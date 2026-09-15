Việt Nam có một khu nghỉ dưỡng 7 lần được "Oscar của ngành du lịch" vinh danh, thiết kế bởi “phù thủy kiến trúc” danh tiếng toàn cầu do Sun Group đầu tư

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do Sun Group đầu tư nằm trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng.

Khu nghỉ dưỡng 39ha nằm trên bán đảo Sơn Trà

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort tọa lạc tại Bãi Bắc, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Đây là dự án do Sun Group đầu tư, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Mỹ Bill Bensley và khai trương vào tháng 6/2012.

Theo thông tin giới thiệu dự án, khu nghỉ dưỡng có diện tích khoảng 39ha, gồm 189 phòng và biệt thự. Hệ thống lưu trú được bố trí trên sườn núi hướng ra vịnh Bãi Bắc, với bãi biển riêng dài khoảng 700m.

Quy mô dự án gồm các khu phòng nghỉ, biệt thự, nhà hàng, quán bar, hồ bơi và không gian hội nghị. Khu nghỉ dưỡng được tổ chức thành 4 tầng có tên gọi Thiên Đường, Bầu Trời, Mặt Đất và Biển Cả.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort do Sun Group đầu tư, thiết kế bởi "phù thủy kiến trúc" lừng danh thế giới Bill Bensley.

Khác với mô hình khách sạn tập trung trên một mặt bằng, các hạng mục của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nằm ở nhiều cao độ khác nhau. Khu vực lưu trú và tiện ích được bố trí theo địa hình sườn núi, từ các vị trí cao xuống phía biển.

4 tầng từ “Thiên Đường” xuống “Biển Cả”

Toàn bộ ý tưởng kiến trúc của InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được Bill Bensley phát triển từ những yếu tố của kiến trúc và văn hóa Việt Nam.

Theo Bensley, ông đã nghiên cứu khoảng 50 ngôi chùa Việt Nam trong quá trình chuẩn bị thiết kế. Những ảnh hưởng này được đưa vào công trình thông qua mái, vật liệu, đồ nội thất, hoa văn và các chi tiết trang trí, sau đó kết hợp với bảng màu tương phản và những chi tiết mang tính tạo hình riêng của kiến trúc sư.

4 tầng của khu nghỉ dưỡng được tổ chức theo cao độ của địa hình, lần lượt từ Thiên Đường xuống Biển Cả. Đây không chỉ là cách đặt tên mà còn phản ánh cách dự án khai thác cao độ của khu đất. Các khu vực lưu trú và tiện ích được phân bố trên những cao độ khác nhau thay vì tạo thành một khối khách sạn duy nhất.

Chiếc cầu thang gỗ từ tầng Biển Cả lên Thiên Đường.

Để kết nối các cao độ, khu nghỉ dưỡng có tuyến đường sắt leo núi Nam Trâm dài khoảng 80m chạy dọc sườn núi. Tuyến này đưa khách di chuyển giữa các tầng của khu nghỉ dưỡng, đồng thời hạn chế việc phải sử dụng những tuyến đường dốc để kết nối từ khu vực trên cao xuống phía biển.

Các phòng nghỉ cũng được thiết kế để khai thác địa hình. Theo thông tin của khu nghỉ dưỡng, toàn bộ phòng có không gian ngoài trời và tầm nhìn hướng về rừng, biển hoặc đầm phá. Các biệt thự và dinh thự có thêm hồ bơi riêng hoặc hồ bơi, khu vực tắm ngoài trời và không gian sinh hoạt ngoài trời.

Một trong những biệt thự có quy mô lớn nhất là loại 4 phòng ngủ. Mỗi căn có tổng diện tích khoảng 705m², gồm 412m² diện tích trong nhà và 293m² ngoài trời. Một căn được bố trí 4 phòng ngủ, 4 phòng khách, 4 phòng tắm và 3 hồ bơi.

Thiết kế của Bill Bensley cũng xuất hiện trong nhiều chi tiết nội thất. Tại nhà hàng Citron, hình ảnh nón lá được đưa vào thiết kế đèn và bàn. Một số họa tiết chim bản địa, gốm và hình ảnh làng nghề cũng được sử dụng trong các không gian của khu nghỉ dưỡng.

7 lần được World Travel Awards vinh danh

Ngày 6/12/2025, tại lễ trao giải World Travel Awards lần thứ 32 tổ chức ở Bahrain, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nhận danh hiệu “World’s Leading Green Resort 2025”, tức Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu thế giới 2025.

Đây là lần thứ 7 khu nghỉ dưỡng nhận giải thưởng từ World Travel Awards, hệ thống giải thưởng thường được truyền thông gọi là “Oscar của ngành du lịch”.

Theo thông tin Sun Group công bố, các hoạt động được triển khai tại đây gồm thay thế hệ thống đèn bằng đèn LED tiết kiệm năng lượng và chính sách không sử dụng nhựa dùng một lần.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort nhận danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng xanh hàng đầu thế giới 2025” do World Travel Awards vinh danh.

Khu nghỉ dưỡng cũng từng có chuyên gia phụ trách nghiên cứu và bảo vệ hệ sinh thái xung quanh. Nhân viên được đào tạo kiến thức về sinh thái để chia sẻ với du khách về các loài động vật tại bán đảo Sơn Trà, trong đó có voọc chà vá chân nâu.

Trước đó, khu nghỉ dưỡng từng 4 năm liên tiếp giành danh hiệu “World’s Leading Luxury Resort”, tức Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới, trong giai đoạn 2014–2017.



