Việt Nam có một đại gia sang Campuchia tạo vị thế khủng ngành sữa: Rót hơn 1.300 tỷ đồng xây nhà máy rộng 30.000 m2, thu gần 2.700 tỷ đồng/năm

Doanh nghiệp Việt Nam này đã thâu tóm 50% thị phần sữa của Campuchia.

Không chỉ đưa sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế, một doanh nghiệp sữa hàng đầu Việt Nam đã chọn cách xây dựng chỗ đứng ngay trên đất nước láng giềng bằng nhà máy sản xuất, hệ thống phân phối và kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu riêng. Sau hơn một thập kỷ hiện diện tại Campuchia, khoản đầu tư của Vinamilk vào thị trường này đã lên tới 51,7 triệu USD, tương đương hơn 1.300 tỷ đồng.

Dự án Angkormilk được Vinamilk triển khai từ năm 2014 thông qua hợp tác liên doanh với đối tác Campuchia. Trong đó, Vinamilk nắm giữ 51% vốn, đối tác BPC sở hữu 49%. Tổng vốn đầu tư ban đầu của nhà máy là 23 triệu USD, trong đó phần vốn Vinamilk đóng góp hơn 11,7 triệu USD.

Đến tháng 5/2016, nhà máy Angkor chính thức khánh thành tại Đặc khu kinh tế Phnom Penh, trở thành một trong những dự án tiên phong trong lĩnh vực sản xuất sữa hiện đại tại Campuchia. Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 30.000 m2, với hệ thống dây chuyền đồng bộ từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, chiết rót đến đóng gói thành phẩm.

Theo thiết kế ban đầu, giai đoạn 1 của nhà máy có công suất hơn 19 triệu lít sữa nước, 64 triệu hũ sữa chua và 80 triệu hộp sữa đặc mỗi năm. Ở giai đoạn 2, công suất dự kiến nâng lên 38 triệu lít sữa nước và 192 triệu hũ sữa chua mỗi năm.

Thay vì chỉ xuất khẩu thành phẩm từ Việt Nam, Vinamilk lựa chọn xây dựng cơ sở sản xuất ngay tại Campuchia, phát triển thương hiệu Angkor Milk để phục vụ người tiêu dùng địa phương. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh doanh và từng bước xây dựng vị thế trong ngành sữa tại quốc gia này.

Cửa hàng flagship của Vinamilk tại Campuchia.

Thu gần 2.700 tỷ đồng doanh thu trong một năm

Sau hơn 10 năm hoạt động, Angkormilk đã trở thành một dự án đầu tư có quy mô kinh doanh đáng kể của Vinamilk ở nước ngoài.

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, trong giai đoạn 2015-2025, Angkormilk ghi nhận tổng doanh thu lũy kế 573 triệu USD, lợi nhuận sau thuế đạt 83 triệu USD. Riêng năm 2025, doanh thu đạt gần 104 triệu USD, chiếm hơn 50% thị phần, tương đương khoảng 2.700 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 11 triệu USD.

Đáng chú ý, hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2026. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu Angkormilk tăng 230%, lợi nhuận sau thuế tăng 238% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với hoạt động kinh doanh, dự án cũng tạo ra mạng lưới việc làm và đối tác đáng kể tại Campuchia. Angkormilk hiện tạo việc làm ổn định cho 662 lao động địa phương, đồng thời hợp tác với gần 110 nhà cung cấp nội địa, hình thành hệ sinh thái liên quan với khoảng 10.000 lao động.

Theo thông tin công bố tại chuyến thăm dự án tháng 10/2026, tổng số tiền Angkormilk đóng góp vào ngân sách Campuchia lũy kế đến tháng 8/2026 đạt khoảng 101 triệu USD.

Đầu tư trang trại 500 ha, nuôi 2.000 con bò tại Campuchia

Không dừng lại ở nhà máy chế biến, Vinamilk đang nghiên cứu một bước đi mới nhằm hoàn thiện chuỗi sản xuất sữa tại Campuchia: phát triển trang trại bò sữa ngay tại địa phương.

Theo kế hoạch được công bố, trang trại dự kiến đặt tại tỉnh Kampong Speu, cách nhà máy Angkormilk khoảng 100 km. Dự án có diện tích khoảng 500 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 15-16 triệu USD, quy mô khoảng 2.000 con bò sữa.

Khi vận hành ổn định, trang trại có thể cung cấp khoảng 11.000 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi năm, phục vụ hoạt động sản xuất của Angkormilk.

Nếu được triển khai, đây sẽ là bước phát triển đáng chú ý trong chiến lược đầu tư của Vinamilk tại Campuchia. Từ một nhà máy chế biến sữa sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào, doanh nghiệp đang hướng tới mô hình chủ động hơn về nguồn cung, kết nối hoạt động chăn nuôi với chế biến và phân phối sản phẩm.

Song song với kế hoạch trang trại, Angkormilk cũng đang xây dựng phương án mở rộng nhà máy nhằm nâng cao công suất, đồng thời xem xét phát triển thêm kho vận và hệ thống logistics để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Sau hơn một thập kỷ, khoản đầu tư ban đầu hơn 20 triệu USD của Vinamilk đã được nâng lên 51,7 triệu USD. Doanh nghiệp hiện không chỉ có cơ sở sản xuất tại Phnom Penh mà còn đang tính đến việc mở rộng vùng nguyên liệu tại Kampong Speu, từng bước hình thành chuỗi giá trị sữa ngay trên đất Campuchia.