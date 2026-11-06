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Đại gia tại Hưng Yên tuyển 200 thợ hàn, cắt hơi, lắp ráp để đóng du thuyền, lương tới 45 triệu đồng/tháng

Yên Chi
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Tàu du lịch nghỉ đêm Peony Cruise, du thuyền Taliya Cruise Hạ Long và Symphony Cruise được giới thiệu là những sản phẩm của Tập đoàn Đóng tàu Đại Dương.

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Theo thông tin đăng tải trên fanpage Đóng tàu Đại Dương, doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao động phục vụ hoạt động đóng mới và hoàn thiện các sản phẩm du thuyền tại nhà máy ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên.

Các vị trí tuyển dụng gồm thợ hàn MIG, TIG, CO₂, thợ cắt hơi và thợ lắp ráp. Trong đó, ứng viên vị trí thợ lắp ráp cần có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật.

Mức thu nhập được doanh nghiệp công bố dao động từ 17–45 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào tay nghề và vị trí làm việc.

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Trước đó, thông tin tuyển dụng của Tập đoàn Đóng tàu Đại Dương cũng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã Thái Thụy. Theo thông báo này, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 100 thợ hàn và 100 thợ lắp ráp, với mức thu nhập từ 17–35 triệu đồng/tháng.

Ngoài lao động trực tiếp, doanh nghiệp còn tuyển kỹ sư vỏ tàu, kỹ sư máy và các vị trí kỹ thuật khác. Công ty cũng triển khai đào tạo nghề hàn để bổ sung nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đóng tàu Đại Dương được thành lập tháng 8/2022, có trụ sở tại thôn Quang Lang Đoài, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên (trước đây thuộc huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Theo giới thiệu trên website, doanh nghiệp có tiền thân là Nhà máy đóng tàu Đại Dương, được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 4/2008. Nhà máy hiện có tổng diện tích khoảng 200.000 m², trong đó diện tích phục vụ sản xuất khoảng 80.000 m².

Hoạt động của công ty tập trung vào đóng mới, sửa chữa và hoán cải tàu biển, phương tiện thủy nội địa, đặc biệt là tàu du lịch và du thuyền. Một số sản phẩm được doanh nghiệp giới thiệu gồm tàu du lịch nghỉ đêm Peony Cruise, du thuyền Taliya Cruise Hạ Long và Symphony Cruise.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã Thái Thụy, ông Đỗ Quang Dương, Giám đốc công ty, cho biết doanh nghiệp đang đóng khoảng 26 tàu. Trong đó, những tàu lớn có quy mô tới 80 phòng, giá trị đầu tư khoảng 120 tỷ đồng mỗi chiếc.

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 của công ty ước đạt 1.000 tỷ đồng. Ngoài đóng tàu du lịch và hoán cải phương tiện thủy, doanh nghiệp còn có kế hoạch mở rộng sang đóng tàu dầu và các loại tàu chuyên dụng.

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Tags

Hưng Yên

tuyển dụng

du thuyền

thợ hàn

peony

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