá rõ qua lượng khách trong các dịp cao điểm. Ở quy mô toàn tỉnh, bức tranh du lịch Khánh Hòa đang tăng tốc mạnh mẽ. Báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được công bố ngày 25/9 cho biết, trong 9 tháng năm 2026, Khánh Hòa ước tính đón hơn 20,4 triệu lượt khách, trong đó có 9,3 triệu lượt khách lưu trú. Khách quốc tế đạt hơn 7,1 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch ước gần 68.000 tỷ đồng.

Từ Vĩnh Hy, du khách có thể kết nối thành một hành trình trải nghiệm đa dạng, kết hợp biển, rừng và văn hóa địa phương. Ngay trên vịnh là các hoạt động đi canô, tàu đáy kính, ngắm san hô, khám phá các bãi và đảo nhỏ. Xa hơn một chút là Hang Rái, Vườn quốc gia Núi Chúa, Bãi Kinh, suối Lồ Ồ và vườn nho Thái An.

Khung cảnh làng chài Vĩnh Hy buổi sáng - Ảnh: Bích Phương

Trong đó, Hang Rái là một trong những điểm nổi bật nhất trên cung đường ven biển. Theo Báo Khánh Hòa, khu vực này nằm trên tuyến đường ven biển 702, có cảnh quan kết hợp giữa biển, núi và những bãi đá đặc biệt; các thềm san hô cổ tại đây được hình thành qua quá trình kiến tạo địa chất kéo dài hàng triệu năm.

Nếu muốn trải nghiệm thiên nhiên theo hướng nhẹ nhàng hơn, suối Lồ Ồ là lựa chọn khác. Khu vực suối có khí hậu mát mẻ, nằm giữa không gian rừng tự nhiên và có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng. Với người thích trekking, địa phương cũng đang phát triển các tuyến kết nối suối Lồ Ồ với Vườn quốc gia Núi Chúa và những khu vực núi lân cận.

Cừu trên những cánh đồng ở Ninh Thuận - Ảnh: Huỳnh Văn Truyền

Với du khách lần đầu đến Vĩnh Hy, một lịch trình phù hợp có thể dành khoảng 2-3 ngày: ngày đầu khám phá vịnh, đi tàu hoặc canô và ngắm san hô; ngày tiếp theo kết hợp Hang Rái, Núi Chúa, suối Lồ Ồ hoặc Bãi Kinh; nếu có thêm thời gian có thể nối hành trình với vườn nho Thái An. Cung đường ven biển cũng là một phần đáng trải nghiệm, thay vì chỉ xem Vĩnh Hy như một điểm dừng để tham quan trong ngày.

Niềm vui mới của Vĩnh Hy

Vĩnh Hy vừa có thêm một dấu ấn đáng chú ý trên bản đồ du lịch quốc tế khi MICHELIN Guide công bố bảng xếp hạng toàn cầu MICHELIN Key 2026 vào ngày 18/9 vừa qua.

Năm nay, Việt Nam có 21 khách sạn được trao MICHELIN Key, gồm 2 khách sạn đạt 3 Key, 4 khách sạn đạt 2 Key và 15 khách sạn đạt 1 Key. Trong đó, Amanoi tại Vĩnh Hy, Khánh Hòa nằm trong nhóm 2 khách sạn đạt 3 MICHELIN Key - hạng cao nhất của hệ thống đánh giá khách sạn này, cùng với Capella Hanoi.

Amanoi tại Vĩnh Hy đạt 3 MICHELIN Key, hạng cao nhất của hệ thống đánh giá khách sạn toàn cầu - Ảnh: MICHELIN Guide

MICHELIN mô tả 3 Key là cấp độ dành cho một “trải nghiệm lưu trú phi thường”. Các thanh tra của MICHELIN đánh giá khách sạn dựa trên 5 tiêu chí chung, gồm chất lượng kiến trúc và thiết kế nội thất, chất lượng và tính nhất quán của dịch vụ, cá tính và đặc trưng tổng thể, giá trị tương xứng với mức giá và mức độ đóng góp đáng kể cho khu vực hoặc bối cảnh xung quanh.

Với Amanoi, lợi thế đầu tiên nằm ngay ở vị trí. Khu nghỉ dưỡng nằm trong Vườn quốc gia Núi Chúa, nhìn ra vịnh Vĩnh Hy, với các công trình được bố trí giữa không gian rừng và biển. Theo giới thiệu chính thức của Aman, khu nghỉ dưỡng có 9 Pavilion, 22 Villa với hồ bơi riêng, 12 khu biệt thự Residence từ một đến năm phòng ngủ và hai Wellness Pool Villa được bố trí nằm riêng biệt ẩn mình giữa thảm thực vật xanh mướt.

Không gian lưu trú tại Amanoi cũng được thiết kế theo hướng hòa vào thiên nhiên - Ảnh: MICHELIN Guide

Không gian lưu trú tại Amanoi cũng được thiết kế theo hướng hòa vào thiên nhiên. Những mái cong, cửa sổ dạng lưới và vật liệu tự nhiên lấy cảm hứng từ kiến trúc Việt Nam được sử dụng trong các pavilion và villa. Một số residence có diện tích rất lớn, hồ bơi vô cực riêng và tầm nhìn trực diện ra vịnh Vĩnh Hy.

Điểm đáng chú ý khác là trải nghiệm tại đây không chỉ xoay quanh nghỉ dưỡng. Amanoi tổ chức các hoạt động khám phá vịnh bằng kayak hoặc catamaran, lặn ngắm hệ sinh thái san hô, trekking ven biển, tìm hiểu làng chài và văn hóa Chăm. Theo Aman, vùng biển Vĩnh Hy có hơn 350 loại san hô và các chuyến khám phá hệ sinh thái biển được tổ chức tùy điều kiện thời tiết.

Sự xuất hiện của Amanoi trong nhóm 3 MICHELIN Key vì thế cũng tạo thêm một điểm nhấn cho Vĩnh Hy: từ một vịnh biển nổi tiếng nhờ cảnh quan tự nhiên, nơi đây ngày càng có thêm những sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp gắn trực tiếp với hệ sinh thái biển - rừng.

21 khách sạn Việt Nam được trao MICHELIN Key 2026

3 MICHELIN Key: Amanoi; Capella Hanoi.

2 MICHELIN Key: Four Seasons Resort The Nam Hai; Banyan Tree Lang Co; Zannier Bai San Ho; Sofitel Legend Metropole Hanoi.

1 MICHELIN Key: Azerai Ke Ga Bay; Legacy Mekong; Six Senses Con Dao; Jiva Hoa Lu Retreat; InterContinental Danang Sun Peninsula Resort; Namia River Retreat - Wellness Inclusive Resort; Park Hyatt Saigon; Mai House Saigon Hotel; Mia Saigon - Luxury Boutique Hotel; Legacy Yen Tu Hotel Uong Bi - MGallery Collection; Six Senses Ninh Van Bay; Regent Phu Quoc; Hotel de la Coupole - MGallery; Garrya Mu Cang Chai; Meliá Vinpearl Quang Binh.