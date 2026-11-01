Không những được sử dụng nhiều tại nước ngoài, bài hát này còn được tạp chí âm nhạc danh tiếng thế giới dành riêng bài phân tích.

Tháng 8/2021, chuyên trang âm nhạc nổi tiếng của Mỹ Pitchfork bất ngờ đăng tải bài viết về một ca khúc Việt Nam đang tạo nên trào lưu trong giới trẻ nước này. Điều đặc biệt là sản phẩm không thuộc dòng nhạc pop hiện đại hay EDM sôi động, mà mang đậm âm hưởng dân ca miền Tây Nam Bộ.

Bài viết có tiêu đề tạm dịch là "Trào lưu TikTok mới nhất là… âm nhạc Việt Nam về vùng quê?". Theo Pitchfork, thời điểm đó, hơn 150.000 video TikTok đã sử dụng bản nhạc gốc, trong khi khoảng 61.000 video khác sử dụng phiên bản rap remix. Ca khúc được nhắc đến chính là Dưới Quê Vui Hơn, do nhạc sĩ Khánh Đơn sáng tác và ca sĩ Lương Khánh Vy thể hiện.

Bài hát kể về một cô gái miền Tây mới lên Sài Gòn được vài ngày, cảm thấy bỡ ngỡ trước cuộc sống thành thị nhộn nhịp. Giữa những đổi thay ấy, cô gái nhớ về quê nhà với đồng ruộng xanh mát, không khí yên bình và những con người chân chất.

Giai điệu vui tươi cùng câu hát mở đầu "Em là con gái miền Tây" nhanh chóng trở thành chất liệu để nhiều người trẻ sáng tạo video nhép lời, thay đổi biểu cảm và trang phục trên TikTok.

Một trong những người góp phần phổ biến trào lưu tại Mỹ là My Ha Luong, thợ làm nail gốc Việt. Video chỉ dài 11 giây của cô đã thu hút tới 9,2 triệu lượt xem. Nghệ sĩ drag người Mỹ gốc Việt Plastique Tiara cũng hưởng ứng, góp phần đưa trào lưu tiếp cận thêm nhiều khán giả.

Đáng chú ý, Pitchfork cho biết phần lớn người sử dụng bài hát ban đầu là thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, sức hút của ca khúc sau đó vượt khỏi cộng đồng này, thu hút cả những người không có nguồn gốc Việt Nam.

Điều bất ngờ hơn cả là khi giai điệu ấy đang được hàng trăm nghìn người sử dụng tại Mỹ, chính tác giả của bài hát cũng không ngờ một sáng tác cũ của mình lại nổi tiếng đến vậy.

Nữ ca sĩ rời xa sân khấu, nhạc sĩ bất ngờ nhận thêm tiền bản quyền

Theo cuộc phỏng vấn vào tháng 8/2021, nhạc sĩ Khánh Đơn cho biết anh sáng tác Dưới Quê Vui Hơn từ năm 2017, nhiều năm trước khi ca khúc tạo nên cơn sốt ở nước ngoài.

Thời điểm đó, Lương Khánh Vy tìm đến nhờ anh viết một bài hát. Nữ ca sĩ vốn theo đuổi dòng nhạc trẻ nhưng con đường ca hát gặp không ít khó khăn. Nhận thấy chất giọng của cô phù hợp với những giai điệu mang âm hưởng dân ca, Khánh Đơn đã khuyên cô thử chuyển hướng.

Cảm hứng sáng tác đến từ một chuyến đi thực tế. Khi có dịp về quê Lương Khánh Vy chơi, nam nhạc sĩ ấn tượng trước sự nồng hậu, gần gũi của người dân địa phương. Từ trải nghiệm ấy, anh viết nên Dưới Quê Vui Hơn, một ca khúc giản dị kể về tình yêu quê hương và sự đối lập giữa cuộc sống thành thị với nông thôn.

Tuy nhiên, sau khi thu âm sản phẩm, nữ ca sĩ không tiếp tục hoạt động âm nhạc như trước. Lương Khánh Vy tên thật là Lương Thị Minh Phúc, sinh năm 1983 tại Bình Thuận. Cô từng thể hiện các ca khúc như Nợ Nhau Một Tình Yêu (song ca cùng Hồ Quang Hiếu), Cuộc Đời Của Mẹ, Bên Bến Sông Buồn và Quên Nghĩa Quên Tình.

Khánh Đơn tiết lộ nữ ca sĩ đã ly hôn, từ bỏ nghề hát và sang nước ngoài sinh sống. Khi ấy, anh cho biết đã khoảng bốn năm không liên lạc được với cô, đồng thời hy vọng Khánh Vy sẽ vui khi biết bài hát mình từng thể hiện bất ngờ được yêu thích tại Mỹ.

Về phần Khánh Đơn, sự nổi tiếng trở lại của ca khúc cũng mang đến cho anh một niềm vui đặc biệt. Nam nhạc sĩ kể rằng một ngày, anh liên tục nhận được những video người nước ngoài sử dụng bài hát của mình. Thậm chí, có bạn bè chia sẻ các video đang gây sốt mà không biết chính anh là tác giả.

Không chỉ nhận được sự quan tâm của khán giả, Khánh Đơn còn có thêm thu nhập nhờ tác phẩm cũ. Theo lời nam nhạc sĩ, khi bài hát được yêu thích trở lại, một số đơn vị đã liên hệ và ký hợp đồng khai thác ca khúc trên các nền tảng mạng xã hội.

Anh xác nhận khoản tiền tác quyền phát sinh giúp mình có thêm kinh phí trang trải cuộc sống trong giai đoạn dịch COVID-19. Một sáng tác từng lặng lẽ trôi qua nhiều năm bỗng có đời sống mới ở bên kia Thái Bình Dương, mang về cả sự ghi nhận lẫn giá trị kinh tế cho người viết.

Vì sao giai điệu mang âm hưởng dân ca Việt lại khiến giới trẻ Mỹ thích thú?

Không chỉ đưa tin về những con số trên TikTok, Pitchfork còn dành nhiều dung lượng để phân tích sức hút đặc biệt của Dưới Quê Vui Hơn.

Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Việt Nam Jason Gibbs được Pitchfork dẫn lời, một trong những điểm nổi bật của ca khúc là cách Lương Khánh Vy thể hiện bằng phương ngữ miền Nam. Bài hát kết hợp những yếu tố gợi nhớ cải lương, âm thanh điện tử mô phỏng nhạc cụ truyền thống cùng nhịp điệu hiện đại.

Chính sự pha trộn này tạo nên màu sắc vừa quen thuộc, vừa mới mẻ đối với người nghe trẻ tuổi.

Pitchfork cũng dẫn nhận xét của nhà nghiên cứu và nghệ sĩ Van Tran Nguyen, cho rằng bài hát mang đến cảm giác giao thoa giữa âm nhạc mà nhiều người Mỹ gốc Việt lớn lên cùng và chất liệu pop đương đại. Những âm thanh gợi nhớ quê hương có thể đánh thức cảm giác hoài niệm, đồng thời tạo sự gần gũi với thế hệ trẻ.

Đáng chú ý, một người Mỹ gốc Việt tên Daniel còn đăng tải lại ca khúc lên YouTube kèm bản dịch tiếng Anh, giúp những khán giả không hiểu tiếng Việt có thể tiếp cận nội dung bài hát.

Theo Pitchfork, hiện tượng này còn phản ánh sự mở rộng trong cách khán giả quốc tế tiếp cận văn hóa châu Á. Bên cạnh K-pop, phim Hàn Quốc hay hoạt hình Nhật Bản, âm nhạc từ những quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam cũng có cơ hội được công chúng nước ngoài biết đến thông qua mạng xã hội.