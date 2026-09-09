Việt Nam có hòn đảo nối bằng cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, có cả công viên nhiệt đới hoang dã, khu nghỉ dưỡng mang dấu ấn cung đình Huế và khu phố thương mại phong cách Santorini

Nếu bạn nghĩ rằng việc trong một ngày vừa có thể khám phá hòn đảo hoang dã nhiệt đới, vừa dạo bước trong không gian cung đình triều Nguyễn, rồi lại ngắm hoàng hôn bên bờ biển phong cách Santorini là điều không thể, thì hành trình trải nghiệm đa tầng này vừa được hiện thực hóa trọn vẹn tại đảo Hòn Thơm (Phú Quốc - An Giang).