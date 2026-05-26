Việt Nam có cặp đôi “hoàng tử - công chúa” khuynh đảo cả nước: Bán trăm nghìn bản album, hai thập kỷ tái hợp vẫn hot

Quang Vinh và Bảo Thy tái hợp sau 18 năm

Tối 25/5, Quang Vinh chính thức phát hành MV Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc , đánh dấu màn tái hợp với Bảo Thy sau 18 năm kể từ thành công của Ngôi Nhà Hoa Hồng . Ngay từ thời điểm công bố, dự án đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi đưa hai cái tên từng được xem là “hoàng tử - công chúa Vpop” trở lại trong cùng một sản phẩm âm nhạc.

Tiếp tục kết hợp cùng nhạc sĩ Bảo Thạch, Quang Vinh mang đến một bản pop ballad mang màu sắc nhẹ nhàng, tập trung khai thác cảm xúc của những mối quan hệ chưa trọn vẹn. Ca khúc không đi theo hướng drama hay bi lụy mà chọn cách kể chuyện giàu tính đồng cảm, xoay quanh sự tổn thương và chữa lành trong quá trình trưởng thành.

Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc không lựa chọn hướng đi chạy theo xu hướng đang thịnh hành. Ca khúc giữ nguyên màu sắc pop ballad quen thuộc với phần phối khí tối giản, gợi nhớ rõ không khí nhạc Việt giai đoạn những năm 2000. Giọng hát trầm ấm của Quang Vinh kết hợp cùng chất giọng trong trẻo quen thuộc của Bảo Thy tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, dễ nghe. Cả hai không lựa chọn lối xử lý cầu kỳ hay phô diễn kỹ thuật mà tập trung vào cảm xúc và sự kết nối trong từng câu hát.

Khác với nhiều MV thiên về kể chuyện kịch tính, Ôm Anh Khi Em Muốn Khóc lựa chọn cách thể hiện mang tính gợi mở và trừu tượng hơn. Trong MV, Quang Vinh hóa thân thành một nam ca sĩ đã đi qua thời kỳ rực rỡ nhất của sự nghiệp, nay chỉ còn lại sự lặng lẽ giữa ánh nhìn của khán giả.

Trong khi đó, Bảo Thy xuất hiện như một ký ức mơ hồ, đại diện cho phần cảm xúc mà nhân vật của Quang Vinh từng bỏ quên trong quá khứ. Hình ảnh của nữ ca sĩ xuyên suốt MV luôn đan xen giữa thực và mơ, đến cuối cùng mới hiện lên rõ nét trong phân cảnh bên cây đàn piano. Cái kết mở giúp tổng thể MV giữ được cảm giác lắng đọng và nhiều suy ngẫm.

Sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả yêu nhạc. Nhiều ý kiến cho rằng chất nhạc của ca khúc khá “cũ” nếu đặt cạnh thị trường hiện tại, nơi các dòng nhạc điện tử, R&B hay trap đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, phần lớn khán giả lại xem đây là lựa chọn phù hợp với màn tái hợp của Quang Vinh và Bảo Thy. Không cố thay đổi hình ảnh hay chạy theo xu hướng mới, cả hai giữ đúng màu sắc từng làm nên dấu ấn trong lòng người nghe suốt nhiều năm.

Đối với thế hệ khán giả 8x và 9x, Quang Vinh và Bảo Thy từng là một trong những cặp đôi biểu tượng của nhạc trẻ Việt Nam. Trong giai đoạn đỉnh cao, cả hai liên tục phủ sóng trên các bảng xếp hạng âm nhạc, sân khấu biểu diễn và các chương trình truyền hình dành cho giới trẻ.

Cột mốc đáng nhớ nhất của bộ đôi là album Ngôi Nhà Hoa Hồng phát hành năm 2007. Dự án nhanh chóng tạo nên cơn sốt với lượng tiêu thụ lên đến 100.000 bản. Những ca khúc như Ngôi Nhà Hoa Hồng, Dịu Dàng Đến Từng Phút Giây hay Vẫn Tin Mình Có Nhau từng phủ sóng rộng rãi từ radio, nhạc chuông đến các sân khấu ca nhạc học đường.

Thành công của album cũng góp phần định hình hình tượng “hoàng tử - công chúa” nổi bật của Vpop thời điểm đó. Hình ảnh nhẹ nhàng, lãng mạn cùng màu sắc âm nhạc dễ nghe giúp Quang Vinh và Bảo Thy trở thành một trong những cặp song ca được yêu thích nhất suốt nhiều năm.

Sau giai đoạn đỉnh cao, cả hai lựa chọn những hướng đi riêng trong sự nghiệp. Quang Vinh duy trì hoạt động với hình ảnh kín tiếng, đồng thời gây chú ý qua các chương trình du lịch và lifestyle nhờ phong cách nhẹ nhàng, gần gũi. Thời gian gần đây, nam ca sĩ tích cực trở lại với các dự án âm nhạc mới như Lạnh Từ Trong Tim , Và Mong Chúng Ta Hạnh Phúc trước khi phát hành album phòng thu sau hơn một thập kỷ.

Trong khi đó, Bảo Thy có thời gian dài tạm rời xa showbiz để tập trung cho cuộc sống cá nhân sau khi kết hôn

Trong khi đó, Bảo Thy có thời gian dài tạm rời xa showbiz để tập trung cho cuộc sống cá nhân sau khi kết hôn. Dù không hoạt động quá thường xuyên, nữ ca sĩ vẫn giữ được sự quan tâm lớn từ khán giả mỗi khi xuất hiện. Gần đây, cô bắt đầu quay lại với một số sân khấu biểu diễn, gameshow và các hoạt động giải trí, đồng thời nhận nhiều chú ý nhờ hình ảnh trẻ trung cùng cuộc sống gia đình viên mãn.

Sau gần hai thập kỷ, sự trở lại của Quang Vinh và Bảo Thy không chỉ mang ý nghĩa tái hợp đơn thuần mà còn gợi lại một giai đoạn đặc biệt của nhạc Việt với nhiều khán giả. Giữa thị trường liên tục thay đổi, màu sắc âm nhạc gắn liền với cả hai vẫn giữ được vị trí riêng trong ký ức của công chúng.

