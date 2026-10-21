Bên bãi biển Hà My, khu nghỉ dưỡng này vừa duy trì Năm Sao Forbes Travel Guide năm thứ 8 liên tiếp, vừa được MICHELIN Guide trao hai Michelin Key năm 2026, giữa hành trình kết nối ba di sản UNESCO miền Trung.

Bãi biển Hà My và những biệt thự mang cảm hứng nhà vườn xứ Huế

Nhắc đến Hội An, nhiều người thường nghĩ đến những dãy nhà cổ màu vàng, đèn lồng và dòng sông Hoài. Nhưng cách khu phố cổ không xa, bãi biển Hà My mang đến một diện mạo khác của vùng đất này: dải cát ven biển, hàng dừa và không gian phù hợp với những chuyến đi chậm rãi.

Hà My nằm trên cung đường ven biển nối Đà Nẵng với Hội An. So với những tuyến phố đông đúc trong khu di sản, nơi đây đem đến lựa chọn nghỉ ngơi bên biển, đồng thời thuận tiện để du khách kết hợp tham quan phố cổ và các điểm đến lân cận. Đây cũng là một trong những lý do khu vực ven biển phía đông Hội An thu hút các cơ sở lưu trú cao cấp.

Four Seasons Resort The Nam Hai có khuôn viên khoảng 35 ha với các biệt thự nằm giữa vườn cây, thay vì mô hình khách sạn cao tầng. Điểm đáng chú ý trong thiết kế là cảm hứng từ nhà vườn truyền thống miền Trung, đặc biệt là kiến trúc xứ Huế, thể hiện qua mái nhà, chất liệu gỗ và cách bố trí không gian gắn với thiên nhiên.

Nhà vườn Huế vốn không chỉ là nơi ở mà còn phản ánh quan niệm về sự hài hòa giữa kiến trúc, cây xanh và môi trường sống. Khi được vận dụng vào không gian nghỉ dưỡng, tinh thần này tạo nên sự khác biệt so với những công trình chỉ tập trung vào quy mô hay vẻ ngoài hiện đại. Tại The Nam Hai, các biệt thự được bố trí trong khuôn viên rộng, có khoảng riêng tư và hướng kết nối với cảnh quan ven biển.

Năm 2026, khu nghỉ dưỡng tiếp tục nhận hai Michelin Key và duy trì xếp hạng Năm Sao của Forbes Travel Guide năm thứ tám liên tiếp. Đây là hai hệ thống đánh giá lưu trú riêng biệt: Forbes Travel Guide tập trung vào chất lượng khách sạn và dịch vụ, trong khi Michelin Key ghi nhận những cơ sở lưu trú có trải nghiệm nổi bật. Các danh hiệu là một dấu mốc của ngành lưu trú cao cấp, nhưng với du khách, vị trí và khả năng khám phá điểm đến vẫn là những yếu tố quan trọng khi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ.

Từ phố cổ Hội An đến Mỹ Sơn và cố đô Huế

Một lợi thế của khu vực Hà My là khả năng kết hợp kỳ nghỉ bên biển với hành trình khám phá ba Di sản Thế giới được UNESCO ghi danh tại miền Trung: Đô thị cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Quần thể di tích Cố đô Huế.

Hội An là điểm đến gần nhất. UNESCO ghi danh đô thị này nhờ những dấu tích được bảo tồn của một thương cảng Đông Nam Á từng phát triển mạnh trong nhiều thế kỷ. Những ngôi nhà gỗ, hội quán, công trình tín ngưỡng và cấu trúc phố cổ phản ánh quá trình giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng từng đến buôn bán tại đây. Du khách có thể dành một ngày đi bộ qua các tuyến phố, ghé thăm Chùa Cầu, nhà cổ và thưởng thức ẩm thực địa phương trước khi trở lại nghỉ ngơi bên biển.

Cách Hội An về phía tây là Thánh địa Mỹ Sơn, quần thể đền tháp gắn với vương quốc Champa. Được hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, nơi đây lưu giữ dấu tích của một nền văn hóa chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Ấn Độ giáo. Khác với không gian đô thị ven sông của Hội An, những cụm tháp Mỹ Sơn nằm trong thung lũng được bao quanh bởi đồi núi, tạo nên một hành trình tìm hiểu lịch sử và kiến trúc Champa.

Xa hơn về phía bắc, Huế đưa du khách đến với dấu ấn của triều Nguyễn, triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam. Quần thể di tích Cố đô gồm kinh thành, hoàng thành, lăng tẩm và các công trình nghi lễ, gắn với cảnh quan sông Hương và núi Ngự Bình. Nếu Hội An gợi nhắc đến hoạt động giao thương quốc tế, Mỹ Sơn phản ánh văn hóa Champa, thì Huế lưu giữ những dấu ấn quan trọng của lịch sử chính trị và văn hóa Việt Nam thời quân chủ.

Ba di sản đại diện cho những lớp lịch sử khác nhau, nhưng cùng góp phần tạo nên sức hút của miền Trung. Du khách có thể lựa chọn một chuyến đi ngắn tập trung vào biển và phố cổ, hoặc dành thêm thời gian để đến Mỹ Sơn, Huế, tùy lịch trình và điều kiện di chuyển.

Sau một thập kỷ hoạt động dưới thương hiệu Four Seasons, The Nam Hai tiếp tục làm mới một số không gian lưu trú, trong khi giữ lại cảm hứng kiến trúc bản địa. Tuy nhiên, câu chuyện du lịch ở Hà My không chỉ nằm trong khuôn viên của một khu nghỉ dưỡng. Từ đây, du khách có thể bắt đầu ngày mới bên biển, đi qua những con phố cổ từng là thương cảng quốc tế, tìm hiểu dấu tích Champa rồi tiếp tục hành trình đến cố đô Huế. Sự kết hợp giữa cảnh quan ven biển và chiều sâu văn hóa chính là nét đáng chú ý của vùng đất này.