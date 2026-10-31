Việt Nam có 1 công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới": Chứa "túi nước" khoảng 15.500m³, sở hữu thứ nặng 220 tấn được vận chuyển từ Trung Quốc

Nằm trong công viên chủ đề VinWonders Phú Quốc, Cung điện Hải Vương (The Sea Shell) gây chú ý với kiến trúc mô phỏng một con rùa biển khổng lồ.

Công trình đặc biệt giữa đảo Ngọc

Cung điện Hải Vương nằm trong quần thể công viên chủ đề VinWonders Phú Quốc, thuộc khu vực Bãi Dài, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Công trình được thiết kế với hình dáng một con rùa biển khổng lồ, lấy cảm hứng từ thế giới đại dương.

Theo thông tin do VinWonders công bố, thủy cung có quy mô 15.000 m² mỗi tầng, gồm 3 tầng. Nơi đây là mái nhà chung của khoảng 255.000 cá thể thuộc 300 loài sinh vật biển. Hệ thống trưng bày gồm 66 bể, tái hiện nhiều môi trường sống khác nhau, từ những vùng nước ngọt, nước mặn đến không gian đại dương sâu.

Công trình được thiết kế với sự tham gia của hai đơn vị chuyên môn là Legacy GGE (Mỹ) và Advanced Aquarium Technologies (AAT, Australia). Ngày 26/4/2022, Cung điện Hải Vương được Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) ủy quyền cho Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) thẩm định và trao danh hiệu “Công trình thủy cung hình rùa lớn nhất thế giới”.

Ảnh: Vinwonders

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của Cung điện Hải Vương là bể thủy cung chính thuộc khu vực Vương quốc Khổng lồ. Theo VinWonders, bể có thể tích khoảng 15.500 m³, tương đương 15,5 triệu lít nước.

Với quy mô này, bể tạo ra không gian quan sát rộng lớn, nơi du khách có thể nhìn thấy nhiều loài sinh vật biển bơi lội ở khoảng cách gần. Đây cũng là khu vực đặt một trong những hạng mục kỹ thuật đáng chú ý nhất của toàn bộ công trình: tấm kính acrylic khổng lồ.

Theo AAT, tấm kính quan sát tại bể chính cao 9m, rộng 26 m và dày 790 mm, tương đương gần 80 cm. Tổng trọng lượng của tấm kính sau khi hoàn thiện lên tới khoảng 220 tấn. Với kích thước 26 x 9 m, bề mặt quan sát này còn lớn hơn diện tích một sân tennis đơn tiêu chuẩn.

Ảnh: Vinwonders

Để tạo ra cấu kiện có kích thước đặc biệt như vậy, nhà sản xuất không thể vận chuyển nguyên khối từ nhà máy đến công trường. AAT đã chia tấm kính thành 9 phần, mỗi phần nặng khoảng 24,6 tấn, cao 9 m và rộng 3 m. Các cấu kiện được sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc, sau đó vận chuyển hơn 2.000 km tới công trường trên đảo Phú Quốc.

Tại đây, 9 phần được liên kết cạnh nhau để tạo thành một tấm kính acrylic liền mạch có chiều rộng 26 m. Theo AAT, tại thời điểm công bố dự án vào tháng 6/2022, đây là tấm cửa sổ PLEXIGLAS lớn nhất từng được chế tạo.

Bên cạnh bể chính, Cung điện Hải Vương còn có hệ thống đường hầm quan sát dưới nước. Công trình có 58m đường hầm liên kết, cùng hai phòng quan sát dưới đáy bể lớn. Du khách có thể đi qua không gian được bao quanh bởi các kết cấu acrylic trong suốt, quan sát sinh vật biển bơi phía trên và hai bên.

Năm thế giới đại dương bên trong thủy cung

Theo VinWonders, hành trình khám phá Cung điện Hải Vương được chia thành nhiều không gian chủ đề, đưa du khách đi qua các môi trường sống khác nhau của sinh vật biển.

Cụ thể, Thế giới Chim cánh cụt đưa du khách đến với không gian mô phỏng xứ sở băng giá, nơi chăm sóc hơn 200 cá thể thuộc 6 loài: chim cánh cụt hoàng đế (King), Rockhopper, Adelie, Gentoo, Humboldt và African. Tại đây, du khách có thể quan sát tập tính sinh hoạt của chúng, đặc biệt là hoạt động kiếm ăn – một trong những trải nghiệm được nhiều gia đình và trẻ nhỏ yêu thích.

Ảnh: Vinwonders

Trong khi đó, Thế giới cá sắc màu là nơi quy tụ gần 18.000 sinh vật thuộc các môi trường nước mặn và nước ngọt. Khu vực này trưng bày nhiều loài cá có kích thước và hình dáng đa dạng, trong đó có cá hải tượng ở lưu vực sông Amazon, cá vồ cờ ở sông Mekong và cá hô. Du khách cũng có thể tìm hiểu về đời sống của cá Koi thông qua hoạt động cho ăn.

Điểm nhấn về quy mô nằm ở Thế giới cá khổng lồ, nơi có bể thủy cung được VinWonders giới thiệu thuộc top 5 bể lớn nhất thế giới. Đây cũng là nơi diễn ra các màn trình diễn nàng tiên cá và hoạt động cho cá ăn.

Nếu muốn khám phá những loài săn mồi nổi bật của đại dương, du khách có thể ghé Thế giới cá mập. Phân khu này trưng bày nhiều loài như cá mập vi trắng, cá mập đầu búa, cá mập chuột, cá mập vi đen và cá mập xám. Một trong những trải nghiệm đáng chú ý là đi qua cây cầu bắc ngang bể cá mập, quan sát những sinh vật được mệnh danh là “hung thần biển cả” bơi lội ngay phía dưới. Khu vực này còn có hoạt động cho cá mập ăn do đội ngũ thợ lặn thực hiện.

Ảnh: Vinwonders

Khép lại hành trình là Thế giới sứa huyền ảo, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng khoảng 1.415 cá thể sứa. Dưới hệ thống ánh sáng được bố trí trong không gian trưng bày, những chiếc chuông sứa trong suốt chuyển động nhịp nhàng, tạo nên khung cảnh lung linh như một “nhà hát” dưới đáy biển. Ngoài việc ngắm nhìn và chụp ảnh, du khách còn có cơ hội tìm hiểu thêm về đặc điểm và đời sống của loài sinh vật biển đặc biệt này.

Những trải nghiệm thú vị không thể bỏ lỡ

Những trải nghiệm thú vị Không chỉ là nơi khám phá thế giới đại dương với hàng nghìn sinh vật biển, Cung điện Hải Vương còn mang đến nhiều hoạt động tham quan, giải trí và thưởng thức ẩm thực. Theo đó, bên cạnh trải nghiệm dạo bước qua đường hầm dưới nước, ngắm nhìn những đàn cá bơi lội giữa các bể thủy cung khổng lồ, du khách còn có cơ hội thưởng thức chương trình biểu diễn nàng tiên cá. Show diễn được tổ chức hằng ngày vào hai khung giờ 11:00 – 11:10 và 14:00 – 14:10, tái hiện hình ảnh nàng tiên cá bước ra từ những câu chuyện cổ tích với những động tác bơi lội uyển chuyển giữa làn nước. Sau màn trình diễn, du khách còn có thể gặp gỡ và chụp ảnh lưu niệm cùng các nàng tiên cá.

Ảnh: Vinwonders

Bên cạnh đó, du khách có thể quan sát đời sống của những chú chim cánh cụt, khám phá các khu vực trưng bày ứng dụng công nghệ tương tác và tìm hiểu thêm về thế giới sinh vật biển. Mỗi khu vực mang đến một trải nghiệm khác nhau, giúp hành trình tham quan không chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn mà còn có thêm nhiều hoạt động khám phá.

Ảnh: Vinwonders

Đặc biệt, hành trình khám phá đại dương có thể tiếp nối tại nhà hàng Deep Sea. Tọa lạc giữa không gian thủy cung, nhà hàng mang đến trải nghiệm dùng bữa trong khung cảnh những đàn cá và sinh vật biển bơi lội ngay phía sau lớp kính. Thực khách vừa thưởng thức món ăn, vừa có thể quan sát thế giới dưới nước, thậm chí bắt gặp những chú cá mập xuất hiện trong tầm mắt.

Ngoài các bữa ăn, nhà hàng còn có set trà chiều dành cho những vị khách muốn thư thả thưởng thức trà, bánh và ngắm nhìn khung cảnh đại dương. Đây cũng là một điểm dừng chân để khép lại hành trình khám phá Cung điện Hải Vương theo cách chậm rãi và thú vị hơn.

(Tổng hợp)