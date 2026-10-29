Việt Nam có 1 "ngôi làng Bắc Âu" nằm ở độ cao khoảng 900m, mát mẻ quanh năm: Lọt Top 3 “tốt nhất Châu Á”, từng được tạp chí Anh vinh danh

Nằm biệt lập trên đỉnh đồi giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn, Topas Ecolodge gây chú ý với những căn bungalow bằng đá granite trắng, hai hồ bơi vô cực hướng ra thung lũng Mường Hoa và mô hình nghỉ dưỡng gắn với bảo tồn thiên nhiên, văn hóa bản địa.

Những bungalow đá trắng giữa núi rừng Sa Pa

Nằm ở độ cao khoảng 900m so với mực nước biển, cách trung tâm Sa Pa khoảng 18 km, tương đương 45 phút di chuyển bằng ô tô, Topas Ecolodge nằm giữa vùng núi thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên. Thay vì xây dựng một quần thể khách sạn quy mô lớn với mật độ công trình dày đặc, khu nghỉ dưỡng lựa chọn cách bố trí những căn nhà riêng biệt trên sườn đồi, hướng tầm nhìn ra các dãy núi và thung lũng ruộng bậc thang.

Ảnh: Topas Ecolodge

Điểm nhấn trong thiết kế của Topas Ecolodge là sự kết hợp giữa phong cách Bắc Âu tối giản và chất liệu, văn hóa bản địa. Khu nghỉ dưỡng hiện có 50 bungalow xây bằng đá granite trắng, mang dáng dấp những căn nhà chalet vùng núi châu Âu, hài hòa với cảnh quan tự nhiên. Lối kiến trúc giản dị, hạn chế chi tiết cầu kỳ nhưng vẫn bảo đảm tiện nghi tạo nên nét riêng cho nơi này giữa núi rừng Tây Bắc.

Dấu ấn kiến trúc bản địa còn thể hiện tại nhà hàng Stilt House, công trình được phục dựng từ hai ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày. Các ngôi nhà được tháo dỡ từng phần tại địa điểm ban đầu rồi lắp ráp lại trong khu nghỉ dưỡng, giữ lại nét kiến trúc truyền thống trong không gian phục vụ du khách.

Ảnh: Topas Ecolodge

Không chỉ tạo dấu ấn bằng kiến trúc, Topas Ecolodge còn thu hút nhờ cảnh quan bao quanh. Từ ban công bungalow, du khách có thể phóng tầm mắt ra những dãy núi nối tiếp nhau, thung lũng sâu và ruộng bậc thang trải theo sườn núi. Đặc trưng thời tiết vùng cao cũng khiến khung cảnh nơi đây liên tục biến đổi, khi nắng phủ trên triền núi, lúc mây mù bao trùm thung lũng.

Không gian riêng tư, dịch vụ đẳng cấp

Bên cạnh hệ thống bungalow riêng biệt, Topas Ecolodge cung cấp nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng và khám phá thiên nhiên. Nổi bật nhất là hai hồ bơi vô cực sử dụng nước muối, mở tầm nhìn ra núi rừng và thung lũng. Trong đó, hồ bơi phía trên được làm ấm quanh năm, còn hồ phía dưới dành cho người lớn và có bể sục jacuzzi.

Ảnh: Topas Ecolodge

Nhờ đó, trải nghiệm bơi lội không chỉ giới hạn trong những ngày hè mà còn có thể trở thành một phần của kỳ nghỉ giữa tiết trời lạnh ở Sa Pa. Khu nghỉ dưỡng cũng có Rice Spa với các liệu pháp thư giãn, trong đó có trải nghiệm tắm thảo dược theo truyền thống của người Dao đỏ.

Về ẩm thực, Topas Ecolodge có hai nhà hàng mang phong cách riêng. Stilt House với không gian dùng bữa đậm dấu ấn kiến trúc bản địa. Nhà hàng phục vụ các món ăn Việt Nam, trong đó có những hương vị đặc trưng của vùng Tây Bắc, bên cạnh một số lựa chọn quốc tế.

Ảnh: Topas Ecolodge

Trong khi đó, 360° Grill gây chú ý với không gian mở và tầm nhìn hướng ra núi Hoàng Liên, thung lũng Bản Hồ cùng những thửa ruộng bậc thang. Thực đơn kết hợp ẩm thực Việt và quốc tế, nổi bật với các món nướng và món chế biến trên lửa. Sự kết hợp giữa nguyên liệu, hương vị địa phương và khung cảnh núi rừng giúp trải nghiệm ẩm thực tại đây càng trở nên đặc sắc.

Du khách có thể lựa chọn những hoạt động như đi bộ đường dài, đạp xe, khám phá các bản làng lân cận hoặc tham gia những chương trình trải nghiệm văn hóa được tổ chức tại khu nghỉ.

Du lịch bền vững gắn với cộng đồng bản địa

Bên cạnh kiến trúc và cảnh quan, Topas Ecolodge đặt trọng tâm vào việc tạo lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương và hạn chế tác động đến môi trường. Theo thông tin của khu nghỉ dưỡng, hơn 98% nhân sự là người dân tộc thiểu số đến từ các bản làng xung quanh; đơn vị cũng ưu tiên thu mua thực phẩm và vật dụng từ các cơ sở sản xuất tại địa phương.

Ảnh: Topas Ecolodge

Trong vận hành, khu nghỉ dưỡng triển khai các giải pháp tiết kiệm nước, thu gom và tái sử dụng nước mưa, xử lý nước thải bằng hệ thống đất ngập nước kiến tạo, đồng thời đầu tư máy nghiền chai thủy tinh để tái chế thành vật liệu phục vụ xây dựng và bảo trì. Năng lượng mặt trời cũng được sử dụng để chiếu sáng một số tuyến đường trong khuôn viên.

Các hoạt động trải nghiệm văn hóa như tìm hiểu nghề thủ công, tham gia workshop truyền thống, trekking hoặc đạp xe ở đến những bản làng lân cận góp phần đưa đời sống địa phương vào hành trình nghỉ dưỡng. Với cách tiếp cận này, văn hóa bản địa không chỉ xuất hiện trong thiết kế công trình mà còn được thể hiện qua con người, ẩm thực và các hoạt động dành cho du khách.

Nhận về loạt giải thưởng danh giá

Nhờ sự kết hợp giữa kiến trúc độc đáo, cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm nghỉ dưỡng gắn với văn hóa bản địa, Topas Ecolodge liên tục góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng uy tín.

Năm 2025, Topas Ecolodge đứng thứ ba trong danh sách 20 khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á tại Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards, với 98,41/100 điểm. Kết quả này được công bố ngày 11/10/2025, sau cuộc bình chọn thu hút hơn 757.100 lượt tham gia trên toàn cầu.

Trước đó, khu nghỉ dưỡng được The Times của Anh đưa vào danh sách những khách sạn tốt nhất Việt Nam năm 2024. Cùng năm, Topas Ecolodge cũng xuất hiện trong tuyển tập Lakes and Mountains của National Geographic Traveller, dành cho các điểm lưu trú nổi bật tại những vùng núi và hồ trên thế giới.

Ảnh: Topas Ecolodge

Đến tháng 7/2026, Topas Ecolodge lần thứ hai được lựa chọn vào tuyển tập Mountains and Lakes của National Geographic Traveller và là điểm đến duy nhất tại Việt Nam nhận được sự ghi nhận này trong đợt tuyển chọn được công bố. Năm nay, khu nghỉ dưỡng còn nằm trong nhóm cơ sở lưu trú Việt Nam được trao ASEAN Green Hotel Award 2026.

Những ghi nhận từ các tổ chức và ấn phẩm du lịch quốc tế góp phần khẳng định sức hút của Topas Ecolodge, nơi du khách có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng giữa núi rừng Tây Bắc, đồng thời khám phá cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa

(Tổng hợp)