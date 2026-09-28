Việt Nam có “vịnh” 300 ha nằm giữa núi: Không thông ra biển, chỉ xuất hiện 4 tháng trong năm

Nhắc đến “vịnh”, nhiều người thường hình dung một vùng nước rộng nằm sát biển. Tuy nhiên, tại xã Tân Yên, tỉnh Sơn La lại có một “vịnh” không thông ra biển, thậm chí cũng không tồn tại quanh năm.

“Vịnh 300 ha” giữa núi thực chất là gì?

Cái tên gọi “vịnh” đặc biệt này thực chất là một vùng đất trũng giữa núi rừng Sơn La. Phần lớn thời gian trong năm, nơi đây được người dân sử dụng để canh tác. Đến tận khi mùa mưa đến, nước dâng lên tạo thành những hồ nước uốn lượn giữa núi, mở ra một diện mạo hoàn toàn khác.

Đó là khu vực được người dân địa phương gọi là “vịnh Tà Phình”, cách trung tâm phường Mộc Châu khoảng 25 km. Điểm đến này đang gây chú ý bởi sự thay đổi rõ rệt của cảnh quan theo mùa.

Infographic do AI tạo

Theo Tiền Phong, nơi đây vốn là một thung lũng rộng khoảng 300 ha, được người dân sử dụng để trồng lúa, ngô. Địa hình thấp khiến khu vực này mang một diện mạo đặc biệt mỗi khi mùa mưa xuất hiện. Nước từ các khu vực xung quanh dồn về, làm vùng đất trũng ngập rộng và hình thành những hồ nước len giữa các dãy núi. Cũng từ hiện tượng này, cái tên “vịnh Tà Phình” ra đời.

Nếu mùa khô, cảnh quan gắn với đất sản xuất nông nghiệp thì đến mùa nước, những khoảng mặt nước xuất hiện giữa núi đồi lại khiến toàn bộ không gian thay đổi. Đáng chú ý, hiện tượng này thường chỉ xuất hiện trong khoảng từ tháng 8 đến tháng 11, trong năm do tính chất thời tiết.

(Ảnh: Quang Kiên)

Sự thay đổi ấy cũng đang tạo ra một trải nghiệm du lịch mới. Ở thời điểm khô ráo, Tà Phình được nhiều du khách yêu thích, đặc biệt là những ai muốn trở về với thiên nhiên, tìm kiếm sự bình yên và chữa lành. Còn vào thời điểm nước lên, người dân ở đây có thể tận dụng lán trại, nhà canh tác sẵn có để phục vụ ăn uống, đồng thời sử dụng thuyền đưa khách tham quan khu vực ngập nước. Từ trên thuyền, du khách có thể đi giữa các khoảng mặt nước và quan sát bản làng, núi đồi từ một góc nhìn khác.

Một bản làng nhỏ với cảnh sắc tuyệt đẹp của núi non, của những ngôi nhà nhỏ truyền thống đơn sơ, mộc mạc, với cảnh sắc biến đổi theo thời gian nhanh chóng để lại dấu ấn trong lòng nhiều du khách.

Du lịch Sơn La với nhiều ấn tượng

Trong thời gian qua, du lịch Sơn La đang tiếp tục mở rộng về lượng khách cũng như loại hình trải nghiệm.

Nếu Mộc Châu nổi bật với cao nguyên, đồi chè, mùa hoa và các vườn cây ăn quả thì những khu vực khác của Sơn La đang khai thác thế mạnh riêng. Tà Xùa gắn với cảnh quan núi cao và săn mây; vùng lòng hồ thủy điện Sơn La phát triển du lịch mặt nước; các di tích lịch sử tạo thành nhóm sản phẩm du lịch về nguồn.

Riêng Khu du lịch quốc gia Mộc Châu tiếp tục là một trong những điểm đến quan trọng của tỉnh. Năm 2025, Mộc Châu lần thứ ba được World Travel Awards vinh danh ở hạng mục “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới” và năm thứ tư liên tiếp nhận danh hiệu tương ứng ở cấp châu Á.

Infographic do AI tạo

Năm 2025, du lịch Sơn La tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều con số tăng trưởng tích cực. Toàn tỉnh ước đón khoảng 5,3 triệu lượt khách, tăng 8,16% so với năm 2024; doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 6.300 tỷ đồng, tăng 8,62% so với năm 2024.

Sau đó, các số liệu mới trong năm 2026 cũng cho thấy quy mô thị trường du lịch của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Sơn La đã đón khoảng 3,42 triệu lượt khách du lịch, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 58% kế hoạch cả năm. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 3.490 tỉ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, hoàn thành 49% mục tiêu năm. Riêng Khu du lịch Quỳnh Nhai, gắn với vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, đón hơn 110.000 lượt khách và đạt doanh thu trên 43 tỷ đồng.

Sang tháng 8, du lịch toàn tỉnh tiếp tục ghi nhận 272.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 350 tỷ đồng, theo thông tin tại phiên họp UBND tỉnh Sơn La công bố cuối tháng 8/2026.

Một chỉ dấu gần hơn là kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 vừa qua. Trong 5 ngày nghỉ, Sơn La đón gần 385.000 lượt khách, trong đó có 3.760 khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch ước đạt 304 tỷ đồng, còn công suất sử dụng phòng trung bình đạt khoảng 80%.

Những con số cập nhật đến đầu tháng 9/2026 cho thấy du lịch Sơn La không chỉ dựa vào một điểm đến. Từ Mộc Châu, Tà Xùa đến vùng lòng hồ thủy điện hay các bản làng, cảnh quan tự nhiên đang được kết nối với những trải nghiệm ngày càng đa dạng.

Hướng tới mục tiêu bứt phá trong giai đoạn mới, Sơn La xác định chiến lược phát triển toàn diện hệ thống sản phẩm du lịch dựa trên nguyên tắc: Lấy văn hóa và nông nghiệp làm nền tảng cốt lõi để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo, hấp dẫn. Trong đó, tập trung xây dựng và hoàn thiện sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với phát huy di tích lịch sử, bảo tồn văn hóa; phát triển du lịch nông nghiệp dựa trên lợi thế cây ăn quả, cà phê, chè, bò sữa, dược liệu; dịch vụ lưu trú homestay, farmstay; du lịch trekking, hiking; du lịch sinh thái rừng, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cuối tuần, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch thể thao, dịch vụ du lịch đêm... nhằm đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường.