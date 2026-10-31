Việt Nam có điểm đến được UNESCO công nhận là "Thành phố sáng tạo âm nhạc", tháng 11 đón dàn sao Grammy và loạt diva đình đám

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 góp phần phát huy danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO và thúc đẩy công nghiệp văn hóa.

Đầu tháng 11, Đà Lạt sẽ có thêm một lý do để thu hút du khách du lịch ngoài những mùa hoa, rừng thông và tiết trời se lạnh đặc trưng. Từ ngày 6 đến 8/11, thành phố cao nguyên trở thành nơi diễn ra Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 (Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam), quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế và những gương mặt tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam.

Âm nhạc không biên giới

Trong dàn nghệ sĩ quốc tế, Lisa Ono là một trong những gương mặt đáng chú ý. Sinh ra tại São Paulo (Brazil), nữ ca sĩ có tuổi thơ gắn với văn hóa Brazil trước khi trở thành nghệ sĩ góp phần đưa Bossa Nova đến gần hơn với công chúng Nhật Bản và châu Á.

Lisa Ono, được mệnh danh là “Nữ hoàng Bossa Nova châu Á” - Ảnh: BTC

Ra mắt album đầu tay năm 1989, Lisa Ono xây dựng dấu ấn bằng giọng hát nhẹ nhàng, cách chơi guitar giàu nhịp điệu và phong cách Bossa Nova đặc trưng. Album Dream phát hành năm 1999 bán hơn 200.000 bản tại Nhật Bản. Nữ nghệ sĩ cũng từng bốn lần nhận giải Japan Gold Disc Award ở hạng mục Jazz. Sự xuất hiện của cô tại Đà Lạt được kỳ vọng mang đến một màu sắc âm nhạc phóng khoáng, đậm chất Brazil giữa không gian cao nguyên.

Một cái tên khác thu hút sự chú ý là Raul Midón. Nghệ sĩ người Mỹ từng hai lần được đề cử Grammy ở hạng mục Album giọng hát Jazz xuất sắc nhất, với các album Bad Ass and Blind và If You Really Want. Bị khiếm thị từ khi còn nhỏ, Midón vẫn theo đuổi sự nghiệp âm nhạc với khả năng chơi guitar điêu luyện, sáng tác và biểu diễn kết hợp nhiều thể loại như Jazz, Soul và Latin. Anh từng hợp tác với những tên tuổi lớn như Herbie Hancock, Stevie Wonder và Bill Withers.

Trong khi đó, Nik West được biết đến với phong cách trình diễn giàu năng lượng và khả năng chơi bass nổi bật. Nghệ sĩ người Mỹ từng hợp tác, biểu diễn cùng nhiều tên tuổi trong làng nhạc quốc tế, trong đó có Prince. Sự kết hợp giữa ba nghệ sĩ với những màu sắc khác nhau hứa hẹn tạo nên một điểm nhấn cho đêm khai mạc.

Diva Hà Trần - Ảnh: BTC

Ở phía Việt Nam, lễ hội có sự góp mặt của hai diva Hồng Nhung và Hà Trần. Nếu Hồng Nhung được khán giả nhớ đến qua những ca khúc gắn với nhạc Trịnh và phong cách trình diễn tinh tế, Hà Trần lại tạo dấu ấn bằng cá tính âm nhạc biến hóa, giàu tính thử nghiệm.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của nhạc sĩ Nguyên Lê cùng ban nhạc từ Pháp, kết hợp với Hồng Nhung qua những tác phẩm của Trịnh Công Sơn. Nhạc sĩ Hoài Sa cũng chuẩn bị chương trình Smooth Jazz với Hà Trần là giọng ca thể hiện. Bên cạnh đó, Trần Mạnh Tuấn, Đức Trí, Lân Nhã cùng các ban nhạc như Yellow Star Bigband, DaDaDa và JKC góp thêm những sắc thái âm nhạc khác nhau.

Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO

Năm 2023, Đà Lạt chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc. Theo UNESCO, thành phố đang phát triển ngành công nghiệp âm nhạc thông qua việc đầu tư hạ tầng, tổ chức các sự kiện quy mô lớn và bảo tồn di sản âm nhạc của cộng đồng địa phương.

Đây cũng là lợi thế riêng của Đà Lạt. Khí hậu mát mẻ, cảnh quan rừng thông, hồ nước cùng những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử tạo nên một không gian văn hóa khác biệt so với các đô thị lớn. Trong nhiều năm, thành phố đã hình thành hệ sinh thái các chương trình biểu diễn, từ nhạc cổ điển, acoustic đến những đêm nhạc ngoài trời.

Năm 2023, Đà Lạt chính thức gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Âm nhạc - Ảnh: ivivu

Tại buổi họp báo ngày 30/10, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh: “Danh hiệu “Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO” vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của âm nhạc trong đời sống văn hóa, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến và mở rộng giao lưu quốc tế. Tổ chức Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 là nỗ lực cụ thể nhằm đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch, tạo thêm trải nghiệm cho người dân và du khách, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Lạt – Lâm Đồng năng động, sáng tạo và giàu bản sắc."

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng đây là không gian đặc biệt phù hợp với dòng nhạc vốn đề cao sự tự do và ngẫu hứng. Ông chia sẻ: "Jazz như ly espresso nguyên bản. Không đâu thưởng thức hợp hơn không gian Đà Lạt".

"Jazz có thể khiến người nghe mở lòng hơn, sống phong phú hơn. Dù nhiều người từng có định kiến Jazz khó nghe, nhưng bản chất dòng nhạc này bắt nguồn từ đời sống bình dân. Lễ hội lần này chính là cầu nối đưa âm nhạc di sản đối thoại cùng di sản kiến trúc và thiên nhiên Đà Lạt", nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

Phối cảnh sân khấu - Ảnh: BTC

Để chuẩn bị đón lượng khách tăng trong dịp này, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Cảng hàng không quốc tế Liên Khương phối hợp với các hãng hàng không nghiên cứu tăng tần suất chuyến bay, mở rộng kết nối. Các phương án miễn phí trông giữ xe tại khu vực Quảng trường Lâm Viên, HAUS Đà Lạt và một số địa điểm lân cận cũng được triển khai. Lực lượng công an đảm nhiệm công tác an ninh, phân luồng giao thông, phòng cháy chữa cháy; sinh viên có khả năng ngoại ngữ được huy động hỗ trợ đón tiếp khách quốc tế.

Với ba đêm diễn trải dài từ sân khấu bên hồ, không gian phố đi bộ đến khuôn viên kiến trúc di sản, Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 được kỳ vọng không chỉ tạo thêm một sản phẩm du lịch mới mà còn góp phần đưa âm nhạc trở thành một phần trong trải nghiệm khám phá Đà Lạt.