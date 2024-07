Việt Nam có 1 “thiên đường ẩn”, hút 470.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày: Vừa đẹp vừa rẻ đến khó tin, nên thơ chẳng kém Vân Nam Trung Quốc

Nằm cách Hà Nội khoảng 100km, Ninh Bình là điểm đến lý tưởng cho những du khách muốn khám phá thiên nhiên hùng vĩ mà không có nhiều thời gian.

Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, Ninh Bình là địa phương đón ước tính hơn 470.000 lượt khách chỉ trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5/2024), tăng 37,47% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, lượt khách nội địa đạt trên 411.800, tăng 29,6%; còn lượt khách quốc tế đạt 58.200, gấp 2,39 lần so với kỳ nghỉ lễ trước. Doanh thu từ du lịch toàn tỉnh ước tính đạt hơn 600 tỷ đồng, tăng 71% so với dịp nghỉ lễ của năm ngoái.

Nhiều điểm du lịch tại Ninh Bình thu hút lượng khách đông đảo, nổi bật là khu du lịch Tràng An với 60.100 lượt khách, khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính với 50.500 lượt khách, khu du lịch Tam Cốc – Bích Động với 13.700 lượt khách, khu du lịch vườn chim Thung Nham với 34.900 lượt khách, khu du lịch Hang Múa với 11.800 lượt khách, Cố đô Hoa Lư với 19.700 lượt khách, đảo Khê Cốc với 15.050 lượt khách, vườn quốc gia Cúc Phương với 31.100 lượt khách và Phố cổ Hoa Lư với 113.000 lượt khách.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ đạt từ 85% đến 90%, trong đó một số nơi đạt công suất từ 90% đến 100%.

Ninh Bình có thể đón du khách vào bất kỳ thời điểm nào trong năm với những vẻ đẹp nên thơ mà đầy khác biệt. Trong đó, mùa xuân (tháng 1 - 3) với tiết trời mát mẻ và nhiều lễ hội, cùng mùa hè (tháng 5 - 8) với những cánh đồng lúa chín vàng và đầm sen thơm ngát, là hai thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm.

Phương tiện di chuyển

Từ Hà Nội, du khách có thể bắt xe khách hoặc đặt xe Limousine đi Ninh Bình với giá vé từ 100.000 - 150.000 đồng, thời gian di chuyển khoảng 2 giờ.

Đối với du khách từ TP. HCM, có thể bay ra Hà Nội với các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar với giá vé dao động từ 900.000 - 1,3 triệu đồng/ chiều, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe khách như trên để đến Ninh Bình.

Ngoài ra, du khách từ các tỉnh thành khác có thể tới Ninh Bình bằng tàu hỏa. Vé có thể đặt trước qua website của Tổng công ty đường sắt hoặc mua trực tiếp tại ga. Ga Ninh Bình nằm ngay trung tâm thành phố, thuận tiện cho việc di chuyển.

Nếu sử dụng phương tiện cá nhân từ Hà Nội, du khách đi theo đường Giải Phóng, qua bến xe Giáp Bát, rẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và tiếp tục hướng Phủ Lý là sẽ đến Ninh Bình.

Sau khi tới nơi, du khách có thể thuê xe máy với giá từ 100.000 - 150.000 đồng/ngày để di chuyển chủ động giữa các điểm tham quan cách nhau khá xa. Nếu đi theo nhóm đông, taxi sẽ là lựa chọn tiết kiệm chi phí.

Các điểm đến không thể bỏ qua

Tràng An

Tràng An thu hút du khách với cảnh quan núi non hùng vĩ, dòng sông nhỏ quanh co và các thung lũng hoang sơ. Giá vé tham quan là 250.000 đồng cho người lớn và 100.000 đồng cho trẻ em dưới 1,4m. Hướng dẫn viên đi kèm có phí 300.000 đồng một tour. (Chi phí mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy vào thời điểm cụ thể)

Du khách có thể chọn một trong ba tuyến du lịch bằng thuyền để khám phá các hang động. Tuyến một qua 9 hang động và đền Trình, đền Trần, phủ Khống. Tuyến hai đi qua 4 hang động, đền thánh Cao Sơn, hành cung Vũ Lâm và đền Trần suối Tiên. Tuyến ba gồm 3 hang động, đền Trình, đền Trần suối Tiên và hành cung Vũ Lâm. Thời gian tham quan mỗi tour kéo dài từ 2 - 3 tiếng.

Cố đô Hoa Lư

Hoa Lư, kinh đô của Việt Nam từ năm 968 – 1010 qua ba triều đại Đinh – Tiền Lê – Tiền Lý, là một trong bốn vùng lõi của quần thể di sản thế giới Tràng An được UNESCO công nhận. Tại đây, du khách có thể thăm đền vua Đinh (Đinh Tiên Hoàng), vua Lê (Lê Đại Hành) và bảo tàng lưu giữ các kỷ vật. Vé vào cửa mỗi người là 20.000 đồng. Đăng ký thuyết minh viên sẽ giúp du khách hiểu rõ hơn về lịch sử nơi đây.

Tam Cốc – Bích Động

Tam Cốc – Bích Động nổi tiếng với chùa Bích Động – "Nam thiên đệ nhị động", nơi du khách có thể nhìn toàn cảnh từ trên cao. Sau đó, du khách có thể ngồi thuyền xuôi dòng Ngô Đồng để khám phá Tam Cốc, gồm ba hang động: hang Cả, hang Hai và hang Ba. Tam Cốc gây ấn tượng với dãy núi đá vôi cao và những cánh đồng lúa chín vàng. Phí tham quan là 120.000 đồng/người, phí đi thuyền tuyến Tam Cốc là 150.000 đồng/chuyến.

Hang Múa

Cách Tràng An khoảng 15 phút lái xe, khu du lịch Hang Múa nằm dưới chân núi. Vé vào cổng là 100.000 đồng/người lớn. Đây là địa điểm check-in phổ biến, với 500 bậc đá dẫn lên đỉnh. Từ đỉnh, du khách có thể ngắm toàn cảnh Ninh Bình với sông uốn lượn, đồng lúa và núi non hùng vĩ, là điểm tham quan và chụp hình check-in tuyệt hảo.

Chùa Bái Đính

Quần thể chùa Bái Đính, xây dựng từ năm 2003, có diện tích hơn 500 ha, gồm Tân tự và Cổ tự. Du khách có thể đi bộ tham quan hoặc sử dụng xe điện để tiện di chuyển. Các điểm tham quan nổi bật gồm chùa Pháp Chủ với tượng Phật Thích Ca cao 10m, nặng 100 tấn, điện Tam Thế và tháp chuông với Đại hồng chung nặng 36 tấn.

Đầm Vân Long

Được mệnh danh là "vịnh không sóng", khi đi thuyền trên đầm, du khách sẽ thấy mặt nước phẳng lặng, trong vắt. Đầm Vân Long cũng sở hữu hai kỷ lục Việt Nam: Nơi có số lượng cá thể voọc mông trắng nhiều nhất và nơi có bức tranh tự nhiên lớn nhất.

Động Am Tiên

Nằm trong quần thể di tích quốc gia cố đô Hoa Lư, động Am Tiên ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, cách trung tâm thành phố Ninh Bình hơn 10 km. Nơi đây mang vẻ đẹp thơ mộng pha chút u buồn, bí ẩn. Du khách có thể đi bằng đường hầm xuyên núi, sau đó leo núi thăm chùa, ngắm động với các thạch nhũ kỳ ảo.

Vườn Chim Thung Nham

Cách thành phố Ninh Bình khoảng 12 km, vườn chim Thung Nham là nơi cư trú của khoảng 40 loài chim với hơn 50.000 con. Thời điểm lý tưởng để ngắm chim là khoảng 5 giờ chiều.

Vườn quốc gia Cúc Phương

Thuộc huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, vườn quốc gia Cúc Phương là rừng quốc gia đầu tiên của Việt Nam, với diện tích khoảng 22.000 ha. Vườn thu hút du khách với nhiều loại hình du lịch như sinh thái, nghiên cứu và mạo hiểm. Du khách có thể khám phá rừng nguyên sinh, các hang động kỳ thú và những cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi.

