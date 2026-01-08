Việt Nam có 1 tuyệt sắc giai nhân không ai muốn đứng cạnh, nhìn mặt là hiểu lý do

Mới đây, những hình ảnh Ngọc Xuân và Tuấn Trần cùng tham gia một cuộc phỏng vấn xoay quanh bộ phim Làm Giàu Với Ma 2 bất ngờ được đào lại và thu hút nhiều sự chú ý. Lý do là bởi trong đoạn clip, Ngọc Xuân đã nói rằng cô nàng vốn rất tự tin vào nhan sắc của mình, thế nhưng lại cảm thấy như bị tàng hình khi đứng chung với Diệp Bảo Ngọc.

Thực tế, Ngọc Xuân được xem là nàng thơ mới của điện ảnh Việt nhờ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo nhưng cũng đầy cuốn hút. Dẫu vậy trước một đại mỹ nhân như Diệp Bảo Ngọc, cô nàng cũng tự cảm thấy lép vế.

Diệp Bảo Ngọc đẹp đến mức Ngọc Xuân thấy như bị tàng hình (nguồn: VOH Online)

Rõ ràng, không phải tự nhiên mà một người đẹp như Ngọc Xuân cũng phải dành cho Diệp Bảo Ngọc những lời khen có cánh như vậy. Bởi lẽ, đẳng cấp nhan sắc mà mỹ nhân sinh năm 1993 là điều từ lâu đã được đông đảo khán giả công nhận từ lâu.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Diệp Bảo Ngọc đã là một cái tên nổi tiếng trong cộng đồng tuổi teen tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng góp mặt trong một số bộ phim như Sức Nặng Tình Thâm, Nỗi Đau Của Hạnh Phúc, Sau Ánh Hào Quang, Ải mỹ nhân...

Nhan sắc cực phẩm của Diệp Bảo Ngọc hồi trẻ khi đóng phim Sau Ánh Hào Quang.

Diệp Bảo Ngọc ở phim điện ảnh Làm Giàu Với Ma.

Đến năm 2018, Diệp Bảo Ngọc tạm gác lại việc hoạt động nghệ thuật để theo đuổi con đường kinh doanh. Tuy nhiên những năm gần đây, cô đã tái xuất và ghi được nhiều dấu ấn hơn trước thông qua các vai diễn điện ảnh Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh hay Làm Giàu Với Ma.

Giờ đây ở tuổi 33, Diệp Bảo Ngọc vẫn khiến khán giả mỗi lần ngắm nhìn là một lần phải suýt xoa khen ngợi. Ở cô, người xem thấy sự tươi trẻ, vẻ đẹp sang trọng, đủ sức chiếm mọi spotlight dù ở bất cứ đâu. Có lẽ nếu phải chỉ ra một mỹ nhân trong showbiz Việt mà không ai muốn đứng cùng để rơi vào kiếp làm nền hay chịu cảnh tàng hình, đó chắc chắn là Diệp Bảo Ngọc.

Diệp Bảo Ngọc của hiện tại mang vẻ đẹp sang trọng, trẻ trung nhưng cũng rất nhã nhặn khiến ai nhìn cũng phải khen ngợi.