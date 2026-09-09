Việt Nam có hòn đảo nối bằng cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, có cả công viên nhiệt đới hoang dã, khu nghỉ dưỡng mang dấu ấn cung đình Huế và khu phố thương mại phong cách Santorini

Được kết nối bởi tuyến cáp treo vượt biển kỷ lục thế giới, đảo Hòn Thơm (Phú Quốc) đang dần hoàn thiện diện mạo của một quần thể du lịch – thương mại – nghỉ dưỡng đa sắc thái. Nơi đây có cả công viên nhiệt đới hoang dã, khu nghỉ dưỡng mang dấu ấn cung đình Huế và khu phố thương mại phong cách Santorini.
Nếu bạn nghĩ rằng việc trong một ngày vừa có thể khám phá hòn đảo hoang dã nhiệt đới, vừa dạo bước trong không gian cung đình triều Nguyễn, rồi lại ngắm hoàng hôn bên bờ biển phong cách Santorini là điều không thể, thì hành trình trải nghiệm đa tầng này vừa được hiện thực hóa trọn vẹn tại đảo Hòn Thơm (Phú Quốc - An Giang).
Nhờ quy hoạch tích hợp các phân khu giải trí, thương mại và lưu trú theo địa hình tự nhiên sườn đồi hướng biển, du khách chỉ cần di chuyển vài phút là đã có thể cảm nhận sự chuyển tiếp linh hoạt giữa các phong cách kiến trúc và không gian văn hóa khác biệt.
Điểm vui chơi ngoài trời quen thuộc tại đây là Công viên nước Aquatopia, được phát triển theo chủ đề đảo hoang nhiệt đới với các tạo hình sinh vật biển và biểu tượng văn hóa thổ dân Polynesia. Công viên sở hữu hệ thống trò chơi dưới nước hiện đại, bao gồm làn trượt thế hệ mới đầu tiên trên thế giới.
Liền kề công viên nước là phân khu Làng Exotica với điểm nhấn là Mộc Xà Thịnh Nộ – tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam. Không gian tại đây thường xuyên có các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của vũ công quốc tế trong trang phục thổ dân, mang lại nhịp điệu giải trí ngoài trời sôi động cho du khách.
Bổ sung cho phân khúc lưu trú cao cấp là khu nghỉ dưỡng Rixos Phu Quoc Vietnam, dự án all-inclusive (trọn gói) đầu tiên tại Đông Nam Á do thương hiệu thuộc Ennismore/Accor quản lý vận hành, có quy mô gần 1.700 phòng.
Công trình mang đậm âm hưởng kiến trúc cung đình Huế với hai tông màu đỏ son – vàng ấm chủ đạo, hệ mái ngói nhiều lớp, kết cấu vì kèo truyền thống kết hợp vòm cột phong cách Đông Dương và những chiếc vạc đồng cỡ lớn đặt bên thềm gạch nung.
Điểm nhấn trung tâm của khu nghỉ dưỡng là Tháp Nam Phương cao 79 m với phần mái mô phỏng hình dáng chiếc khăn vành dây của Nam Phương Hoàng hậu. Đỉnh tháp được thiết kế không gian cà phê kết hợp đài quan sát 360 độ, cho phép thu trọn toàn cảnh biển trời và cảnh quan đảo từ trên cao.
Nằm trên sườn đồi hướng ra Bãi Trào là khu phố thương mại Santo Port có quy mô 6,56 ha, mật độ xây dựng khoảng 35% với 235 căn shophouse (diện tích 100 – 200 m²), do 10 Design (Hong Kong) và EDSA (Mỹ) tư vấn thiết kế.
Phân khu này lấy cảm hứng từ các ngôi làng ven biển Santorini (Hy Lạp) với sắc trắng chủ đạo, các khối nhà giật cấp theo triền đồi, kết hợp cửa vòm lớn và ban công đón gió được điều chỉnh phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Ngay sát bờ biển là Santo Beach Club với hai hồ bơi vô cực phong cách Bondi Baths cùng dịch vụ F&B Á – Âu.
Toàn bộ các phân khu chức năng trên đảo Hòn Thơm được kết nối trực tiếp với phường An Thới (đảo chính Phú Quốc) thông qua tuyến cáp treo 3 dây dài 7.899,9 m – công trình từng xác lập kỷ lục Guinness thế giới.
Tuyến cáp treo này đóng vai trò huyết mạch giao thông chính đưa đón du khách ra đảo, đồng thời tạo ra góc nhìn toàn cảnh từ trên cao xuống biển trời và thảm thực vật tự nhiên của khu vực Nam đảo.
Cùng với việc hoàn thiện các mảnh ghép lưu trú và thương mại, Hòn Thơm cũng như toàn bộ khu vực Nam Phú Quốc đang đứng trước cơ hội đón làn sóng phát triển mới khi Phú Quốc được lựa chọn là địa điểm đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.
Theo
Nhịp sống thị trường
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