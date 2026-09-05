Ngôi làng này gây ấn tượng bởi không gian yên bình, những mái ngói âm dương nối tiếp nhau và các bức tường đá xếp thủ công.

Lô Lô Chải thuộc xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, nằm cách trung tâm huyện Đồng Văn khoảng 25 km. Từ Hà Nội đến đây khoảng 450-500 km, tùy cung đường.

Toàn cảnh thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Cục Du lịch Việt Nam

Ngôi làng hiện có khoảng 120 hộ dân với hơn 550 nhân khẩu, phần lớn là người Lô Lô và một bộ phận người H'Mông. Nằm giữa địa hình núi đá đặc trưng của cao nguyên đá Đồng Văn, Lô Lô Chải gây ấn tượng bởi không gian yên bình, những mái ngói âm dương nối tiếp nhau và các bức tường đá xếp thủ công.

Mát mẻ vào mùa hè, có thể xuất hiện băng giá mùa đông

Nằm ở độ cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, Lô Lô Chải có khí hậu đặc trưng của vùng núi cao.

Vào mùa hè, nhiệt độ tại đây thường ở mức khoảng 25-26 độ C, không khí mát mẻ và dễ chịu. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách tìm đến vùng cao nguyên đá để tránh cái nóng ở các thành phố.

Trái lại, mùa đông tại Lô Lô Chải có thể rất lạnh. Nhiệt độ đôi khi xuống dưới 0 độ C, xuất hiện băng giá khi thời tiết khắc nghiệt.

Mỗi mùa, ngôi làng lại có một vẻ riêng. Khoảng tháng 9-12, thời tiết thường khô ráo, vùng cao bước vào mùa hoa tam giác mạch. Đầu năm, những vườn đào, mận, lê tạo thêm sắc màu cho các bản làng. Mùa hè, những nương ngô xanh trải giữa các dãy núi đá.

Người dân nơi đây thân thiện, mến khách, giữ gìn nếp sống giản dị, gắn bó với phong tục truyền thống. Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Không gian quanh làng không có nhiều công trình hiện đại. Những con đường nhỏ chạy giữa các căn nhà trình tường, hàng rào đá phủ rêu và những khoảng sân trước nhà tạo nên cảnh quan đặc trưng của một bản làng vùng cao.

Những căn nhà trình tường là điểm nhấn của Lô Lô Chải

Một trong những nét đặc sắc nhất của Lô Lô Chải là hệ thống nhà trình tường truyền thống có lịch sử hàng trăm năm.

Những ngôi nhà tại đây được làm từ đất nện, tường dày khoảng 40-60cm. Mái thường lợp ngói âm dương. Kiểu kiến trúc này vừa phù hợp với điều kiện khí hậu vùng cao, vừa gắn với tập quán sinh hoạt lâu đời của người dân. Ở đây, nhà nào cũng có khoảng sân rộng. Bao quanh nhà thường là những hàng rào đá được xếp thủ công, cao ngang người, phủ rêu theo thời gian.

Căn nhà ở Lô Lô Chải. Ảnh: Cục Du lịch Việt Nam

Sự phát triển của du lịch những năm gần đây không làm thay đổi hoàn toàn diện mạo này. Nhiều căn nhà được cải tạo thành homestay nhưng vẫn giữ kiến trúc truyền thống. Hiện có hơn 40 ngôi nhà trình tường được sử dụng để phục vụ khách lưu trú.

Du khách đến Lô Lô Chải có thể nghỉ qua đêm tại homestay, thưởng thức các món ăn địa phương, đi bộ quanh làng hoặc tìm hiểu nghề thủ công và đời sống của người dân.

Ẩm thực cũng là một phần trong trải nghiệm tại đây, với những món ăn quen thuộc của vùng cao như mèn mén, cơm lam, gà đen, thịt trâu gác bếp, thắng cố, bánh tam giác mạch.

Với những điểm đặc sắc trên, năm 2025, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công nhận là một trong những "Làng du lịch tốt nhất năm 2025" (Best Tourism Villages 2025). Đây là danh hiệu dành cho những ngôi làng có giá trị nổi bật về văn hóa, cảnh quan, bảo tồn cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.

Điểm xuất phát để khám phá cực Bắc

Đến Lô Lô Chải, du khách có thể kết hợp tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng trong khu vực.

Ngay gần làng là cột cờ Lũng Cú, nằm trên đỉnh núi Rồng. Từ Lô Lô Chải đến cột cờ chỉ khoảng 1,5 km. Công trình nằm ở độ cao khoảng 1.470 m, là một trong những địa danh biểu tượng của cực Bắc Việt Nam.

Cột cờ Lũng Cú là một trong những điểm đến biểu tượng của tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Đức Nguyễn

Từ khu vực cột cờ, du khách có thể phóng tầm mắt xuống những thung lũng, nương ngô và các bản làng nằm giữa núi đá.

Cách Lô Lô Chải không xa là thôn Thèn Pả, một bản nhỏ của người H'Mông nằm trong thung lũng. Đây là nơi phù hợp để trải nghiệm không gian sinh hoạt của cộng đồng vùng cao, tìm hiểu các công đoạn làm vải lanh, nhuộm chàm hoặc khám phá những cánh đồng hoa theo mùa.

Một góc thôn Thèn Pả. Ảnh: Thôn Thèn Pả

Trên hành trình từ Đồng Văn đến Lũng Cú, du khách có thể ghé Sủng Là, nơi nổi tiếng với những ngôi nhà trình tường và khung cảnh từng xuất hiện trong bộ phim Chuyện của Pao. Khu vực này đặc biệt đẹp vào mùa hoa tam giác mạch.

Tiếp tục hành trình là dinh thự họ Vương tại Sà Phìn, công trình có tuổi đời hơn một thế kỷ, mang kiến trúc kết hợp giữa văn hóa địa phương và ảnh hưởng từ bên ngoài.

Nếu có thêm thời gian, cung đường có thể nối tới đèo Mã Pí Lèng và sông Nho Quế. Mã Pí Lèng là một trong những cung đèo nổi tiếng nhất vùng Đông Bắc, còn sông Nho Quế len qua hẻm vực Tu Sản, tạo nên cảnh quan đặc trưng của cao nguyên đá.