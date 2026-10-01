Việt Nam có 5 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á: Bà Phạm Thu Hương, Nguyễn Bạch Điệp lần đầu lọt top

Danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á năm 2026 của Fortune có 5 đại diện Việt Nam, nhiều nhất trong 3 năm gần đây. Phó Chủ tịch Vingroup Phạm Thu Hương lần đầu xuất hiện và đứng thứ 37, cao nhất trong số các nữ lãnh đạo Việt Nam.

Ngày 6/10, Fortune công bố bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia 2026, vinh danh 100 nữ lãnh đạo có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Danh sách năm nay quy tụ các lãnh đạo đến từ 14 quốc gia. Gần một phần tư số người trong bảng xếp hạng là gương mặt mới. Công nghệ là lĩnh vực có nhiều đại diện nhất với 16 người, tiếp đến là ngân hàng với 14 người.

Phó Chủ tịch Vingroup đứng thứ 37

Việt Nam năm nay có 5 đại diện, gồm Phạm Thu Hương, Mai Kiều Liên, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Bạch Điệp và Đặng Huỳnh Ức My.

Đứng cao nhất là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, ở vị trí 37. Đây cũng là lần đầu bà xuất hiện trong bảng xếp hạng Most Powerful Women Asia.

Fortune giới thiệu bà Phạm Thu Hương là một trong những người tham gia xây dựng Vingroup cùng chồng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Sau khi học luật quốc tế tại Kyiv, bà từng cùng ông Vượng phát triển hoạt động kinh doanh mì ăn liền tại Ukraine trước khi trở về Việt Nam.

Bà Hương hiện giữ chức Phó Chủ tịch Vingroup. Bà từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch GSM, đơn vị vận hành nền tảng gọi xe điện Xanh SM, trước khi rời vị trí này vào tháng 9/2026. Bà cũng là đồng sáng lập Giải thưởng khoa học VinFuture có tổng giá trị giải thưởng 4,5 triệu USD mỗi năm, với giải chính trị giá 3 triệu USD.

Đứng thứ hai trong nhóm người Việt là bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk, ở vị trí 71.

Bà Mai Kiều Liên gia nhập doanh nghiệp tiền thân của Vinamilk từ năm 1976 và bắt đầu điều hành doanh nghiệp từ năm 1992. Bà là một trong những CEO có thời gian tại vị lâu nhất trong nhóm doanh nghiệp niêm yết lớn tại Việt Nam.

Fortune cho biết Vinamilk hiện là doanh nghiệp thực phẩm - đồ uống niêm yết lớn nhất Việt Nam, với giá trị thị trường khoảng 4,9 tỷ USD tại thời điểm xếp hạng. Sản phẩm của công ty đã hiện diện tại 65 thị trường, trong khi doanh thu xuất khẩu năm gần nhất tăng 25%.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Tổng giám đốc Viettel Global, đứng thứ 84, tăng 6 bậc so với vị trí 90 của năm 2025.

Bà Hoa trở thành CEO Viettel Global từ tháng 2/2025, đồng thời là nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí cao nhất tại công ty phụ trách đầu tư quốc tế của Viettel. Trước đó, bà có khoảng 15 năm làm việc trong các lĩnh vực viễn thông và đầu tư tại tập đoàn.

Theo Fortune, Viettel Global ghi nhận doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD trong năm 2025, tăng 25%, còn lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 440 triệu USD, tăng 57%. Công ty hiện dẫn đầu thị trường tại 7 trong số 10 quốc gia đang đầu tư và phục vụ khoảng 90 triệu khách hàng.

Gương mặt mới tiếp theo là bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail, đứng thứ 90.

Bà Điệp gia nhập FPT từ năm 1994, ban đầu ở vị trí thực tập không lương. Bà tham gia thành lập FPT Retail năm 2012 và sau đó phát triển chuỗi nhà thuốc Long Châu trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất của doanh nghiệp.

Fortune cho biết riêng Long Châu đóng góp gần 70% doanh thu FPT Retail năm 2025. Từ một doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh điện thoại và thiết bị công nghệ, FPT Retail những năm gần đây đã mở rộng mạnh sang dược phẩm và chăm sóc sức khỏe.

Đại diện thứ năm là bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch TTC AgriS và Betrimex, đứng thứ 95.

Bà Ức My là thế hệ kế nghiệp tại hệ sinh thái TTC, gia nhập doanh nghiệp mía đường do mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc gây dựng và trở thành Chủ tịch TTC AgriS từ tháng 7/2024.

Fortune đánh giá bà đang thúc đẩy TTC AgriS từ một doanh nghiệp sản xuất đường truyền thống sang mô hình nông nghiệp tuần hoàn và ứng dụng công nghệ. Niên độ 2025-2026, doanh thu TTC AgriS đạt khoảng 26.900 tỷ đồng. Tháng 9 vừa qua, doanh nghiệp cũng mở Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore và đặt mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030.

Việt Nam từ 3 lên 5 đại diện trong 3 năm

Số nữ lãnh đạo Việt Nam xuất hiện trong danh sách của Fortune đã tăng đều trong ba năm, từ 3 người năm 2024 lên 4 người năm 2025 và 5 người năm 2026.

Năm 2024, ba đại diện Việt Nam gồm Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet, hạng 66; Nguyễn Đức Thạch Diễm - CEO Sacombank khi đó, hạng 71; và Mai Kiều Liên - CEO Vinamilk, hạng 75.

Sang năm 2025, danh sách người Việt thay đổi khá mạnh. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và bà Nguyễn Đức Thạch Diễm không còn xuất hiện. Thay vào đó là Lê Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Vingroup, Chủ tịch VinFast, hạng 58; Nguyễn Thị Hoa - CEO Viettel Global, hạng 90; và Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch TTC AgriS, hạng 93.

Bà Mai Kiều Liên tiếp tục có mặt và tăng từ hạng 75 lên hạng 73. Như vậy, năm 2025 Việt Nam có tổng cộng 4 đại diện.

Đến năm 2026, bà Lê Thị Thu Thủy không còn trong danh sách. Tuy nhiên, Vingroup vẫn có một đại diện khác là bà Phạm Thu Hương, đồng thời đứng hạng 37, cao nhất của một nữ lãnh đạo Việt Nam kể từ khi Fortune lập bảng Most Powerful Women Asia năm 2024.

Hai gương mặt mới khác là bà Nguyễn Bạch Điệp của FPT Retail, trong khi ba người tiếp tục giữ vị trí gồm Mai Kiều Liên, Nguyễn Thị Hoa và Đặng Huỳnh Ức My.

Trong nhóm này, thứ hạng của Mai Kiều Liên tăng đều qua cả ba năm, từ 75 lên 73 rồi 71. Bà Nguyễn Thị Hoa cũng cải thiện từ hạng 90 lên 84 sau một năm. Ngược lại, bà Đặng Huỳnh Ức My giảm nhẹ từ hạng 93 xuống 95.