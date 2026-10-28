Việt Nam có gia đình giàu có với 3 người con thành đạt, con gái cả SN 1980 nay làm Tổng giám đốc, con trai út vừa kinh doanh vừa đi hát: Khởi nghiệp từ xưởng dép 20 công nhân, đứng sau thương hiệu nổi tiếng khắp cả nước

Đây là một gia đình giàu truyền thống, các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau.

Nhắc đến những gia đình doanh nhân nổi tiếng tại Việt Nam, gia đình ông Vưu Khải Thành và bà Lai Khiêm, hai nhà sáng lập thương hiệu Biti's, là một trường hợp đáng chú ý. Hai vợ chồng có ba người con, đều trưởng thành và tham gia hoạt động kinh doanh gia đình. Trong đó, con gái cả Vưu Lệ Quyên (SN 1980) là Tổng giám đốc Biti's, con gái thứ hai Vưu Lệ Minh (SN 1984) giữ chức Phó tổng giám đốc, còn con trai út Vưu Tuấn Kiệt (SN 1994) vừa kinh doanh bất động sản vừa theo đuổi âm nhạc.

Theo Forbes Việt Nam, gia đình ông Vưu Khải Thành là một trong 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam được tạp chí này giới thiệu trong danh sách công bố năm 2023, với 5 thành viên tham gia hoạt động kinh doanh, gồm vợ chồng ông Thành và ba người con.

Đằng sau những người con thành đạt là câu chuyện về cách giáo dục, những kỳ vọng của cha mẹ và truyền thống gắn kết giữa các thành viên.

Vợ chồng ông Vưu Khải Thành và bà Lai Khiêm

Vợ chồng khởi nghiệp từ xưởng dép gần 20 công nhân, coi trọng việc dạy con từ nhỏ

Theo Forbes Việt Nam, năm 1982, ông Vưu Khải Thành và bà Lai Khiêm thành lập một cơ sở sản xuất dép cao su tại quận 6, TP.HCM, ban đầu chỉ có gần 20 công nhân. Từ cơ sở nhỏ này, hai vợ chồng từng bước phát triển Biti's thành thương hiệu giày dép quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt.

Trong cuộc phỏng vấn vào năm 2015, bà Lai Khiêm kể rằng khi bắt đầu lập nghiệp ở tuổi 29, bà chủ yếu mong muốn cải thiện kinh tế gia đình. Khi công việc dần ổn định, hai vợ chồng tiếp tục dành sự quan tâm cho việc nuôi dạy ba người con.

Đáng chú ý, ông Vưu Khải Thành là người cha khá nghiêm khắc. Theo chia sẻ của con gái tại cuộc phỏng vấn đầu năm 2026, bà được cha rèn luyện tính tự lập, tinh thần vượt qua khó khăn từ nhỏ. Là chị cả, bà Quyên luôn được kỳ vọng phải làm gương cho hai em. Ngay từ những năm học cấp ba, các kỳ nghỉ hè của bà đã gắn với nhà máy, nơi bà tham gia công việc cùng những người công nhân.

Tuy nhiên, nữ doanh nhân cũng thừa nhận cách giáo dục nghiêm khắc của cha từng khiến mình chịu áp lực lớn, nhất là khi phải trưởng thành theo những kỳ vọng được gia đình đặt ra.

Gia đình ông Vưu Khải Thành và bà Lai Khiêm cùng các con, cháu

Trong khi đó, bà Lai Khiêm chú trọng duy trì sự gắn kết giữa các thành viên. Bà từng chia sẻ dù công việc bận rộn, hai vợ chồng luôn cố gắng dành buổi tối và cuối tuần cho gia đình, hướng dẫn con cái những kiến thức về cuộc sống cũng như công việc.

Con gái cả SN 1980 nay làm Tổng giám đốc

Trong ba người con, Vưu Lệ Quyên là người tiếp quản vị trí điều hành cao nhất tại Biti's.

Sau thời gian du học ngành kỹ thuật hóa học tại Canada, bà trở về Việt Nam, bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp gia đình từ vị trí nhân viên tiếp thị xuất khẩu. Sau đó, bà trải qua nhiều bộ phận, từng thử sức khởi nghiệp riêng trước khi trở lại Biti's.

Năm 2018, ông Vưu Khải Thành bất ngờ thông báo giao vị trí Tổng giám đốc cho con gái cả, với khoảng hai tuần để cân nhắc. Ban đầu bà Quyên không muốn nhận vì lo ngại áp lực, nhưng sau đó được mẹ thuyết phục.

Trong khi đó, người em gái Vưu Lệ Minh sinh năm 1984, tham gia Biti's từ năm 2008 và đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc, gắn bó với hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm và sản xuất.

Bà Vưu Lệ Quyên tiếp quản vị trí điều hành cao nhất tại Biti's từ cha mình

Dù cùng tham gia cơ nghiệp gia đình, ba chị em có những hướng đi riêng. Đặc biệt, bà Vưu Lệ Quyên từng tiết lộ một câu chuyện thú vị về cách anh chị em ứng xử với nhau khi liên quan đến tài sản.

Cụ thể, cha mẹ từng cho ba người con ba mảnh đất liền nhau để xây nhà. Khi người em gái lập gia đình, do mảnh đất được chia có đường đâm thẳng vào, người em trai đã chủ động nhường phần đất có vị trí thuận lợi hơn cho chị.

Sau này, khi em trai có nhu cầu xây nhà, chính Vưu Lệ Quyên tiếp tục nhường phần đất đẹp của mình cho em, còn bà chọn mảnh đất có đường đâm vào để làm khu vườn chung cho hai em. Bà Quyên cho biết thêm cha mẹ thường dạy các con giữ uy tín, biết chịu trách nhiệm, đoàn kết và siêng năng.

Dù gia đình có con trai, ông Vưu Khải Thành không đặt nặng quan niệm con trai phải là người kế nghiệp. Theo bà Quyên, điều cha quan tâm là người được lựa chọn có thể tạo ra giá trị cho tập thể, bất kể giới tính hay quan hệ gia đình.

Con trai út SN 1994 vừa làm giám đốc vừa đi hát, được cha mẹ ủng hộ

Khác với hai chị gái, người con út Vưu Tuấn Kiệt còn được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ mang nghệ danh Kiey. Sinh năm 1994, Tuấn Kiệt từng học Quản trị kinh doanh tại King's College London (Anh), sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Anh được gia đình giao đảm nhiệm vị trí giám đốc trong lĩnh vực bất động sản, cùng mẹ tham gia điều hành công việc.

Tuy nhiên, bên cạnh kinh doanh, Tuấn Kiệt có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ. Anh tự sáng tác, sản xuất và phát hành nhiều sản phẩm bằng tiếng Anh.

Gia đình không phản đối việc Tuấn Kiệt theo đuổi nghệ thuật. Dù vậy, để được thoải mái sáng tạo, anh phải cam kết chu toàn trách nhiệm kinh doanh, không để đam mê riêng ảnh hưởng đến công việc gia đình.

Chân dung Vưu Tuấn Kiệt

Đến tháng 9/2026, Tuấn Kiệt lấy nghệ danh là Kiey, giới thiệu album phòng thu thứ ba mang tên Metromirage, ông Vưu Khải Thành cũng có mặt tại sự kiện để ủng hộ con trai.

Bên cạnh sự nghiệp, Tuấn Kiệt từng chia sẻ rằng khi ba chị em còn sống cùng cha mẹ, cả nhà thường xuyên trò chuyện về công việc vào buổi tối. Sau khi các con lần lượt ra ở riêng, gia đình vẫn duy trì những bữa cơm chung. Trong mắt người con út, mỗi thành viên đều có ảnh hưởng riêng đến cuộc sống của mình. Anh xem cha là người định hướng, mẹ là người đồng hành, chị cả là hình mẫu để học hỏi và chị thứ hai là người chia sẻ nhiều sở thích.

Có thể thấy, từ xưởng dép nhỏ với gần 20 công nhân đến gia đình có ba người con theo đuổi những lĩnh vực khác nhau, câu chuyện nhà Biti's không chỉ xoay quanh việc kế nghiệp. Qua những chia sẻ của các thành viên, sự gắn bó, trách nhiệm và tôn trọng lựa chọn riêng là những giá trị mà gia đình này luôn cố gắng duy trì.