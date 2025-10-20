Mới đây, nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor đã công bố giải thưởng "Travellers' Choice 2025" và một lần nữa, vùng đất cố đô Hoa Lư - Ninh Bình tiếp tục tỏa sáng. Cụ thể, quần thể danh thắng Tràng An đã được trao danh hiệu "Best of the Best" - hạng mục cao nhất, dành riêng cho khoảng 1% điểm đến được du khách đánh giá xuất sắc nhất thế giới.

Không dừng lại ở đó, 2 điểm đến khác trong tỉnh là Tam Cốc - Bích Động và Chùa Bái Đính cũng ghi tên mình vào danh sách "Outstanding Destinations 2025" - lọt vào top 10% điểm đến được du khách yêu thích nhất toàn cầu.

Tràng An - bức tranh thiên nhiên mê hoặc

Tràng An, được ví như "bức tranh sơn thủy hữu tình giữa lòng Cố đô Hoa Lư", khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hệ thống hang động, dòng sông uốn lượn giữa núi đá vôi và thung lũng xanh mát.

Điều làm nên khác biệt của Tràng An chính là cách đưa du lịch gắn liền với bảo tồn di sản: từ việc vận hành tham quan bằng đò trên sông, vào hang động cho tới việc giữ gìn không gian thiên nhiên chưa bị thương mại quá mức. Nhờ đó, du khách quốc tế đánh giá rất cao về trải nghiệm "thân thiện, an toàn, văn minh và bền vững" ở nơi này.

Tam Cốc - Bích Động và Chùa Bái Đính: 2 "viên ngọc" đẹp mê mẩn

Không chỉ Tràng An một mình tỏa sáng, Tam Cốc - Bích Động cũng mang tới trải nghiệm thiên nhiên hiếm có. Tam Cốc - Bích Động sở hữu diện tích khoảng 350,3 ha với các hang động xuyên thủy, ruộng lúa, và dãy núi đá vôi trầm mặc.

Tam Cốc được mệnh danh "Vịnh Hạ Long trên cạn", với dòng sông Ngô Đồng dẫn lối qua hang Cả - Hang Ba, mang tới cảm giác hành trình khám phá thiên nhiên thuần khiết.

Bích Động, nằm gần đó, là ngôi chùa cổ và động khô được xây dựng từ năm 1428, mang đậm kiến trúc truyền thống hòa mình vào núi rừng.

Chùa Bái Đính - với quy mô lớn và vị thế quan trọng trong hệ thống di tích văn hóa tâm linh - là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Ninh Bình. Sự đồng bộ trong đầu tư, quản lý và quảng bá giữa các điểm đến này góp phần đưa tỉnh lên một tầm mới.

Việc Tràng An, Tam Cốc - Bích Động và Chùa Bái Đính cùng được vinh danh không chỉ là niềm tự hào cho Ninh Bình mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế. Trước đó, tỉnh Ninh Bình cũng từng được tạp chí Forbes vinh danh là "điểm đến hấp dẫn nhất thế giới" và nhận giải thưởng Philip Kotler cho "Điểm đến có sức ảnh hưởng toàn cầu". Trong 9 tháng đầu năm nay, Ninh Bình đã đón tới 16,8 triệu lượt khách, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước - một con số ấn tượng giữa bối cảnh du lịch toàn cầu còn nhiều biến động.

Vì sao cơ hội này là lời mời trải nghiệm?

Khi một điểm đến không chỉ đẹp mà còn được đánh giá cao bởi chính những người trải nghiệm - đó mới là điều đáng kể. Du khách đến Tràng An không chỉ để chụp ảnh "check-in", mà để cảm nhận: lặng nghe tiếng mái chèo xuyên hang, nhìn ánh sáng lung linh dưới vòm động, cảm thấy trọn vẹn trong mỗi khoảnh khắc thiên nhiên hoang sơ. Tam Cốc - Bích Động thì mang đến sự bình dị của làng quê, ruộng lúa, núi đá và hang động - một trải nghiệm thư giãn nhưng vẫn nhiều chiều sâu...

Du lịch phát triển không chỉ bằng số lượng khách mà bằng trải nghiệm có chiều sâu, bằng sự tôn trọng thiên nhiên và văn hóa bản địa. Và rõ ràng, Ninh Bình đang đi đúng hướng đó - khi những điểm đến của mình được đặt cùng "ngôi sao" toàn cầu.

Dẫu hành trình khám phá có thể là những khoảnh khắc lưu lại bằng tấm ảnh, thì chính những phút giây im lặng giữa hang động, dòng sông và rừng đá mới là thứ khắc sâu vào tâm trí. Và giờ đây, bạn đã biết nơi ấy - Tràng An và nhiều địa điểm khác tại Ninh Bình - đang chờ bạn đến để "xếp vào 1% trải nghiệm tốt nhất thế giới".