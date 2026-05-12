Việt Nam có 1 nơi lạnh âm 15 độ, sở hữu 8000 chậu lan đắt đỏ mà chỉ cách TP.HCM 1 tiếng đi xe

Những điểm đến gần TP.HCM luôn được nhiều bạn trẻ quan tâm mỗi dịp cuối tuần nhờ thuận tiện di chuyển, chi phí không quá cao nhưng vẫn đủ để “đổi gió” sau những ngày làm việc bận rộn.

Thời gian gần đây, Khu du lịch Bửu Long (Đồng Nai) trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội nhờ sở hữu không gian hồ núi xanh mát cùng hàng loạt góc check-in ấn tượng. Nằm tại đường Huỳnh Văn Nghệ, khu phố 4, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, khu du lịch chỉ cách trung tâm TP.HCM hơn 1 giờ di chuyển. Với cảnh quan thiên nhiên rộng lớn, nhiều tiểu cảnh độc đáo và không khí yên bình, nơi đây được xem là lựa chọn phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày nhằm tạm rời xa nhịp sống đô thị ồn ào.

Được ví như “Vịnh Hạ Long thu nhỏ” của miền Đông Nam Bộ, Bửu Long sở hữu diện tích khoảng 84ha với hồ nước, núi đá và hệ sinh thái xanh mát đặc trưng. Trước năm 1975, nơi đây vốn là vùng núi đá hoang sơ, đến năm 1990 được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia nhờ những giá trị cảnh quan và văn hóa đặc sắc.

Khu du lịch gây ấn tượng với nhiều điểm tham quan nổi bật như hồ Long Ẩn rộng lớn, núi Long Ẩn xanh mát, chùa Long Sơn Thạch Động, chùa Bửu Phong cổ kính hay cây cầu Tình Yêu bắc qua mặt hồ. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, nơi đây còn lưu giữ nhiều công trình văn hóa - tín ngưỡng có giá trị như Thiên Hậu Cổ Miếu và chùa Núi Long Sơn Thạch Động. Ngoài hoạt động tham quan, du khách còn có thể trải nghiệm cắm trại, picnic hoặc tham gia các trò chơi giải trí phù hợp cho nhóm bạn và gia đình.

Những điểm tham quan nổi bật tại Bửu Long

Thiên Hậu Cổ Miếu

Thiên Hậu Cổ Miếu trước đây nằm gần sông Đồng Nai, sau đó được di dời về dưới chân núi Long Ẩn. Ngôi miếu thờ Bà Thiên Hậu, Tổ sư nghề đá và Quan Công. Cứ 3 năm một lần, vào ngày 10/6 Âm lịch, nơi đây tổ chức lễ cúng kéo dài liên tục trong 3 ngày với các nghi thức truyền thống và biểu diễn tuồng phục vụ du khách. Dịp này, nhiều người Hoa từ TP.HCM cũng tìm về Bửu Long để tham dự lễ hội.

Trải nghiệm “Thiên đường Tuyết”

Khu nhà tuyết tại Bửu Long mang đến trải nghiệm không khí Bắc Cực với nhiệt độ dao động từ âm 10 đến âm 15 độ C. Đây là một trong những khu vui chơi được nhiều gia đình và trẻ nhỏ yêu thích vào dịp hè.

Giá vé tham quan nhà tuyết:

* Người lớn: 60.000 đồng

* Trẻ em: 40.000 đồng

Khu Sơn Nữ

Khu Sơn Nữ nổi bật với không gian xanh mát, dòng suối uốn lượn dẫn nước từ đỉnh núi xuống hồ Long Ẩn cùng hàng loạt tiểu cảnh được đầu tư công phu. Nhờ cảnh sắc thiên nhiên kết hợp núi, suối và thảm thực vật phong phú, nơi đây còn được nhiều du khách gọi vui là “Đà Lạt thu nhỏ” của Đồng Nai.

Một số tiểu cảnh được yêu thích tại khu vực này gồm: Cổng trời Bali, nấc thang lên thiên đường, xích đu tiên, khu suối, thác nước, khu đồng quê với cối xay nước, chày giã gạo, các cụm tượng gỗ trang trí bằng hoa tươi.

Đảo Lan

Đảo Lan sở hữu khoảng 8.000 chậu phong lan cùng nhiều không gian check-in mang phong cách sinh thái. Điểm nhấn của khu vực này là chiếc cổng torii đỏ kiểu Nhật Bản nằm ở cuối đảo, trở thành background quen thuộc trong nhiều bộ ảnh của du khách trẻ.

Bán đảo Long Sơn

Bán đảo Long Sơn là khu vực tập trung nhiều công trình nổi bật của khu du lịch, được bao quanh bởi mặt hồ xanh trong.

Một số hạng mục đáng chú ý gồm:

* Tượng Phật Quan Âm dát vàng cao 19m, được chạm khắc trên đá xanh với hình ảnh mây và rồng cuộn phía dưới.

* Núi Thần Tài với các tuyến tham quan như “đường đến tiên cảnh”, “con đường tiền sử”, khu khủng long phun nước và cầu thạch nhũ.

* Khu Trường Thành mô phỏng theo Vạn Lý Trường Thành, dài khoảng 400m chạy dọc hồ Long Ẩn.

Du khách có thể di chuyển ra bán đảo Long Sơn bằng đường bộ hoặc đi thuyền miễn phí từ bến đò trong khu du lịch.

Hướng dẫn di chuyển

Từ trung tâm TP.HCM, du khách có thể đi theo tuyến Kha Vạn Cân - cầu vượt Linh Xuân - quốc lộ 1K hướng về Biên Hòa. Sau khi đến vòng xoay, tiếp tục rẽ vào đường Nguyễn Ái Quốc, đi qua cầu Hóa An rồi rẽ vào đường Huỳnh Văn Nghệ để tới khu du lịch.

Ngoài phương tiện cá nhân, du khách cũng có thể lựa chọn xe buýt để tiết kiệm chi phí. Từ Sài Gòn có thể đi tuyến 601 hoặc tuyến 05, sau đó tiếp tục bắt tuyến 07 hoặc 09 từ bến xe Biên Hòa để đến Bửu Long.

Giá vé tham quan

Giá vé trọn gói tại khu du lịch Bửu Long hiện dao động:

* Người lớn (cao từ 1,4m trở lên): 150.000 đồng/người

* Trẻ em từ 1m đến dưới 1,4m: 60.000 đồng/trẻ

* Trẻ em dưới 1m: miễn phí

Một số dịch vụ như đạp vịt hay tham quan nhà tuyết sẽ tính phí riêng, mức giá dao động vài chục nghìn đồng mỗi người.

Bích Ngọc