Tin vui tại công trình vượt núi dài 6.292,5m, sở hữu 2 kỷ lục Guinness của Sun Group

Ngày mai (28/9), tuyến cáp treo Fansipan này sẽ chính thức hoạt động trở lại.

Theo thông tin từ Sun World Fansipan Legend, cáp treo Fansipan và tàu hỏa leo núi Mường Hoa tạm dừng hoạt động từ ngày 21/9 đến 27/9/2026 để thực hiện bảo trì định kỳ.

Sau thời gian kiểm tra, bảo dưỡng ở độ cao hơn 3.000 m, cáp treo Fansipan đã hoàn tất công tác bảo trì và dự kiến đón khách trở lại từ thứ Hai, ngày 28/9.

Để bảo đảm hành trình khoảng 15 phút lên đỉnh Fansipan diễn ra an toàn, công tác bảo trì được thực hiện trong nhiều ngày với hàng trăm giờ kiểm tra các hạng mục kỹ thuật.

Thông báo của Sun World Fansipan Legend (Ảnh: Chụp màn hình)

Ở độ cao hơn 3.000 m, nhiệt độ có thời điểm chỉ khoảng 10-15°C, khiến việc bảo dưỡng đòi hỏi nhiều yêu cầu về kỹ thuật và điều kiện làm việc.

Khoảng 30 kỹ sư và chuyên gia, trong đó có những chuyên gia nước ngoài đã đồng hành cùng tuyến cáp từ những ngày đầu xây dựng, trực tiếp tham gia quá trình kiểm tra. Từng sợi cáp, mối nối cùng các chi tiết kỹ thuật được kiểm tra trước khi hệ thống vận hành trở lại.

15 phút thay đổi hành trình lên “nóc nhà Đông Dương”

Tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa được Sun Group đưa vào khai thác từ năm 2018, kết nối trung tâm Sa Pa với ga đi cáp treo Fansipan.

Tuyến đường dài gần 2km, đi qua thung lũng Mường Hoa với những đoạn cầu cạn và hầm, biến chặng di chuyển từ trung tâm thị trấn thành một phần trong trải nghiệm du lịch.

Nếu tàu Mường Hoa tạo kết nối từ trung tâm Sa Pa, cáp treo Fansipan lại làm thay đổi đáng kể cách du khách tiếp cận đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Tuyến cáp treo Fansipan được khởi công tháng 11/2013 và chính thức vận hành từ ngày 2/2/2016. Đây là hệ thống cáp treo 3 dây dài 6.292,5 m, có độ chênh giữa ga đi và ga đến 1.410 m, gồm 33 cabin, mỗi cabin có sức chứa tối đa khoảng 35 khách.

Công trình có sự tham gia của Doppelmayr và Garaventa, ứng dụng công nghệ cáp treo 3 dây và các tiêu chuẩn an toàn của Hiệp hội Cáp treo châu Âu.

Khi khánh thành, cáp treo Fansipan được Guinness World Records ghi nhận hai kỷ lục gồm tuyến cáp treo 3 dây có độ chênh lệch giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới, ở mức 1.410 m, và tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới với chiều dài 6.292,5 m tại thời điểm xác lập.

Dù kỷ lục về chiều dài sau đó đã được một tuyến cáp khác vượt qua, kỷ lục về độ chênh lệch độ cao của cáp treo Fansipan vẫn là một dấu ấn đặc biệt của công trình.

Ngay từ khi khánh thành, cáp treo Fansipan đã đạt nhiều kỷ lục quốc tế

Trước khi có hệ thống vận chuyển hiện đại, hành trình chinh phục Fansipan thường kéo dài 2-4 ngày và đòi hỏi du khách có thể lực cũng như kinh nghiệm leo núi.﻿

Sau này, quãng đường từ ga Hoàng Liên lên khu vực ga Fansipan chỉ mất khoảng 15 phút bằng cáp treo, đưa hành trình lên đỉnh núi cao nhất Việt Nam trở nên ngắn hơn đáng kể.

Từ trung tâm Sa Pa, du khách đi qua thung lũng Mường Hoa, tiếp tục bằng cáp treo vượt dãy Hoàng Liên Sơn rồi khám phá cảnh quan, công trình kiến trúc và không gian tâm linh trên núi.