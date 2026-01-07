Việt Nam có 1 địa phương vào top "tăng trưởng nhanh nhất Châu Á"

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025, dựa trên so sánh dữ liệu đặt phòng giai đoạn tháng 1-11/2025 với cùng kỳ năm 2024. Kết quả cho thấy mức độ quan tâm của du khách quốc tế đối với thị trấn vùng cao này tăng mạnh, giúp Sa Pa vươn lên 15 bậc trong bảng xếp hạng 100 điểm đến hàng đầu châu Á; trở thành điểm đến tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Theo Agoda, sức hút của Sa Pa đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu vùng cao mát lành và đời sống văn hóa đa dạng của các cộng đồng dân tộc. Những trải nghiệm "chậm" và giàu bản sắc, khác biệt với nhịp sống đô thị, đang trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách quốc tế trong xu hướng tìm kiếm các điểm đến thiên nhiên và văn hóa.

Trong danh sách các điểm đến có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực, Sa Pa dẫn đầu, theo sau lần lượt là Okayama, Bandung, Matsuyama và Takamatsu. Đây đều là những địa danh ghi nhận mức tăng đáng kể về lượng tìm kiếm và đặt phòng từ khách quốc tế trong năm qua.

Ở giai đoạn đầu năm, Sa Pa thường "ghi điểm" nhờ tiết trời se lạnh dễ chịu, cảnh sắc núi non trùng điệp được tô điểm bởi các mùa hoa. Bên cạnh đó là chuỗi trải nghiệm đặc trưng như khám phá bản Tả Van trong làn sương mỏng, hòa mình vào không khí giao thương rộn ràng tại chợ Bắc Hà hay ngắm toàn cảnh thung lũng Mường Hoa trên tuyến tàu leo núi dài khoảng 2 km. Khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 được đánh giá là mùa đẹp để du xuân và nghỉ dưỡng tại phố núi.

Sa Pa là điểm đến quen thuộc của tỉnh Lào Cai. Trong 10 tháng năm 2025, Lào Cai đón 9.400.694 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 1.195.242 lượt.

Ước thực hiện cả năm 2025 đón khoảng 10.512.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt trên 1,5 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 46.593 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh Lào Cai có 2.138 cơ sở lưu trú với khoảng 20.600 phòng. Đã hình thành chuỗi dịch vụ cao cấp với 5 khách sạn 5 sao và 9 khách sạn 4 sao, chủ yếu tập trung tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa và phường Lào Cai.

Du lịch cộng đồng phát triển mạnh, toàn tỉnh có tổng số 740 cơ sở homestay, cơ bản đáp ứng xu hướng du lịch trải nghiệm, khám phá bản làng của du khách. Tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình ước đạt 65-70% vào các dịp cao điểm cuối tuần hoặc lễ, tết.

Toàn tỉnh đã công nhận 37 khu, điểm du lịch (1 Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, 2 Khu du lịch cấp tỉnh: Lào Cai và Bắc Hà và 34 điểm du lịch), tạo ra mạng lưới liên kết vùng rõ nét…

Trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026, Lào Cai đã đón hơn 363.000 lượt du khách, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 32.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt 1.500 tỷ đồng. Theo đó, lượng du khách đến Khu du lịch quốc gia Sa Pa đạt cao nhất, khoảng 148.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 14.000; phường Lào Cai ước đón khoảng 62.000 lượt khách, khách quốc tế ước đạt 13.000 lượt; xã Mù Cang Chải ước đón 23.000 lượt khách; xã Tú Lệ ước đón 18.000 lượt khách…

(Tổng hợp)