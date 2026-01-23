Việt Nam có tiên cảnh: Ngôi chùa rộng 1.000 ha trên núi Chín Khúc - nơi con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm lễ Hằng thuận

Ngày 22/1, Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng cùng gia đình hai bên thực hiện nghi thức Hằng thuận tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, ấm cúng với sự hiện diện của cha mẹ và một số người thân. Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi Chín Khúc, thuộc phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lễ Hằng thuận của Phương Nhi và Minh Hoàng (Ảnh: Louis Wu)

Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn cách trung tâm Nha Trang khoảng 7km, di chuyển theo hướng đại lộ Võ Nguyên Giáp và đường Phong Châu. Càng lên cao, cung đường uốn lượn theo sườn đồi mở ra không gian xanh mát, yên tĩnh, tách biệt rõ rệt với nhịp sống đô thị bên dưới.

Toàn bộ xe đưa đón tại đám cưới và lễ Hằng thuận của Phương Nhi - Minh Hoàng đều là xe điện VinFast. Trong đó dẫn đầu đoàn là Lạc Hồng 900LX - dòng xe siêu sang cùng nhiều loại xe khác như VF8, VF9,... Vì vậy trong ngày 22/1, cảnh tượng dàn xe điện nối đuôi nhau lên núi Chín Khúc khiến nhiều người ấn tượng.

Đoàn xe điện nối đuôi nhau lên chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn (Ảnh: Louis Wu)

Theo báo Lao động đưa tin vào tháng 8/2025,18 hạng mục lớn nhỏ của chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn cơ bản hoàn thành, trong đó công trình nổi bật nhất là chính điện thờ Phật. Chùa mở cửa đón khách tham quan từ 9 - 16h hằng ngày.

Điểm nhấn nổi bật của quần thể là Bảo Tháp Quang Minh 13 tầng dát vàng, an tọa trang nghiêm giữa không gian trời - núi - mây hòa quyện. Ánh vàng của tháp lặng lẽ phản chiếu nắng trời, tạo nên vẻ đẹp thanh khiết và thiêng liêng. “Quang Minh” không chỉ là ánh sáng hữu hình, mà còn là biểu tượng của trí tuệ và sự tỉnh thức - nhắc con người quay về soi rọi chính mình, tìm sự sáng rõ từ nội tâm.

Chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn trên núi Chín Khúc

Bảo Tháp Quang Minh

Về định hướng quy hoạch, núi Chín Khúc đang được phát triển thành khu văn hóa - tâm linh quy mô lớn của Khánh Hòa. Với tổng diện tích gần 1.000 ha, dự án hướng tới mô hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng bền vững, đồng thời bảo tồn cảnh quan tự nhiên và hệ sinh thái đặc thù. Khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những quần thể tâm linh lớn của Việt Nam.

Về tên gọi, tên chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn mang nhiều tầng ý nghĩa khác nhau. Trong đó Trúc Lâm gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Phụng thể hiện tinh thần phụng sự, kính dâng. Và Thùy Sơn được hiểu là ngọn núi hiền hòa, nơi chư Phật gia hộ và từ bi soi chiếu.

Không gian nơi đây giữ được sự thanh tịnh, với gió núi, rừng cây và tiếng chuông chùa vang vọng, phù hợp cho hoạt động chiêm bái, tĩnh tâm.

Từ khu vực bảo tháp, du khách có thể phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh Vịnh Nha Trang với nhiều địa danh quen thuộc như vịnh Ninh Vân, Hòn Tre, Hòn Mun, Hòn Tằm, Hòn Miễu, Hòn Rùa, Hòn Đụng và đảo Yến - Hòn Nội. Những dải sông uốn lượn cùng núi rừng trùng điệp, tạo nên trải nghiệm giao hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và cảm giác thư thái sâu lắng. Vì vậy đây cũng là điểm check-in được nhiều người lựa chọn, đặc biệt vào thời khắc bình minh hoặc hoàng hôn.

Từ chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn có thể nhìn thấy những địa danh quen thuộc ở Khánh Hoà

Một số lưu ý cho du khách khi chiêm bái chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn là vấn đề di chuyển và trang phục. Theo báo Khánh Hòa, do chùa nằm trên núi, đường lên có phần khó đi, không phù hợp cho xe tay ga và người lớn tuổi điều khiển phương tiện lên xuống.

Ngoài ra du khách cũng được khuyến nghị mặc trang phục lịch sự, chuẩn bị nước uống và giày dép phù hợp để thuận tiện cho việc di chuyển và chiêm bái.

Một số hình ảnh khác tại chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn:

Bên trong chùa Trúc Lâm Phụng Thùy Sơn

Du khách và người dân địa phương đến chiêm bái, ngắm cảnh