Mới đây, một người đàn ông đã chia sẻ một món đặc sản của Việt Nam cùng hình ảnh siêu hấp dẫn khiến dân mạng vô cùng thích thú. Có không ít người đã bày tỏ mong muốn được ăn thử, ấy vậy nhưng lại bị cảnh báo là "không cẩn thận là chết người đó" thì ai cũng chùn chân. Lý do thật sự là gì vậy?



Đây là con sam, một loài vật có ở khá nhiều vùng biển tại Việt Nam. Sam nướng là món đặc sản được rất nhiều người yêu thích, đặc biệt là phần trứng sam. Tuy nhiên, nó lại tiềm ẩn nguy hiểm bởi con sam khá giống con so nên nhiều người có thể ăn nhầm dẫn đến ngộ độc. Trứng sam thì ngon và rất tốt nhưng trứng so thì cực độc. Cũng đã có không ít trường hợp bị ngộ độc dẫn đến chết người do ăn nhầm con so.

Con sam (trái) và con so (phải)

Tất nhiên, trong trường hợp có thể phân biệt một cách chính xác, chúng ta vẫn có thể thoải mái ăn món đặc sản này. Cụ thể, các chuyên gia cũng đã chỉ ra cách để phân biệt 2 loài vật này:

- Sam biển: Con sam có hình tròn vẹt, đường kính khoảng 20cm, dưới bụng có 8 chân càng nhỏ, bò như cua và bơi rất chậm. Con sam thường đi thành đôi, sam cái nặng khoảng 1kg, sam đực nhỏ hơn, chỉ bằng khoảng 1/2 con sam cái. Đuôi sam có gờ ở mặt lưng rất rõ, hình tam giác.

- So biển: Con so thì thường nhỏ hơn, trọng lượng chỉ khoảng dưới 1kg, đi riêng lẻ chứ ít đi thành từng cặp. Đuôi so không có gờ ở mặt lưng, tiết diện cắt ngang có hình trứng hoặc hình tròn.

Dù sao thì để đảm bảo an toàn khi ăn con sam, bạn hãy nhờ những người có kinh nghiệm lựa chọn giúp để tránh nguy hiểm nhé.

Nguồn: Tổng hợp

https://kenh14.vn/viet-nam-co-mon-dac-san-cuc-hot-nhung-khong-can-than-la-ngo-doc-chet-nguoi-hay-luu-y-ngay-nhung-dieu-nay-20220227134949705.chn