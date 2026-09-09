Việt Nam có một gia đình NSƯT 4 con toàn “cực phẩm”: Bố Thạc sĩ nói 4 thứ tiếng, con học trường top thế giới, “bắn” tiếng Anh 8.5 IELTS

Học vấn và sự nghiệp của các thành viên trong gia đình nam NSƯT này đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mới đây, Trần Đức Huy - con trai NSƯT Đức Hải - thu hút sự chú ý khi đăng tải video giới thiệu về gia đình trên TikTok. Đoạn video nhanh chóng nhận được 3,5 triệu lượt xem bởi những chia sẻ thú vị về con đường học vấn cũng như công việc của các thành viên trong gia đình.

Theo Đức Huy, NSƯT Đức Hải hiện được biết đến với nhiều vai trò như đạo diễn, diễn viên, MC, giảng viên. Nam nghệ sĩ từng có 7 năm học tập tại Nga và có thể sử dụng 4 thứ tiếng, gồm tiếng Nga, tiếng Trung và tiếng Pháp. Đức Huy hóm hỉnh tiết lộ điều mình thích nhất ở bố là "nhiều tiền", còn điều không thích nhất là "không cho mình tiền".

NSƯT Đức Hải có 4 người con đều sở hữu thành tích học tập nổi bật

Đức Huy cho biết mẹ mình từng làm giáo viên tiếng Anh, sau đó chuyển sang làm luật sư, đồng thời học thêm bằng về tiếng Trung, kế toán và dược. Theo chia sẻ của Đức Huy, mẹ là người rất đam mê việc học và luôn truyền tinh thần này cho các thành viên trong gia đình. Các con được khuyến khích học tập, đọc sách và không ngừng bổ sung kiến thức.

Trong các con của NSƯT Đức Hải, Hải My - con gái lớn, sinh năm 2003 - có hành trình học tập đáng chú ý. Cô từng học THPT Gia Định (TP.HCM) - ngôi trường công lập thuộc top đầu thành phố, sau đó nhận học bổng du học và tốt nghiệp ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Macquarie. Đại học Macquarie hiện xếp hạng thứ 11 tại Úc và đứng thứ 126 trên thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings.

Hải My sở hữu IELTS 8.0, từng làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia và có điểm HSK tiếng Trung cao. Hiện cô theo đuổi công việc giảng dạy tiếng Anh. Trên mạng xã hội, Hải My cũng xây dựng kênh TikTok cá nhân với khoảng 100.000 người theo dõi và 4 triệu lượt yêu thích.

Con gái lớn Hải My du học Úc

Bên cạnh Hải My, gia đình NSƯT Đức Hải còn có cặp sinh ba gồm Trần Hoàng My, Trần Hà My và Trần Đức Huy, cùng sinh năm 2005. Trong đó, Hoàng My từng duy trì thành tích học tập nổi bật, thường xuyên nằm trong top 3 của trường từ cấp 3, có thời điểm đứng đầu. Cô học song song tại Đại học Kinh tế TP.HCM và một chương trình thanh nhạc.

Hoàng My học song song cả kinh tế và thanh nhạc

Con gái Hà My tốt nghiệp THPT Gia Định, theo học ĐH Kiến trúc TP.HCM và có khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát.

Con gái Hà My học trường ĐH Kiến trúc TP.HCM

Với Đức Huy, cậu cho biết bản thân từng là học sinh chuyên Sinh, đỗ ngành Y nhưng sau đó lựa chọn du học ngành Marketing, tốt nghiệp Đại học Western Sydney.

Không chỉ học tốt, Huy còn là người đảm nhiệm việc hỗ trợ, dạy tiếng Anh cho các thành viên trong gia đình. Cậu sở hữu IELTS 8.5 và xây dựng kênh TikTok chia sẻ kinh nghiệm học ngoại ngữ thu hút gần 90.000 người theo dõi và gần 3 triệu lượt yêu thích.

Đức Huy du học Úc, có kinh nghiệm giảng dạy IELTS

Ngoài ra, Đức Huy tiết lộ bác gái mình - chị gái NSƯT Đức Hải - là NSƯT, diễn viên Ngọc Bích; bác trai là đạo diễn Vương Đức, từng giữ chức Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam. Cả hai đều có thể sử dụng tiếng Nga, tiếng Pháp.

Con gái của hai người là họa sĩ Vương Linh, từng có nhiều tác phẩm trưng bày tại các triển lãm tranh quốc tế. Chồng cô là bác sĩ, từng học trường chuyên và được tuyển thẳng vào trường Y. "Gia đình 4 người thì 3 người search Google là ra, người còn lại là trưởng khoa một bệnh viện", Đức Huy nói.

Qua những chia sẻ của con trai NSƯT Đức Hải, có thể thấy các thành viên trong gia đình nam nghệ sĩ đều đặc biệt coi trọng tri thức, từ đó tạo dựng được những dấu ấn riêng trong lĩnh vực mình theo đuổi.

NSƯT Đức Hải là ai?

NSƯT Đức Hải sinh năm 1961, là gương mặt quen thuộc của sân khấu, truyền hình Việt Nam. Ông từng học tập tại Nga trong 7 năm và có bằng thạc sĩ nghệ thuật tại đây. Nam nghệ sĩ từng là diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ và tham gia nhiều bộ phim, chương trình như Ảo ảnh trắng, Thạch Sùng, Cô gái xấu xí...

NSƯT Đức Hải từng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Đức Hải còn có thời gian dài gắn bó với công việc giảng dạy. Sau khi trở về Việt Nam, nam nghệ sĩ giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau đó, ông vào TP.HCM công tác tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và từng giữ chức Trưởng khoa Đạo diễn.

Ở tuổi U70, NSƯT Đức Hải đã nghỉ hưu, giảm bớt các hoạt động nghệ thuật để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cuộc sống hiện tại của ông khá thong thả, chủ yếu xoay quanh việc chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, đọc báo, uống cà phê và dành thời gian cho vợ con. Nam nghệ sĩ cũng thường xuyên xuất hiện trên trang TikTok của các con để chia sẻ kiến thức về ngoại ngữ.

NSƯT Đức Hải chia sẻ về chuyện du học ở Nga trên TikTok của con trai

NSƯT Đức Hải từng chia sẻ thu nhập chính đến từ lương hưu. Bên cạnh đó, ông có bất động sản, nhà và khách sạn cho thuê tại trung tâm TP.HCM và Hà Nội. Theo tiết lộ của nam nghệ sĩ vào năm 2023, các nguồn thu nhập thụ động mang lại cho ông ít nhất 100 triệu đồng mỗi tháng.

Đức Hải cho biết bản thân có thói quen tích lũy và chuẩn bị cho cuộc sống về sau nên hiện không quá áp lực về kinh tế. Nhờ vậy, ông vẫn có thể đảm bảo cuộc sống thoải mái cho gia đình, đồng thời hỗ trợ các con trong học tập, du học, vui chơi và du lịch.

(Tổng hợp/ Ảnh: FBNV)