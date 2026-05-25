Việt Nam có thiên tài giọng hát đỗ Nhạc viện năm 9 tuổi: Nổi tiếng cả nước vẫn ở ẩn làm giảng viên

Mộc Cam
|

Mỹ nhân từng là "thần tượng mạng đời đầu" gây bất ngờ với học vấn đáng nể cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng ở tuổi U40.

Thi đỗ Nhạc viện từ năm 9 tuổi, nổi tiếng vẫn quyết ở ẩn làm giảng viên Piano

Thùy Chi là một trong những nữ ca sĩ sở hữu giọng ca trong trẻo và giàu cảm xúc của nền âm nhạc Việt Nam. Cô bắt đầu nổi tiếng từ những năm 2000 qua các ca khúc phát hành trên Internet và được mệnh danh là thần tượng mạng đời đầu, gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X, 9X. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, hồ sơ học vấn và định hướng gắn bó với công tác giảng dạy của Thùy Chi cũng là dấu ấn được nhiều khán giả quan tâm.

Thùy Chi theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ năm 9 tuổi

Ca sĩ Thùy Chi (tên đầy đủ là Trần Thùy Chi) sở hữu nền tảng học vấn âm nhạc bài bản từ nhỏ. Yếu tố này xuất phát từ việc cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hải Dương, nơi cả bố và mẹ đều làm việc trong ngành văn hóa. Thùy Chi bắt đầu tiếp xúc với nhạc cụ và học đàn piano từ năm 6 tuổi tại Cung Văn hóa thanh thiếu niên tỉnh.

Đến năm 9 tuổi, cô chuyển lên Hà Nội và chính thức thi đỗ vào Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Đây là ngôi trường đào tạo âm nhạc hàng đầu cả nước. Tại đây, Thùy Chi theo học chuyên sâu về bộ môn Piano. Trong suốt quá trình học tập, cô luôn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ nền tảng âm nhạc hàn lâm vững chắc, kỹ thuật tốt và thành tích học tập xuất sắc.



Mặc dù sớm nổi tiếng như một hiện tượng mạng với hàng loạt bản hit, Thùy Chi không lập tức chạy theo ánh hào quang của showbiz. Cô tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và lựa chọn gắn bó với nghề giáo. Nữ ca sĩ có một thời gian dài làm giảng viên bộ môn Piano và thanh nhạc cho thiếu nhi tại một trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội.

Bên cạnh công tác giảng dạy, chuyên môn thanh nhạc vững vàng còn giúp Thùy Chi gặt hái nhiều thành tích. Cô từng tham gia biểu diễn cùng đoàn Việt Nam và xuất sắc giành Huy chương Vàng tại các kỳ thi hợp xướng quốc tế vào hai năm 2011 và 2013. Mãi đến năm 2020, cô mới quyết định Nam tiến để tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp nghệ thuật.

Giọng ca gắn liền thanh xuân thế hệ 8X, 9X

Sự nghiệp của Thùy Chi là một lộ trình âm nhạc đặc biệt tại thị trường Việt Nam. Không vội vã bước vào con đường giải trí ngay từ lúc tên tuổi đang gây chú ý, cô chọn nhịp độ hoạt động chậm lại trước khi có màn trở lại bùng nổ trong những năm gần đây.

Năm 2005, Thùy Chi bắt đầu được cộng đồng yêu nhạc quan tâm qua bản thu âm ca khúc Giấc Mơ Trưa do nhạc sĩ Giáng Son sáng tác. Tác phẩm được chia sẻ lên Internet nhanh chóng gây bão nhờ chất giọng trong veo, cao vút. Giai đoạn tiếp theo, cô hợp tác cùng nhóm nhạc M4U và liên tục ra mắt chuỗi ca khúc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc thời kỳ đó. Những tác phẩm tiêu biểu định hình tên tuổi của cô có thể kể đến như Xe Đạp, Mưa, Phía Cuối Con Đường, Thiên Đường Gọi Tên, Chợt Khóc.

Năm 2005, Thùy Chi nổi lên như một hiện tượng mạng tại làng nhạc Việt

Sau đó, thay vì tận dụng sức nóng để chạy show, Thùy Chi chọn cuộc sống bình lặng và tập trung cho việc học. Cô thỉnh thoảng mới nhận lời thu âm nhạc phim hoặc ra mắt một vài dự án nhỏ. Tuy tần suất hoạt động nhỏ giọt, những tác phẩm phát hành trong giai đoạn này như Giữ Em Đi hay Mình Cùng Nhau Đóng Băng vẫn nhanh chóng trở thành hit lớn trên thị trường nhạc số.

Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Thùy Chi chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc. Nữ ca sĩ gia nhập công ty quản lý của streamer ViruSs, bắt đầu lộ trình chuyên nghiệp hóa. Cô xuất hiện thường xuyên hơn trên các gameshow truyền hình, đồng thời thay đổi đáng kể về mặt hình ảnh, ngoại hình lẫn phong cách biểu diễn.



Cú hích mạnh mẽ nhất trong giai đoạn bứt phá chính là sự tham gia tại chương trình The Masked Singer Vietnam mùa 1. Hoạt động dưới mascot Tí Nâu, Thùy Chi trở thành một trong những nhân tố gây bất ngờ nhất. Tại sân chơi này, cô rũ bỏ phong cách hát nhẹ nhàng quen thuộc để thử thách bản thân với nhiều thể loại khó như Rock, Pop Ballad và Opera. Khả năng bẻ giọng linh hoạt cùng nội lực thâm hậu đã giúp cô chinh phục khán giả và lọt vào Top 4 chung cuộc.

Bước ra từ chương trình, Thùy Chi tiếp tục gặt hái thành công. Nữ ca sĩ hiện đắt show diễn live, phòng trà và các lễ hội âm nhạc quy mô lớn nhờ tư duy xử lý bài hát ngày càng chín muồi. Bên cạnh sự trở lại mạnh mẽ trong âm nhạc, Thùy Chi còn nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng.



Nữ ca sĩ gây ấn tượng với visual trẻ trung, làn da sáng cùng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Đặc biệt, màn giảm cân thành công giúp cô sở hữu vóc dáng thanh mảnh hơn, thần thái cũng ngày càng rạng rỡ. Sau khi Nam tiến và hoạt động sôi nổi hơn, Thùy Chi được nhận xét ngày càng tự tin về hình ảnh, thậm chí nhiều khán giả cho rằng cô đang ở giai đoạn đỉnh cao nhan sắc sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Gần đây nhất, Thùy Chi đánh dấu sự trở lại qua màn góp giọng trong ca khúc Thanh Tân cùng nam ca sĩ Vương Bình. Thanh Tân vốn là một bản hit nổi tiếng, nằm trong album đầu tay Anh Bờ Vai của Vương Bình. Để khép lại dự án quảng bá album, nam ca sĩ quyết định làm mới bài hát bằng một phiên bản song ca. Việc mời được Thùy Chi hợp tác được Vương Bình ví như một giấc mơ hiện thực hóa, bởi cô chính là thần tượng âm nhạc của anh.

Thanh Tân - Vương Bình song ca Thùy Chi

Sự kết hợp giữa hai thế hệ mang đến một lăng kính âm nhạc mới mẻ. Chất giọng nam tính, vang khỏe của Vương Bình khi đặt cạnh tiếng hát tinh khôi, bay bổng của Thùy Chi đã tạo nên một bản tình ca sâu lắng nhưng vẫn giữ được năng lượng tươi sáng. Hiện tại, video trình diễn ca khúc Thanh Tân đã ghi nhận hơn 2,1 triệu lượt xem trên nền tảng YouTube, tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của Thùy Chi.

Ảnh: FBNV

