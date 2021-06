Việt Nam có loại trái cây cực quen thuộc nhưng lại nằm trong danh sách "những loại quả lạ nhất thế giới", bạn từng ăn thử chưa?

Có nhiều loại trái cây được xem là quá đỗi quen thuộc ở nước ta nhưng lại vô cùng xa lạ trong mắt bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước phương Tây. Kể ra thì có chôm chôm, vải, măng cụt, mít, sầu riêng, mãng cầu… Trong số đó, hồng xiêm cũng được xem là một loại "quả lạ" đấy!

Mới đây, trên TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh bổ đôi quả hồng xiêm có kích thước siêu to khổng lồ. Trên bài đăng, tài khoản nước ngoài này hỏi dân mạng: "What do you call this fruit? Where are you from?" (Bạn đến từ đâu? Bạn gọi loại quả này là gì?).

Lần đầu mới thấy quả hồng xiêm to thế này!

Ngay lập tức, cư dân mạng nước ta để lại hàng loạt bình luận khẳng định đây là hồng xiêm. Dù quen thuộc là vậy nhưng kích thước của quả trong clip quả thực to ngoài sức tưởng tượng khiến ai nấy đều trầm trồ.



To thế này thì ăn ngập mồm luôn!

Khi xẻ ra bên trong, ai nấy đều thảng thốt hơn vì ruột quả chín mọng, có màu đẹp mắt. Hơn nữa, nhìn vào kích thước của phần hạt đen cũng đủ hiểu trái hồng xiêm này to như thế nào.



Nhìn chiếc hạt của nó kìa!

Cho những ai chưa biết, hồng xiêm còn được gọi là lồng mứt, xa-pô-chê hoặc sapoche - xuất phát từ tên tiếng Pháp của nó là "sapotier". Đây là một loài cây thân gỗ sống lâu năm có nguồn gốc ở miền Nam Mexico, Trung Mỹ và vùng Caribe.



Quả hồng xiêm là loại quả mọng, hình cầu hoặc hình quả trứng thon dài, đường kính thường rơi vào khoảng 4 - 8cm và chứa từ 2 - 10 hạt. Khi chín, cả phần vỏ và thịt hồng xiêm đều có màu nâu đẹp mắt, ăn vào vị rất thơm và ngọt lịm.

Nguồn: @miamifruit