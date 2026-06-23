Việt Nam có tòa tháp dựng từ 100 cột đá vĩnh cửu: Được đầu tư 128 tỷ đồng, là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành giải thưởng của châu lục

Công trình gồm hai cụm tháp đối xứng, tạo thành tổng thể cao khoảng 42m, nổi bật giữa không gian biển trời.

Bên cạnh Gành Đá Đĩa hay Bãi Xép, Tháp Nghinh Phong là một trong những điểm đến thu hút du khách bậc nhất tại Tuy Hoà, Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk).

Tháp Nghinh Phong là địa điểm được nhiều người ghé thăm khi đến Tuy Hoà, Phú Yên (nà là Đắk Lắk). Ảnh: Thanh Nhân

Được triển khai từ ý tưởng thiết kế của Công ty HUNI Architectes Vietnam, tháng 11/2021, tháp chính thức khánh thành và đi vào hoạt động. Nằm tại điểm đầu của đại lộ Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Độc Lập ở thành phố Tuy Hòa, công trình thuộc dự án không gian công cộng ven biển của địa phương.

Theo đó, tháp được xây dựng trên nền sân quảng trường diện tích gần 7.200m2 với tổng mức đầu tư khoảng 128 tỷ đồng. Công trình gồm hai cụm tháp đối xứng, tạo thành tổng thể cao khoảng 42m, nổi bật giữa không gian biển trời.

Công trình được thiết kế và thi công xây dựng với toàn bộ bên ngoài từ các bậc cấp lên xuống đến nền sân; từ đế tháp đến thân tháp được ốp bằng các phiến đá granite - một loại vật liệu có độ bền vĩnh cửu và có rất nhiều tại Phú Yên.

Ngoài ra, không có một loại vật liệu ốp lát nào hỗ trợ, đây được coi như một ý tưởng độc đáo về việc sử dụng vật liệu xây dựng, một kiến trúc mộc mang đậm nét văn hóa đá Phú Yên.

Song song với đó, điểm đặc biệt của công trình còn nằm ở 100 cột đá được sắp xếp thành hai cụm, mỗi bên gồm 50 cột. Việc bố trí này nhằm tái hiện truyền thuyết "trăm trứng trăm con" của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Một nửa tượng trưng cho 50 người con theo cha xuống biển, nửa còn lại đại diện cho 50 người con theo mẹ lên núi. Bên cạnh đó, thiết kế còn lấy cảm hứng từ thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa - biểu tượng địa chất nổi tiếng của Phú Yên.

Một điểm đặc biệt khác của tháp Nghinh Phong là khoảng trống giữa hai toà tháp chỉ đủ cho hai người đứng. Mỗi khi gió biển thổi qua khe hở sẽ tạo ra hiệu ứng âm thanh đặc trưng, mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách khi đứng giữa công trình. Đây cũng là một trong những chi tiết khiến Tháp Nghinh Phong trở nên nổi tiếng ngay sau khi đưa vào sử dụng.

Ảnh: Thanh Nhân

Ngoài ra, ở giữa khe nghinh phong được gắn các mảng phù điêu tạc trên những phiến đá granite, chạm khắc bởi những nghệ nhân người Phú Yên như một hình thức kể lại câu chuyện lịch sử, nhắc nhở chúng ta về cội nguồn cha ông khai phá đất và xây dựng quê hương Phú Yên.

Vào ban đêm, công trình tiếp tục gây ấn tượng với hệ thống chiếu sáng hiện đại kết hợp công nghệ trình diễn ánh sáng 3D Mapping và laser công suất lớn. Những màn trình diễn ánh sáng biến toàn bộ khối tháp thành một sân khấu nghệ thuật ngoài trời, tạo nên diện mạo hoàn toàn khác so với ban ngày.

Với kiến trúc đồ sộ và độc đáo ấy, tháp Nghinh Phong đón nhận các giải thưởng lớn như: Giải thưởng Cảnh quan đô thị châu Á năm 2023 do Ban tổ chức Giải thưởng Cảnh quan châu Á trao vào ngày 17/11/2023 tại Busan, Hàn Quốc. Tháp Nghinh Phong của Việt Nam là đại diện duy nhất của các quốc gia Đông Nam Á nhận giải. Cùng năm đó, công trình này nhận Giải thưởng Công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới do Ban tổ chức World Travel Awards bình chọn trong tháng 12/2023 (tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất).

Tháo Nghinh Phong nằm ở khu vực quảng trường thoáng đãng, không có cây xanh. Vì thế thời điểm tham quan thích hợp nhất từ 5h đến 8h sáng để đón bình minh, còn buổi chiều từ 16h trở đi. Từ quảng trường Nghinh Phong, du khách có thể tham quan các điểm du lịch gần đó như Bãi Xép, Hòn Chùa...