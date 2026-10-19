Việt Nam có một “thị trấn châu Âu” nằm bên biển, sở hữu tòa tháp cao 75m: 2 năm liên tiếp thắng giải "biểu tượng hàng đầu thế giới"

Nằm bên bờ biển phía Tây Nam đảo Phú Quốc, Sunset Town gây chú ý với những dãy nhà mang phong cách Địa Trung Hải, tháp đồng hồ cao 75m cùng loạt công trình kiến trúc độc đáo.

“Thị trấn châu Âu” giữa đảo Ngọc

Lấy cảm hứng từ những thị trấn ven biển Địa Trung Hải, Sunset Town nổi bật với các tòa nhà màu vàng, cam, hồng, kem, mái vòm và ban công hướng biển. Những tuyến phố uốn lượn theo địa hình sườn dốc, kết hợp cùng cảnh quan đại dương, tạo nên diện mạo khác biệt giữa vùng biển nhiệt đới.

Trên quy mô 39,9 ha, quần thể được phát triển với ba phân khu chính, gồm Sun Premier Village Primavera mang phong cách Amalfi, khu căn hộ Sun Grand City Hillside Residence và dãy nhà phố Shophouse The Center lấy cảm hứng từ kiến trúc Taormina.

Trong đó, Sun Premier Village Primavera gồm 289 căn shophouse mang hơi thở kiến trúc Amalfi. Những dãy nhà rực rỡ sắc màu, đường nét hoài cổ và tầm nhìn hướng ra đại dương tạo nên không gian gợi nhớ một “Amalfi cổ trấn” đẹp mê hoặc.

Nằm tại trung tâm Sunset Town, Shophouse The Center có 364 căn, kết nối với khu vực ẩm thực ven biển cùng những công trình nổi bật như Cầu Hôn, Sun Signature Show và Sun Signature Gallery. Trong khi đó, Sun Grand City Hillside Residence gồm ba tòa The Hill, The Sea và The Sky, tọa lạc trên triền đồi cao, nơi giao thoa giữa biển, trời và đất.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng những dãy nhà mang phong cách Địa Trung Hải, Sunset Town còn gây chú ý với các công trình kiến trúc biểu tượng. Nổi bật trong số đó là tháp đồng hồ Central Village cao 75 m, với thân tháp màu đỏ gạch, phần chóp nổi bật và hướng nhìn ra biển, gợi hình ảnh một ngọn hải đăng giữa quần thể nhiều màu sắc. Công trình được lấy cảm hứng từ St. Mark’s Campanile, tháp chuông nổi tiếng tại quảng trường St. Mark ở Venice, Italy.

Cùng với tháp đồng hồ, Cầu Hôn cũng là điểm nhấn kiến trúc thu hút du khách khi đến khu vực này. Cây cầu này do kiến trúc sư người Italy Marco Casamonti thiết kế, lấy cảm hứng từ bức tranh The Creation of Adam của Michelangelo và hình tượng cầu Ô Thước trong văn hóa phương Đông.

Ảnh: Sun Group

Sự kết hợp giữa nghệ thuật kiến trúc và cảnh quan biển đã tạo nên một điểm nhấn riêng trong không gian du lịch nơi đây. Năm 2025, công trình này được World Travel Awards vinh danh ở hạng mục World’s Leading Iconic Tourist Bridge – Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới.

Bên cạnh các công trình ngoài trời, Sunset Town còn có Sun Signature Gallery, không gian kiến trúc và nghệ thuật mang cảm hứng Mid-century Modern. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, công trình kết hợp nhiều lớp không gian, cầu thang và khu vực trưng bày, bổ sung một sắc thái kiến trúc khác cho quần thể.

Những dấu ấn về kiến trúc cũng góp phần đưa Sunset Town đến gần hơn với các giải thưởng du lịch quốc tế. Năm 2024 và 2025, điểm đến này liên tiếp được World Travel Awards vinh danh ở hạng mục World’s Leading Iconic Tourist Attraction (Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới), ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Điểm đến của những đại tiệc nghệ thuật đỉnh cao

Từ sân bay Phú Quốc, du khách mất khoảng 20-25 phút di chuyển để đến Sunset Town, nơi hội tụ nhiều hoạt động nghệ thuật và giải trí đặc sắc. Một trong những điểm nhấn là Kiss of the Sea – Nụ hôn của biển cả, show diễn đa phương tiện kết hợp các công nghệ trình diễn hiện đại.

Chương trình sử dụng 8 loại công nghệ, gồm lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc, trình chiếu và pháo hoa hằng đêm, cùng sự tham gia của hơn 60 nghệ sĩ quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia.

Ảnh: Sun Group

Nếu Kiss of the Sea kết hợp công nghệ trình diễn với nghệ thuật sân khấu, Symphony of the Sea – Bản giao hưởng đại dương lại đưa thể thao mạo hiểm lên mặt nước. Chương trình quy tụ 6 nhà vô địch thế giới ở các bộ môn jetski và flyboard, kết hợp cùng những hiệu ứng laser do Laservision dàn dựng.

Du khách có thể thưởng thức show từ nhiều vị trí như Cầu Hôn, bãi biển Thị trấn Hoàng Hôn hoặc nhà hàng Sun Bavaria GastroPub, vừa dùng bữa vừa ngắm các màn trình diễn trên biển.

Ảnh: Sun World Hòn Thơm

Cũng khai thác không gian đại dương, Awaken Sea – Đại dương thức giấc mang đến những màn trình diễn thể thao mạo hiểm với jetski, flyboard và jet surf. Lấy cảm hứng từ các phân cảnh hành động trong những bộ phim Hollywood như James Bond hay Mission Impossible, chương trình kết hợp tốc độ, kỹ thuật và âm nhạc, tạo nên những màn trình diễn sôi động trên mặt nước.

Với sự kết hợp giữa kiến trúc, nghệ thuật và giải trí, Sunset Town từ chiều đến tối mang đến cho du khách những bữa tiệc đa giác quan đầy cảm xúc. Kết hợp tham quan vào buổi chiều và vui chơi đến tối là cách để du khách trải nghiệm trọn vẹn hơn diện mạo và nhịp sống của điểm đến này.

(Tổng hợp)