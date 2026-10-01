Việt Nam có ‘siêu phường’ trên 265.000 người sinh sống

Phường này giữ vai trò hạt nhân trong 5 vùng đô thị động lực trọng điểm của tỉnh An Giang.

Bến tàu Rạch Giá, phường Rạch Giá

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, Rạch Giá (tỉnh An Giang) được gọi là “siêu phường” vì có quy mô dân số lớn nhất cả nước, với hơn 265.460 người dân.

Tại buổi làm việc vào ngày 5/8, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã nhấn mạnh, trong quy hoạch tỉnh có 5 đô thị hạt nhân, gồm Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên và Phú Quốc được ví như một con tàu. Trong đó, Phú Quốc đóng vai trò là mũi tàu, còn 4 đô thị còn lại là thân tàu, tạo thành các tọa độ góc của tứ giác, làm động lực phát triển chính.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, phường Rạch Giá được xác định là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế tổng hợp, kinh tế biển, đầu mối giao thương và giữ vai trò hạt nhân trong 5 vùng đô thị động lực trọng điểm của địa phương.

Về tình hình kinh tế, trong 6 tháng đầu năm, phường đã hoàn thành 12/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 14,24%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 52,15% kế hoạch.

Bên cạnh đó, công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt 57,26% kế hoạch (tương đương 136,591 tỷ đồng, tăng 127,6% so với cùng kỳ). Công tác an sinh xã hội được đảm bảo khi địa phương bàn giao 5 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 330 triệu đồng cho các hộ đặc biệt khó khăn.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 380 tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 57,26% kế hoạch, tập trung cho 24 công trình, dự án trọng điểm.

Lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển ổn định với sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt trên 64.285 tấn; công tác quản lý tàu cá được tăng cường, tỷ lệ tàu cá được cấp phép khai thác đạt trên 92%.

Theo quy hoạch chung đô thị Rạch Giá đến năm 2050, được công bố vào tháng 9, Rạch Giá được xác định là đô thị trung tâm của tỉnh An Giang, đồng thời là đô thị biển quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đô thị được định hướng phát triển trở thành trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, y tế, thương mại và dịch vụ tổng hợp của tỉnh; trung tâm kinh tế biển, thương mại và dịch vụ ven biển; đầu mối giao thông quan trọng kết nối đường bộ, đường biển và hàng không.

Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình đa trung tâm, đa chức năng, mở rộng về phía Tây theo hướng lấn biển, đảo nhân tạo và phía Đông Bắc; từng bước hình thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.