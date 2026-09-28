Việt Nam có 'túi nước nóng' đạt kỷ lục hơn 100 độ C, trị được bách bệnh: Đã nhận đầu tư 1.1000 tỷ đồng trên diện tích 373ha theo mô hình Nhật Bản

Đây là suối nước nóng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận có độ sôi cao nhất Việt Nam với 105 độ C.

Suối Bang - 'túi nước nóng' đạt 105 độ C

Ẩn mình giữa đại ngàn Trường Sơn, suối Bang (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) là một trong những nguồn nước nóng tự nhiên đặc biệt của Việt Nam. Theo báo điện tử tỉnh Quảng Trị, năm 2023, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng chứng nhận cho suối Bang là suối có độ sôi cao nhất Việt Nam với 105 độ C.

Nhiệt độ cao khiến dòng nước ở khu vực đầu nguồn có thể được sử dụng để luộc chín thức ăn. Theo Báo Quảng Trị, du khách đến đây thường thích thú với trải nghiệm mang theo trứng gà, trứng vịt và luộc chín nhờ nguồn nhiệt tự nhiên của suối.

Suối Bang sau khi được đầu tư. Ảnh: Bang Onsen Spa & Resort

Tại suối Bang có khoảng 200 điểm nước nóng trào lên từ lòng đất, tạo nên những luồng khói sương mờ ảo len lỏi qua các tán cây xanh. Đi xuôi theo dòng suối du khách sẽ gặp một bãi tắm, nơi giao thoa giữa hai dòng nước nóng và lạnh (gọi là Bang nóng và Bang lạnh), nhiệt độ dao động từ 40 - 45 độ C phù hợp cho việc tắm suối và thư giãn.

Dòng khoáng nóng tại suối Bang không chỉ ấm áp mà còn giàu khoáng chất như bicarbonate, chloride, natri và nhiều nguyên tố vi lượng khác, mang lại lợi ích vượt trội cho sức khỏe, giúp điều hòa cơ thể, phục hồi sức khỏe, chữa các căn bệnh về da, xương khớp.

Từ lâu, người dân địa phương đã sử dụng dòng nước nóng cho mục đích tắm, ngâm và nghỉ ngơi. Khu vực suối từng được bộ đội sử dụng làm nơi điều dưỡng, nghỉ ngơi cho thương, bệnh binh trong thời kỳ chiến tranh, theo ghi nhận của Báo Quảng Trị.

Khu nghỉ dưỡng theo mô hình Nhật Bản

Nhận thấy được tiềm năng phát triển cũng như hy vọng khôi phục lại một điểm đến du lịch tuyệt đẹp giữa chốn thiên nhiên bạt ngàn, UBND tỉnh đã quyết định lựa chọn nhà đầu tư có uy tín, năng lực trong tỉnh. Và doanh nghiệp mà tỉnh Quảng Trị “chọn mặt gửi vàng” chính là Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh (Tập đoàn Trường Thịnh).

Tháng 8/2018, Tập đoàn Trường Thịnh tiếp nhận và khởi động lại dự án với tên gọi mới: Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang Onsen Spa & Resort.

Với dòng khoáng quý giá từ núi rừng, du khách có thể đến đây trải nghiệm vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Ảnh: Bang Onsen Spa & Resort

Tổng diện tích theo quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang Onsen Spa & Resort là trên 373ha, phân thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có diện tích đất sử dụng 110ha, tổng vốn đầu tư thực tế 1.1000 tỷ đồng, hoàn thành và đã đưa vào hoạt động vào tháng 8 năm 2023.

Khu nghỉ dưỡng được xây dựng với phong cách kiến trúc đậm chất Nhật Bản. Toàn bộ quy trình dịch vụ Onsen được điều hành bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tận tâm đến từ xứ sở mặt trời mọc với những tiêu chuẩn khắt khe.

Bang Onsen Spa & Resort như một “Nhật Bản thu nhỏ”

Trên diện tích 110ha ban đầu, khu nghỉ dưỡng Bang Onsen được chia làm 4 phân khu, bao gồm khu vực khách sạn và 3 khu onsen (khu Bang Village phục vụ riêng biệt cho nam và nữ, khu vực ngâm khoáng công cộng An Bai Village, khu dịch vụ tắm khoáng nóng Cay Bong Village).

Trong đó, Bang Village là khu lưu trú và chăm sóc sức khỏe. Bang Village có 90 phòng nghỉ, cùng nhà hàng Nhật Bản, hội trường hội nghị, quán cà phê và các tiện ích phục vụ du khách.

Bên cạnh đó, Onsen 1 là nơi du khách trải nghiệm các với dịch vụ xông hơi, tắm khoáng 9 bước chuẩn Nhật Bản cao cấp như: xông hơi đá nóng, xông hơi kết hợp với nghe nhạc tần số thấp, xông hơi đá muối Himalaya, xông hơi hương liệu, tắm Onsen trong nhà và ngoài trời riêng biệt dành cho nam-nữ. Khu Onsen 1 còn có các phòng giải trí, phòng đọc sách để thư giãn và gần 30 phòng Spa với các chuyên viên được đào tạo bài bản bởi chuyên gia Nhật Bản.

Khu Onsen trong nhà với hệ thống sục massage và tạo xoáy

Ngoài ra khu nghỉ dưỡng còn có khu tắm khoáng và giải trí công cộng An Bai Village (Onsen 2) và Cây Bông Village (Onsen 3). Đến đây, du khách sẽ được tận hưởng các không gian thiên nhiên tuyệt đẹp, tận hưởng dịch vụ xông hơi, tắm Onsen chuẩn Nhật trong nhà, ngoài trời và được tham quan lỗ phun lộ thiên đạt kỷ lục Việt Nam với đội sôi cao nhất 105 độ C.

Ngoài tắm khoáng, khu nghỉ dưỡng còn quy hoạch cụm spa và điều dưỡng, gồm spa theo phong cách Nhật Bản, khu spa cao cấp và trung tâm điều dưỡng dưới chân núi. Các khu biệt thự được bố trí dọc suối Bang lạnh và tại khu vực cửa ngõ, khai thác cảnh quan sông Kiến Giang và vùng núi xung quanh.

Ở phía vui chơi, khu giải trí ven sông Kiến Giang gồm công viên, các sân thể thao và nhiều trò chơi ngoài trời. Một số hạng mục được quy hoạch như biển nhân tạo, bể bơi, tắm bùn, trượt nước, bánh xe khổng lồ, zipline, leo núi và xe đạp địa hình.

Về đêm, sân khấu nhạc nước là một trong những điểm vui chơi tập trung tại khu du lịch, kết hợp trình diễn nước, âm thanh và ánh sáng.

Hiện nay giai đoạn 2 của dự án đang tiếp tục được hoàn thiện trên diện tích 263ha với các hạng mục như khu villa, shop house cao cấp ven suối Bang lạnh; khu phức hợp thể thao ngoài trời; bến thuyền; khu phức hợp tâm linh...