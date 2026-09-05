HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Việt Nam có 1 khách sạn duy nhất lọt Top 100 thế giới 2026: Chỉ có 47 phòng được thiết kế bởi “phù thủy kiến trúc” danh tiếng toàn cầu, sở hữu hơn 1.000 kỷ vật sân khấu do Sun Group đầu tư

Dương Dương
|

Khách sạn Capella Hanoi do Sun Group đầu tư tại trung tâm Hà Nội vừa được xếp ở vị trí thứ 81 trong danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026 của The World’s 50 Best Hotels. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

- Ảnh 1.

Capella Hanoi – đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 100 khách sạn tốt nhất thế giới của The World’s 50 Best. (Ảnh: Sun Group)

Bảng xếp hạng The World’s 50 Best Hotels 2026 vừa chính thức công bố danh sách mở rộng Top 51–100, quy tụ những công trình nghỉ dưỡng và lưu trú danh giá bậc nhất thế giới.

Trong tổng số 100 khách sạn và khu nghỉ dưỡng toàn cầu, cái tên mới ghi danh năm nay, và là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam – khách sạn Capella Hanoi do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại trung tâm thủ đô Hà Nội đã xuất sắc ghi tên mình ở vị trí thứ 81, trở thành một trong những điểm nhấn đáng tự hào của ngành du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Capella Hanoi nằm tại số 11 Lê Phụng Hiểu, khu vực trung tâm Hà Nội, gần Nhà hát Lớn. Khách sạn có 47 phòng, được thiết kế bởi kiến trúc sư Bill Bensley, với cảm hứng từ thế giới opera và nghệ thuật của thập niên 1920.

- Ảnh 2.

Không gian xa hoa của một lữ quán opera thập niên 1920 được thể hiện qua từng chi tiết bên trong Capella Hanoi. (Ảnh: Sun Group)

TIN LIÊN QUAN

Không gian khách sạn kết hợp các chi tiết mang phong cách Art Nouveau và Art Deco, đồng thời sử dụng nhiều hiện vật sân khấu, trang phục biểu diễn và kỷ vật nghệ thuật. Mỗi phòng được xây dựng theo một câu chuyện riêng, lấy cảm hứng từ các nhân vật trong lịch sử opera.

Một số hạng phòng có diện tích lớn như Grand Opera Suite rộng 194 m² và Royal Opera Suite rộng 123 m². Tổng thể công trình được phát triển theo mô hình khách sạn quy mô nhỏ, tập trung vào thiết kế, không gian và trải nghiệm lưu trú thay vì số lượng phòng.

Đây không phải lần đầu Capella Hanoi xuất hiện trong các bảng xếp hạng quốc tế. Trong năm 2026, khách sạn cũng được Travel + Leisure đưa vào danh sách những khách sạn có kiến trúc ấn tượng nhất châu Á và là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách này.

- Ảnh 3.

Ở mảng ẩm thực và giải trí, nhà hàng Hibana by Koki tại khách sạn đã duy trì 1 sao Michelin trong 2 năm liên tiếp. The Hudson Rooms, một không gian bar tại Capella Hanoi, cũng đứng thứ 46 trong danh sách 50 quán bar tốt nhất châu Á năm 2026.

Lễ công bố Top 50 khách sạn tốt nhất thế giới 2026 dự kiến diễn ra ngày 15/9 tại Paris, Pháp.

The World’s 50 Best Hotels từ lâu đã được xem là thước đo chuẩn mực và uy tín hàng đầu trong ngành dịch vụ hiếu khách toàn cầu. Giải thưởng không đi theo hình thức hồ sơ ứng cử hay các chương trình bình chọn mang tính thương mại, mà trao toàn bộ tiếng nói cho một hội đồng độc lập gồm hàng trăm chuyên gia du lịch hàng đầu thế giới. Họ là những nhà báo du lịch kỳ cựu, các chủ khách sạn, chuyên gia tư vấn và những lữ khách xa xỉ giàu trải nghiệm. Mỗi thành viên chỉ được bỏ phiếu cho những nơi họ trực tiếp lưu trú và cảm nhận chất lượng dịch vụ trong khung thời gian quy định. Chính sự bảo mật, khắt khe và công tâm ấy đã biến việc lọt vào top 100 của bảng xếp hạng thành cột mốc danh giá mà bất kỳ khách sạn cao cấp nào trên thế giới cũng mong muốn chạm tới.

Tags

Capella Hanoi

Sun Group

hà nội

khách sạn

Việt Nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại