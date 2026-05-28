Việt Nam có phú bà hát "thần sầu" là thủ khoa trường quân đội, từng bị 1 diva mắng trên truyền hình

Từ thủ khoa trường quân đội đến nữ ca sĩ Việt duy nhất hát ở Olympic

Nhắc đến Hồ Quỳnh Hương, nhiều khán giả sẽ lập tức nhớ tới một trong những giọng ca kỹ thuật và nội lực hàng đầu của Vpop. Trong giai đoạn hoàng kim những năm 2000, nữ ca sĩ gần như phủ sóng khắp các sân khấu âm nhạc lớn nhỏ với loạt ca khúc như Anh, Có Nhau Trọn Đời, Hoang Mang, Honey Honey, Bức Thư Tình Thứ Hai,... Chất giọng cao vút, cách xử lý tinh tế cùng khả năng hát live ấn tượng giúp nữ ca sĩ tạo nên một màu sắc rất riêng giữa thị trường nhạc Việt thời điểm đó.

Trước khi trở thành ngôi sao đình đám, Hồ Quỳnh Hương từng có thành tích học tập khiến nhiều người nể phục. Nữ ca sĩ là trường hợp hiếm hoi hai lần đạt danh hiệu thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Lần đầu cô tốt nghiệp thủ khoa vào năm 2002 khi trường còn là hệ cao đẳng và hơn 10 năm sau tiếp tục tốt nghiệp với số điểm cao nhất khi trường nâng cấp lên hệ đại học.

Con đường nghệ thuật của Hồ Quỳnh Hương cũng được xem là khá đặc biệt. Sau khi đoạt giải “Ca sĩ trẻ triển vọng” tại Liên hoan Tiếng hát Truyền hình năm 1999, cô được nhạc sĩ An Thuyên chú ý và tạo điều kiện theo học trong môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Đây cũng là bước ngoặt giúp giọng ca quê Quảng Ninh có cơ hội bước vào những sân khấu lớn tại Hà Nội rồi dần vươn lên hàng ngũ sao hạng A của Vbiz.

Không chỉ nổi tiếng trong nước, Hồ Quỳnh Hương còn từng tạo nên cột mốc đặc biệt mà đến nay vẫn chưa nghệ sĩ Việt nào lặp lại được: trở thành ca sĩ Việt Nam duy nhất được mời biểu diễn tại Olympic Bắc Kinh 2008. Đây là sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng châu Á và thế giới, trong đó có Bi Rain, Jang Nara hay Andrea Bocelli.

Tại sân khấu quốc tế này, Hồ Quỳnh Hương trình diễn nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu bằng tiếng Việt, tiếng Anh và cả tiếng Trung Quốc. Việc xuất hiện ở một sân khấu mang tầm vóc toàn cầu không chỉ là dấu ấn lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ mà còn được xem là niềm tự hào hiếm hoi của nhạc Việt ở thời điểm đó.

Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, thay vì liên tục chạy show hay ra mắt sản phẩm mới, Hồ Quỳnh Hương chuyển hướng sang giảng dạy, kinh doanh và theo đuổi lối sống thiền định, ăn chay trường. Nữ ca sĩ từng đứng lớp tại Nhạc viện TP.HCM cũng như tham gia đào tạo ở chính ngôi trường quân đội nơi mình trưởng thành.

“Phú bà” Vbiz sở hữu biệt thự Bắc - Nam và drama từng gây chấn động với Thanh Lam

Không hoạt động showbiz quá sôi nổi suốt nhiều năm qua nhưng Hồ Quỳnh Hương vẫn luôn được nhắc đến như một “đại gia ngầm” của Vbiz. Từ một ca sĩ đi lên bằng thực lực, cô dần xây dựng được khối tài sản đáng ngưỡng mộ nhờ kinh doanh và đầu tư bất động sản.

Giới showbiz từng nhiều lần choáng ngợp trước loạt cơ ngơi của nữ ca sĩ trải dài từ Bắc vào Nam. Tại TP.HCM, cô sở hữu căn biệt thự rộng hàng trăm mét vuông với phong cách châu Âu, phủ kín cây xanh. Ngoài ra, Hồ Quỳnh Hương còn có nhà ở Hà Nội, Quảng Ninh cùng nhiều bất động sản phục vụ nghỉ dưỡng. Nữ ca sĩ cũng đầu tư mô hình resort kết hợp chữa lành và lối sống xanh tại Bình Châu.

Không chỉ nổi tiếng vì bất động sản, Hồ Quỳnh Hương còn từng được xem là “tay chơi kim cương” đình đám của làng giải trí. Cô sở hữu nhiều món trang sức giá trị lớn, trong đó có những chiếc nhẫn kim cương tiền tỷ từng gây xôn xao dư luận một thời. Tuy nhiên ở hiện tại, nữ ca sĩ cho biết cô không còn quá đặt nặng chuyện vật chất như trước.

Bên cạnh sự nghiệp và khối tài sản đáng ngưỡng mộ, Hồ Quỳnh Hương cũng từng vướng một trong những drama gây bàn tán nhất Vbiz với Diva Thanh Lam. Năm 2016, cả hai cùng ngồi ghế nóng một chương trình truyền hình về âm nhạc. Trong một đêm thi trực tiếp, Thanh Lam bất ngờ phản ứng gay gắt với đàn em ngay trên sóng truyền hình, thậm chí thẳng thắn nói: “Em nói vậy là láo đấy”.

Không dừng lại ở đó, nữ diva còn có những phát ngôn gây tranh cãi được cho là nhắm thẳng đến Hồ Quỳnh Hương. Sự việc từng khiến dư luận xôn xao suốt thời gian dài và nhiều người tin rằng mối quan hệ giữa cả hai đã hoàn toàn rạn nứt.

Dù vậy, về phía mình, Hồ Quỳnh Hương luôn giữ thái độ mềm mỏng. Nữ ca sĩ cho biết cô vẫn dành sự tôn trọng cho đàn chị và cho rằng những căng thẳng trên ghế nóng đôi khi chỉ là cảm xúc nhất thời trong công việc. Vào tháng 3/2024, khán giả còn chú ý khi Thanh Lam có động thái tương tác với các hoạt động nghệ thuật của Hồ Quỳnh Hương, làm dấy lên nghi vấn cả hai đã “nối lại tình xưa”.

