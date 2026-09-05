Việt Nam có 1 khách sạn duy nhất lọt Top 100 thế giới 2026: Chỉ có 47 phòng được thiết kế bởi “phù thủy kiến trúc” danh tiếng toàn cầu, sở hữu hơn 1.000 kỷ vật sân khấu do Sun Group đầu tư

Khách sạn Capella Hanoi do Sun Group đầu tư tại trung tâm Hà Nội vừa được xếp ở vị trí thứ 81 trong danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026 của The World’s 50 Best Hotels. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Capella Hanoi – đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 100 khách sạn tốt nhất thế giới của The World’s 50 Best. (Ảnh: Sun Group)

Bảng xếp hạng The World’s 50 Best Hotels 2026 vừa chính thức công bố danh sách mở rộng Top 51–100, quy tụ những công trình nghỉ dưỡng và lưu trú danh giá bậc nhất thế giới.

Trong tổng số 100 khách sạn và khu nghỉ dưỡng toàn cầu, cái tên mới ghi danh năm nay, và là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam – khách sạn Capella Hanoi do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại trung tâm thủ đô Hà Nội đã xuất sắc ghi tên mình ở vị trí thứ 81, trở thành một trong những điểm nhấn đáng tự hào của ngành du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Capella Hanoi nằm tại số 11 Lê Phụng Hiểu, khu vực trung tâm Hà Nội, gần Nhà hát Lớn. Khách sạn có 47 phòng, được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, với cảm hứng từ thế giới opera và nghệ thuật của thập niên 1920.

Không gian xa hoa của một lữ quán opera thập niên 1920 được thể hiện qua từng chi tiết bên trong Capella Hanoi. (Ảnh: Sun Group)

Không gian khách sạn kết hợp các chi tiết mang phong cách Art Nouveau và Art Deco, đồng thời sử dụng nhiều hiện vật sân khấu, trang phục biểu diễn và kỷ vật nghệ thuật. Mỗi phòng được xây dựng theo một câu chuyện riêng, lấy cảm hứng từ các nhân vật trong lịch sử opera.

Một số hạng phòng có diện tích lớn như Grand Opera Suite rộng 194 m² và Royal Opera Suite rộng 123 m². Tổng thể công trình được phát triển theo mô hình khách sạn quy mô nhỏ, tập trung vào thiết kế, không gian và trải nghiệm lưu trú thay vì số lượng phòng.

Đây không phải lần đầu Capella Hanoi xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế. Trong năm 2026, khách sạn cũng được Travel + Leisure đưa vào danh sách những khách sạn có kiến trúc ấn tượng nhất châu Á và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách này.

Ở mảng ẩm thực và giải trí, nhà hàng Hibana by Koki tại khách sạn đã duy trì 1 sao Michelin trong 2 năm liên tiếp. The Hudson Rooms, một không gian bar tại Capella Hanoi, cũng đứng thứ 46 trong danh sách 50 quán bar tốt nhất châu Á năm 2026.

Lễ công bố Top 50 khách sạn tốt nhất thế giới 2026 dự kiến diễn ra ngày 15/9 tại Paris, Pháp.