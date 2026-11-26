Một vùng đất sở hữu địa thế đặc biệt đang được nhắm tới cho dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, với những tham vọng không chỉ dừng lại ở du lịch biển.

Đề xuất khu du lịch 28.000 tỷ đồng với hai phân khu đồi và biển

Một dự án du lịch sinh thái biển có tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 28.000 tỷ đồng vừa được Tập đoàn TH đề xuất nghiên cứu tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Với diện tích khoảng 960ha, dự án gây chú ý không chỉ bởi quy mô vốn lớn mà còn ở ý tưởng phát triển không gian nghỉ dưỡng kết hợp giữa vùng ven biển và những triền đồi tự nhiên.

Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với Tập đoàn TH và Tập đoàn Hòa Phát, diễn ra ngày 28/9/2026 tại Hà Nội. Tại đây, đại diện TH đã trình bày đề án dự án du lịch sinh thái biển, đồng thời kiến nghị địa phương hỗ trợ các thủ tục liên quan đến đất đai và cơ chế ưu đãi đầu tư để có cơ sở tiếp tục triển khai nghiên cứu.

Tập đoàn TH đề xuất nghiên cứu khu du lịch sinh thái biển rộng 960ha tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, với tổng vốn đầu tư dự kiến 28.000 tỷ đồng (Ảnh Báo Đắk Lắk)

Theo phương án được giới thiệu, khu du lịch dự kiến chia thành hai phân khu có đặc điểm cảnh quan khác nhau. Trong đó, khu vực ven biển rộng khoảng 300ha, còn khu vực triền đồi chiếm tới 660ha, tương đương gần 69% tổng diện tích đề xuất. Cách phân chia này cho thấy ý tưởng phát triển một tổ hợp nghỉ dưỡng không chỉ tập trung vào bãi biển mà còn khai thác không gian trên cao, nơi du khách có thể trải nghiệm cảnh quan đồi núi kết hợp với môi trường biển.

Đáng chú ý, Tập đoàn TH định hướng dự án đạt tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 6 sao quốc tế. Nếu được hiện thực hóa, dự án có thể bổ sung một sản phẩm nghỉ dưỡng quy mô lớn cho khu vực duyên hải phía Đông Đắk Lắk, hướng đến nhóm du khách tìm kiếm những kỳ nghỉ gắn với thiên nhiên, sự riêng tư và các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Một chi tiết khác biệt trong ý tưởng thiết kế là cơ sở chăm sóc, phục hồi sức khỏe được định hướng xây dựng tại phân khu triền đồi, mang kiến trúc lấy cảm hứng từ lò gạch gốm. Thay vì chỉ phát triển các công trình lưu trú thông thường, doanh nghiệp muốn đưa yếu tố nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe trở thành điểm nhấn của dự án. Đây cũng là hướng phát triển có thể tạo nên trải nghiệm khác biệt so với mô hình du lịch biển chủ yếu dựa vào tắm biển và vui chơi giải trí.

Tuy nhiên, các thông tin công bố hiện chưa nêu vị trí cụ thể đến cấp xã, ranh giới khu đất, số lượng phòng lưu trú hay danh mục đầy đủ các hạng mục xây dựng. Những nội dung này cần tiếp tục được làm rõ trong quá trình khảo sát và hoàn thiện phương án đầu tư.

Theo phương án đề xuất, dự án gồm 300ha ven biển và 660ha triền đồi, hướng tới mô hình nghỉ dưỡng kết hợp cảnh quan biển và núi (Ảnh NSNA Huỳnh Lê Viễn Duy)

Hơn 88% diện tích dự kiến dành cho hệ sinh thái tự nhiên

Bên cạnh con số 28.000 tỷ đồng, một điểm đáng chú ý của đề xuất là tỷ lệ xây dựng dự kiến khá thấp so với tổng diện tích khu du lịch. Theo phương án của Tập đoàn TH, mật độ xây dựng được định hướng dưới 12%, trong khi hơn 88% diện tích còn lại dành cho việc bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.

Nếu tính trên tổng quy mô 960ha, tỷ lệ này tương ứng với hơn 844ha được định hướng giữ gìn không gian sinh thái. Đây là phép tính từ tỷ lệ doanh nghiệp công bố, không phải diện tích bảo tồn đã được phê duyệt chính thức.

Định hướng trên cho thấy nhà đầu tư muốn phát triển mô hình du lịch sinh thái với không gian thiên nhiên chiếm phần lớn diện tích, thay vì xây dựng dày đặc các công trình lưu trú và dịch vụ. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu vận hành dự án bằng 100% năng lượng sạch, hướng tới phát thải carbon ròng bằng 0, thường được gọi là Net Zero Carbon. Đồng thời, dự án được định hướng đáp ứng các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).

Về phía địa phương, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao ý tưởng phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tại buổi làm việc, các bên cũng trao đổi về quy hoạch vùng và hạ tầng giao thông kết nối, những yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng hình thành một khu du lịch quy mô gần 1.000ha.

Khu du lịch được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 6 sao quốc tế, với mật độ xây dựng dự kiến dưới 12% (Ảnh Báo Đắk Lắk)

Tỉnh Đắk Lắk hiện có không gian phát triển trải dài từ vùng cao nguyên đến duyên hải. Sau khi hợp nhất với Phú Yên, địa phương sở hữu thêm những lợi thế về kinh tế biển và du lịch, bên cạnh các thế mạnh truyền thống về nông nghiệp, rừng và cảnh quan cao nguyên. Sự kết hợp giữa hai không gian địa lý tạo điều kiện để địa phương nghiên cứu những sản phẩm du lịch đa dạng hơn, từ trải nghiệm núi rừng, văn hóa bản địa đến nghỉ dưỡng ven biển.

Trong bối cảnh đó, đề xuất của Tập đoàn TH được kỳ vọng góp phần mở rộng hệ thống sản phẩm du lịch tại khu vực phía Đông tỉnh, đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nếu dự án được triển khai thành công.

Đối với du khách, sức hấp dẫn tiềm năng của dự án nằm ở sự kết hợp giữa hai kiểu cảnh quan trong cùng một khu nghỉ dưỡng. Thay vì chỉ lựa chọn giữa chuyến đi biển hoặc kỳ nghỉ giữa đồi núi, du khách có thể tiếp cận cả hai loại hình trải nghiệm tại một điểm đến.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đề nghị Tập đoàn TH phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục khảo sát, hoàn thiện phương án đầu tư. Địa phương cũng cho biết sẽ tạo điều kiện về thủ tục pháp lý và đất đai theo quy định để doanh nghiệp nghiên cứu dự án.

Dù còn nhiều bước cần thực hiện, đề xuất này vẫn đáng chú ý bởi quy mô gần 1.000ha, định hướng nghỉ dưỡng cao cấp và ý tưởng khai thác đồng thời cảnh quan ven biển lẫn triền đồi. Nếu được triển khai đúng định hướng, dự án có thể trở thành một điểm nhấn mới trong bức tranh phát triển du lịch của Đắk Lắk những năm tới.

Nguồn: Trang thông tin điện tử văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk