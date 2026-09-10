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Việt Nam có thêm 2 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm 2026

Hà Linh
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Tính đến cuối tháng 8, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 13,8 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương gần 14% dân số.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm gần 230.000 tài khoản trong tháng 8/2026, nhích nhẹ so với tháng liền trước nhưng vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung 1 năm trở lại đây. Tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 153 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng hơn 2 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 8, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 13,8 triệu tài khoản, tương đương gần 14% dân số.

Số lượng tài khoản gần như đi ngang trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hồi phục sau cú giảm mạnh hồi tháng 7 trước đó. VN-Index tăng hơn 5,5% sau tháng 8 qua đó lấy lại mốc 1.830 điểm. Dòng tiền nội chững lại trong khi khối ngoại vẫn tiếp tục xả hàng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường chưa thể bứt phá.

Trong tháng 8, khối ngoại đã bán ròng gần 1.700 tỷ đồng trên HoSE qua đó nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên hơn 90.000 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 8 tháng liên tiếp trên thị trường bất chấp việc chứng khoán Việt Nam đã được FTSE xác nhận nâng hạng vào tháng 9 tới đây.

Trong tháng 8/2026, nhà đầu tư nước ngoài có thêm 227 tài khoản, con số này thấp hơn đôi chút so với tháng trước. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân chiếm 208 tài khoản mở mới trong khi tổ chức chỉ mở thêm 19 tài khoản. Tính đến cuối tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài có tổng cộng 52.633 tài khoản.

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