Doanh nghiệp đề xuất xây tòa tháp đôi cao nhất thế giới công bố văn bản quan trọng

Cách đây khoảng một tuần, HĐQT Thaiholdings quyết định hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026, với lý do công ty thay đổi phương án và kế hoạch kinh doanh.

CTCP Thaiholdings (mã: THD) vừa công bố văn bản của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026. Danh sách cổ đông trước đó được chốt tại ngày 16/6/2026. Lý do hủy là theo đề nghị của CTCP Thaiholdings.

Theo văn bản của VSDC, việc hủy danh sách được thực hiện căn cứ thông báo số 13/2026/TB-THD ngày 17/9/2026 của Thaiholdings về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

Cách đây khoảng một tuần, HĐQT Thaiholdings quyết định hủy tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026, với lý do công ty thay đổi phương án và kế hoạch kinh doanh. Trước đó, Thaiholdings dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường trong quý 3/2026. Một trong những nội dung dự kiến trình cổ đông là phương án tăng vốn điều lệ, bên cạnh các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Động thái mới của Thaiholdings diễn ra trong bối cảnh thời gian gần đây, doanh nghiệp nhận được sự chú ý sau khi tham gia một liên danh đề xuất đầu tư dự án bất động sản quy mô hàng tỷ USD tại trung tâm Hà Nội. Cụ thể, ngày 8/7/2026, liên danh gồm CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn – thành viên Tập đoàn Vingroup – đã đề xuất UBND TP. Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch và cho phép lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh.

Theo phương án được đề xuất, dự án có diện tích khoảng 34.936 m2, gồm hai tòa tháp cao khoảng 568 m với 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3-3,5 tỷ USD, nguồn vốn đến từ vốn tự có của liên danh và nguồn thu xếp từ các tổ chức tài chính nước ngoài. Nếu được phê duyệt và triển khai đúng phương án, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt chiều cao 452 m của Petronas Twin Towers tại Malaysia để trở thành tổ hợp tháp đôi cao nhất thế giới. Dự án còn được đề xuất với một số hạng mục hướng tới các kỷ lục thế giới khác như sân đỗ trực thăng trên cao, Sky Ballroom, vườn nhiệt đới trên cao và bảo tàng nghệ thuật kỹ thuật số.

Khu đất dự kiến triển khai dự án hiện là nơi tọa lạc của Khách sạn Kim Liên, tại vị trí gần Công viên Thống Nhất và nút giao Đào Duy Anh - Xã Đàn. Năm 2015, Thaigroup đã chi khoảng 1.000 tỷ đồng để mua trọn lô 52,4% vốn CTCP Du lịch Kim Liên do SCIC bán đấu giá, qua đó trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp sở hữu khu đất này.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý2/2026, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần 333 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 71 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 572 tỷ đồng, tăng 9%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 101 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Với kết quả trên, Thaiholdings đã thực hiện khoảng 59% kế hoạch doanh thu và vượt khoảng 11% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2026.

Trên thị trường, cổ phiếu THD đóng cửa phiên 25/9 với mức tăng gần 3% lên 124.400 đồng/cp, cao gấp 4 lần so với vùng giá hồi đầu năm.