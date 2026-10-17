Giữa núi rừng Sa Pa, Hotel de la Coupole Sapa - MGallery Collection gây ấn tượng với thiết kế kết hợp vẻ xa hoa của thời trang Pháp thập niên 1920 - 1930 và những họa tiết văn hóa Tây Bắc, đồng thời ghi dấu trên bản đồ du lịch quốc tế bằng loạt giải thưởng về thiết kế và trải nghiệm lưu trú.

"Cung điện Pháp" giữa núi rừng Sa Pa

Nằm trên đường Hoàng Liên, ngay trung tâm Sa Pa – thị trấn vùng cao nằm ở độ cao khoảng 1.600 m so với mực nước biển, Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection là một trong những khách sạn quốc tế 5 sao nổi bật. Công trình tựa như một "cung điện Pháp" giữa núi rừng bởi vẻ ngoài bề thế, không gian nội thất cầu kỳ và cách sử dụng màu sắc, chất liệu mang hơi hướng châu Âu cổ điển.

Ảnh: Hotel de la Coupole MGallery

Được thiết kế bởi Bill Bensley, Hotel de la Coupole Sapa – MGallery Collection là sự giao thoa sống động giữa cảm hứng thời trang cao cấp Pháp thập niên 1920–1930 với sắc màu, hoa văn và nghề thủ công truyền thống của các dân tộc bản địa Sa Pa. Những tác phẩm hội họa, cổ vật và hiện vật sưu tầm hiện diện xuyên suốt khách sạn, khiến hành trình dạo bước qua các không gian nội thất trở thành một trải nghiệm nghệ thuật liền mạch.

Ảnh: Hotel de la Coupole MGallery

Khách sạn có 249 phòng và phòng suite được thiết kế theo những chủ đề riêng. Tùy hạng phòng, khách lưu trú có thể sử dụng ban công, phòng khách riêng, bồn tắm và ngắm cảnh thị trấn. Các ô cửa lớn, hành lang, ban công và sân hiên mở ra tầm nhìn về thung lũng Sa Pa, đưa cảnh quan núi rừng trở thành một phần trong trải nghiệm lưu trú.

Ảnh: Hotel de la Coupole MGallery

Bên cạnh lưu trú, khách sạn phát triển hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng và ẩm thực. Bể bơi nước nóng trong nhà Le Grand Bassin nằm ở tầng 7, nổi bật với cột đá cẩm thạch xanh ngọc và đèn chùm; Nuages Spa cung cấp các liệu pháp thư giãn kết hợp phương pháp truyền thống của người Dao Đỏ. Khách sạn còn có phòng gym Athleticum và câu lạc bộ trẻ em Bobbins.

Về ẩm thực, nhà hàng Chic phục vụ món Pháp chế biến từ nguyên liệu địa phương, tiệm bánh Cacao có bánh ngọt và chocolate, còn quầy bar Absinthe trên tầng 10 phục vụ cocktail, rượu vang và tapas. Khách sạn cũng có không gian tổ chức hội nghị, sự kiện và tiệc cưới.

Ảnh: Hotel de la Coupole MGallery

Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa khí hậu vùng cao, cảnh quan núi rừng và không gian kiến trúc mang cảm hứng Pháp tạo nên sức hấp dẫn riêng cho khách sạn. Du khách có thể vừa khám phá Sa Pa, vừa trải nghiệm một không gian lưu trú ấn tượng và đẳng cấp.

Ghi dấu với loạt giải thưởng quốc tế danh giá

Dấu ấn của Hôtel de la Coupole Sapa – MGallery Collection không chỉ nằm ở kiến trúc độc đáo hay hệ thống dịch vụ cao cấp, mà còn được ghi nhận qua nhiều giải thưởng quốc tế. Theo World Travel Awards, khách sạn này từng 5 năm liên tiếp được vinh danh ở hạng mục Asia’s Leading Design Hotel (Khách sạn thiết kế hàng đầu châu Á), từ năm 2019 đến 2023.

Riêng năm 2019, Hôtel de la Coupole Sapa – MGallery Collection còn giành giải Asia’s Leading New Hotel (Khách sạn mới hàng đầu châu Á), đánh dấu sự hiện diện nổi bật của một điểm lưu trú tại Sa Pa trên thị trường khách sạn cao cấp khu vực.

Ảnh: Hotel de la Coupole MGallery

Đáng chú ý, điểm đến này cũng 3 năm liên tiếp, từ 2019 đến 2021, được World Travel Awards trao danh hiệu World’s Leading Iconic Hotel (Khách sạn biểu tượng hàng đầu thế giới). Chuỗi giải thưởng ở cả cấp châu Á và toàn cầu góp phần khẳng định dấu ấn riêng của khách sạn, đặc biệt ở thiết kế và khả năng tạo dựng hình ảnh biểu tượng cho điểm đến.

Những năm gần đây, Hôtel de la Coupole Sapa – MGallery Collection tiếp tục được nhắc đến trong các bảng xếp hạng và chương trình đánh giá khách sạn quốc tế. Theo thông tin do khách sạn công bố, cơ sở lưu trú này có tên trong danh sách Top 2 khách sạn tốt nhất Đông Nam Á tại Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards 2025 và được Michelin Guide trao một Michelin Key trong cùng năm.

Vị trí đắc địa, sát bên loạt điểm check-in đình đám

Tọa lạc ngay trung tâm Sa Pa, Hôtel de la Coupole Sapa – MGallery Collection có lợi thế kết nối với nhiều điểm tham quan nổi tiếng của thị trấn.

Theo đó, khách sạn có lối kết nối trực tiếp với Sun Plaza – nơi đặt ga tàu hỏa leo núi Mường Hoa, đưa du khách từ trung tâm Sa Pa đến hành trình chinh phục Fansipan thuận tiện hơn. Cách khách sạn khoảng 200 m là Nhà thờ Đá Sa Pa, công trình mang dấu ấn kiến trúc Pháp được xây dựng từ năm 1895.

Ảnh: Hotel de la Coupole MGallery

Ngay gần đó, Quảng trường Sa Pa là nơi diễn ra nhiều hoạt động cộng đồng, sự kiện văn hóa và điểm dạo bộ quen thuộc của du khách. Đối diện khách sạn là Sun Plaza, công trình nổi bật với tháp đồng hồ và kiến trúc châu Âu cổ điển, đồng thời là điểm khởi hành của tàu hỏa leo núi Mường Hoa, mở đầu hành trình đến quần thể du lịch Sun World Fansipan Legend.

Ảnh: Hotel de la Coupole MGallery

Từ trung tâm thị trấn, du khách có thể tiếp tục hành trình đến đỉnh Fansipan, ngọn núi cao 3.143 m được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”, để ngắm núi rừng Hoàng Liên Sơn từ cáp treo hoặc khám phá khu vực đỉnh núi. Với những người yêu thiên nhiên và văn hóa bản địa, thung lũng Mường Hoa là điểm đến đáng chú ý nhờ những thửa ruộng bậc thang trải dài trên sườn núi, dòng suối uốn lượn và các bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ vị trí thuận tiện, khách lưu trú có thể kết hợp khám phá các công trình kiến trúc ở trung tâm với trải nghiệm thiên nhiên vùng cao trong cùng chuyến đi.

(Tổng hợp)