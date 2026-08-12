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Việt Nam có điều kiện lý tưởng để quan sát mưa sao băng đẹp nhất năm

Nguyễn Hoài
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Năm nay cả ba miền trên cả nước ta đều có điều kiện khá lý tưởng để quan sát mưa sao băng Perseids - một trong hai trận mưa sao băng lớn nhất năm, sẽ diễn ra vào đêm nay (12/8) đến rạng sáng mai (13/8).

Mưa sao băng Perseids diễn ra từ ngày 17/7 đến 24/8 hằng năm, đạt cực đại vào khoảng đêm 12, rạng sáng 13/8 với tần suất có thể đạt 60-80 vệt sao băng một giờ.

Hình thành khi Trái đất đi qua dòng bụi và các mảnh vụn do sao chổi 109P/Swift-Tuttle để lại, Perseids là một trong hai trận mưa sao băng được chờ đợi nhất năm, cùng với mưa sao băng Geminids diễn ra vào tháng 12.

Năm nay, việc quan sát hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi. Thời điểm mưa sao băng Perseids đạt cực đại trùng với đầu tháng âm lịch. Mặt Trăng không xuất hiện giúp bầu trời tối hơn, khả năng quan sát được cải thiện hơn rất nhiều.

Điều này trái ngược với năm 2025, khi thời điểm mưa sao băng đạt cực đại trùng với kỳ trăng tròn khiến việc quan sát gặp rất nhiều khó khăn.

Năm nay, hầu hết các khu vực trên cả nước ta đều có điều kiện thuận lợi để quan sát mưa sao băng Perseids.

Một điều kiện thuận lợi khác là thời tiết quang mây. Tại miền Bắc, tháng 8 hàng năm trùng với mùa mưa. Vì vậy, nhiều năm qua, điều kiện quan sát mưa sao băng Perseid tại đây gặp nhiều khó khăn do yếu tố mây mù.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay đến rạng sáng mai, điều kiện thời tiết ở miền Bắc khá thuận lợi, trời quang mây, ít mưa, lý tưởng cho việc quan sát.

Khu vực miền Trung đêm nay đến rạng sáng mai cũng ít khả năng xuất hiện mây nhiều, mưa dông trên diện rộng. Vì vậy điều kiện quan sát được nhận định là thuận lợi, đặc biệt là tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên - những nơi có điều kiện quan sát thiên văn tốt nhất tại Việt Nam.

Tại Nam Bộ, chiều tối và tối nay có thể xuất hiện mưa dông rải rác. Tuy nhiên vào đêm nay đến rạng sáng mai ít khả năng xuất hiện mưa dông, mây mù. Vì vậy vẫn có thể quan sát được trận mưa sao băng lần này.

Thời điểm quan sát lý tưởng nhất là từ khoảng 23h ngày 12/8 đến 4h sáng 13/8. Người quan sát nên hướng tầm mắt về phía bắc và đông bắc trên bầu trời, nơi có chòm sao Anh Tiên. Tuy nhiên, mưa sao băng cũng có thể xuất hiện bất cứ đâu trên bầu trời.

Mưa sao băng hoàn toàn có thể quan sát bằng mắt thường. Người xem nên chọn khu vực thoáng đãng, ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí. Những khu vực vùng núi và nông thôn thường có tầm quan sát thú vị và thuận lợi hơn.

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Tags

Mưa Sao Băng

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